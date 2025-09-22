Westernkotten schlägt auch Neheim – Drolshagen trotzt Verlegungsärger

Der SC Drolshagen feierte bei der SpVg Olpe einen 2:0-Derbysieg. – Foto: Matthias Reinhardt

Ligaprimus Germania Salchendorf hat nach der ersten Niederlage der Saison am vergangenen Wochenende in Bad Westernkotten schnell wieder in die Erfolgsspur gefunden und mit dem 3:2-Sieg über den SV 04 Attendorn am Freitagabend den Spieltag eröffnet. Überschattet wurde die Begegnung allerdings von dem schweren Zusammenprall von Attendorns Verteidiger Christian Hagedorn mit seinem Torhüter Felix Pospischil. Hagedorn verlor dabei zwei Zähne und musste ins Krankenhaus. Für Attendorn war es die fünfte Niederlage in Serie.

Weiter ging es am Samstag in Lichtenau-Husen, wo der SV Hohenlimburg beim USC Altenautal einen 2:1-Vorsprung in Unterzahl über die Zeit rettete. Ibrahim Lahchaychi hatte die 2:0-Führung für den Westfalenligaabsteiger erzielt (32./35.), der Anschlusstreffer des USC durch Tim Atorf in der 89. Minute kam für eine Aufholjagd zu spät, sodass der Aufsteiger weiterhin mit drei Punkten tief im Keller steckt. Sieglos ist weiterhin Mitaufsteiger SuS Langscheid/Enkhausen, der gegen den BSV Menden (1:1) bereits das vierte Remis holte, einen Befreiungsschlag verpasste und weiterhin nicht so recht vom Fleck kommt. Punktgleich sind die Langscheider (vier Zähler) mit Attendorn und dem TuS Sundern, der das HSK-Duell gegen RW Erlinghausen vor 600 Zuschauern trotz zweimaliger Führung knapp mit 2:3 verlor. Sundern ließ dabei mehrere Großchancen liegen und traf viermal das Aluminium.