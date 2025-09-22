Westernkotten schlägt auch Neheim – Drolshagen trotzt Verlegungsärger

Ligaprimus Germania Salchendorf hat nach der ersten Niederlage der Saison am vergangenen Wochenende in Bad Westernkotten schnell wieder in die Erfolgsspur gefunden und mit dem 3:2-Sieg über den SV 04 Attendorn am Freitagabend den Spieltag eröffnet. Überschattet wurde die Begegnung allerdings von dem schweren Zusammenprall von Attendorns Verteidiger Christian Hagedorn mit seinem Torhüter Felix Pospischil. Hagedorn verlor dabei zwei Zähne und musste ins Krankenhaus. Für Attendorn war es die fünfte Niederlage in Serie.
Weiter ging es am Samstag in Lichtenau-Husen, wo der SV Hohenlimburg beim USC Altenautal einen 2:1-Vorsprung in Unterzahl über die Zeit rettete. Ibrahim Lahchaychi hatte die 2:0-Führung für den Westfalenligaabsteiger erzielt (32./35.), der Anschlusstreffer des USC durch Tim Atorf in der 89. Minute kam für eine Aufholjagd zu spät, sodass der Aufsteiger weiterhin mit drei Punkten tief im Keller steckt.
Sieglos ist weiterhin Mitaufsteiger SuS Langscheid/Enkhausen, der gegen den BSV Menden (1:1) bereits das vierte Remis holte, einen Befreiungsschlag verpasste und weiterhin nicht so recht vom Fleck kommt. Punktgleich sind die Langscheider (vier Zähler) mit Attendorn und dem TuS Sundern, der das HSK-Duell gegen RW Erlinghausen vor 600 Zuschauern trotz zweimaliger Führung knapp mit 2:3 verlor. Sundern ließ dabei mehrere Großchancen liegen und traf viermal das Aluminium.
Im Topspiel des Spieltags hat der SuS Bad Westernkotten nach dem Kantersieg über Salchendorf den nächste Statement-Sieg gefeiert und den nächsten Titelkandidaten schlagen können. Beim SC Neheim setzte sich die Nolte-Elf durch die Treffer von Luca Kaiser (12.) und Philipp Köster (62.) mit 2:0 durch. Siegreich war auch Vizemeister Borussia Dröschede, der die Aufgabe beim FC Lennestadt trotz verspielter 2:0-Führung mit 5:2 meisterte. Das Überraschungsteam vom TSV Weißtal kam beim SV Schmallenberg/Fredeburg nicht über ein 2:2-Remis hinaus. Dabei waren die Schmallenberger ab der 69. Minute in Unterzahl, da Keeper Eric Frewel wegen einer Notbremse vom Platz gestellt wurde.
Unter besonderen Vorzeichen fand das Lokalderby in Olpe zwischen der SpVg Olpe und dem SC Drolshagen statt. In Drolshagen fand am Wochenende das traditionelle Erntefest statt, das der SCD mit ausrichtet, weshalb Drolshagen bereits im Juli um eine Verlegung gebeten hatte. Olpe lehnte jedoch aufgrund der angespannten Kadersituation ab und kam dem Wunsch nur mit einer Verlegung auf 16:30 Uhr entgegen. Mit einer Portion Frust im Gepäck trat das Kleeblatt am Kreuzberg auf, schoss einen 2:0-Derbysieg heraus und ist seit fünf Pflichtspielen ungeschlagen.
8. Spieltag
Sa., 27.09.25 15:00 Uhr SV Hohenlimburg - FC Lennestadt
Sa., 27.09.25 16:00 Uhr SuS Langscheid/Enkhausen - USC Altenautal
So., 28.09.25 15:00 Uhr SuS Bad Westernkotten - SV Schmallenberg/Fredeburg
So., 28.09.25 15:00 Uhr TSV Weißtal - BSV Menden
So., 28.09.25 15:00 Uhr RW Erlinghausen - SpVg Olpe
So., 28.09.25 15:00 Uhr SC Drolshagen - Germania Salchendorf
So., 28.09.25 15:30 Uhr Borussia Dröschede - TuS Sundern
So., 28.09.25 15:30 Uhr SV 04 Attendorn - SC Neheim
FC Lennestadt – Borussia Dröschede 2:5
FC Lennestadt: Niklas Droste, Till Quast (72. Eliot Zeqiraj), Labinot Shabani (60. Yunus Emre Kocabas), Peter Vente, Moritz Färber (89. Niklas Stemmer), Silas Duwe, Louis Häner, Luke Droste, Lennart Mester, Alim Bilim Belge, Marius Habel - Trainer: Ralf Behle
Borussia Dröschede: Max Tillmann, Bruno Falcone (72. Okan Öztürk), Akin Acikgöz, Bircan Calik, Nikolas Friedberg (75. Ben Elias Benfer), David Antunes Gouveia Fernandes (84. Szymon Jaroslaw Utrata), Tim Finkhaus, Joao Filipe da Silva Macedo, Muhammet Köstereli (3. Emre Atuk), Dominik Urumis (59. Talha Özkan), Dency Ebagua - Trainer: Ercan Linke
Schiedsrichter: Ben Gödde (Brilon) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Dominik Urumis (17.), 0:2 Dominik Urumis (29.), 1:2 Alim Bilim Belge (32.), 2:2 Alim Bilim Belge (40. Foulelfmeter), 2:3 Dominik Urumis (52.), 2:4 David Antunes Gouveia Fernandes (69. Foulelfmeter), 2:5 Nikolas Friedberg (72.)
Germania Salchendorf – SV 04 Attendorn 3:2
Germania Salchendorf: Dustin Lohmann, Jan-Philipp Gelber, Ilias Houta, Thomas Klöckner (65. Tim Langenbach), Marcel Rigau Badenas, Oliver Sanchez Tenorio, Eliezer Ngyombo, Fynn Werthenbach, Leon Palaj (70. Enrico Nuo), Tim Luca Zimpel, Moritz Klass (84. Mourice Grohs) - Trainer: Jan-Philipp Gelber - Trainer: Mike Brado
SV 04 Attendorn: Felix Pospischil, Riccardo Giuseppe Giamporcaro (46. Levin Arens), Albin Matoshi (46. Lukas Hoberg), Amer Selimanjin (75. Jerome König), Christian Hagedorn (45. Sead Balic), Jannik Lenninger, Nick Heimes, Christopher Selter, Alen Kandic, Lejf Kaden, Phil Langer (23. Marvin Annen) - Trainer: Jasmin Selimanjin - Trainer: Timo Gaertner - Trainer: David Heide
Schiedsrichter: Julien Wache - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Moritz Klass (6.), 2:0 Oliver Sanchez Tenorio (13.), 2:1 Marvin Annen (52.), 3:1 Moritz Klass (57.), 3:2 Jerome König (90.+3 Handelfmeter)
SpVg Olpe – SC Drolshagen 0:2
SpVg Olpe: Senol-Enver Kablan, Pascal Dimoulas (76. Thomas Rath), Steffen Freitag, Kevin Becker, Nicolas Buchen, Kadir Inal, Ömer Yilmaz, Fuad Mulic, Linus Witzel (83. Tom-Michel Pohl), Hasan Yildiz, Jannik Buchen - Trainer: Marco Carbotta - Trainer: Bayram Celik
SC Drolshagen: Edwin Morasch, Yasin Aktas, Emir Kukavica, Ben Alexander Krämer, Kaan-Hasan Yilmaz (46. Oliver Weuste), Philipp Glasbrenner, Enes Cimen, Tunahan Gökce, Raul Bauer, Eike Pfeiffer, Simon Pfeifer (72. Maksim Marinkovic) - Trainer: Enes Cimen - Trainer: Michael Kügler - Trainer: Oliver Weuste
Schiedsrichter: Dennis Eicker (Halver) - Zuschauer: 175
Tore: 0:1 Philipp Glasbrenner (27. Foulelfmeter), 0:2 Enes Cimen (76.)
Rot: Steffen Freitag (87./SpVg Olpe/)
TuS Sundern – RW Erlinghausen 2:3
TuS Sundern: Bastian Horch, Horst da Silva Ferreira, Hannes Andreas Grosch, Erijon Kryezin, Oliver Niedbala (79. Kerim Sam Kahraman), Moritz Papendick (87. Claas Tolle), Maximilian Mertin, Phil Schulte Schmale, Niklas Schulte (87. Vincent Oppermann), Arne Siewers, Fynn Hoheiser - Trainer: Heiko Bode - Trainer: Fabio Granata
RW Erlinghausen: Kevin Krefeld, Anil Namik Ekinci, Malte Kriesche, Valton Kodra, Fynn Meyer, Ümral Bahceci, Valdrin Kodra, Fatjon Ademaj, Frederik Schlüter (81. Aleksandar Stoimenov), Bilal Akgüvercin, Pascal Raulf (63. Rahman Cakmakci) - Trainer: Benedikt Müller - Trainer: Daniel Berlinski
Schiedsrichter: Ali Magrouda - Zuschauer: 600
Tore: 1:0 Arne Siewers (5.), 1:1 Fatjon Ademaj (15.), 2:1 Erijon Kryezin (64.), 2:2 Ümral Bahceci (66. Foulelfmeter), 2:3 Bilal Akgüvercin (77.)
USC Altenautal – SV Hohenlimburg 1:2
USC Altenautal: Max Schlenger, Simon Diermann, Kevin Bielefeld (82. Ahmad Borhan), Andre Mader, Lukas Agethen (68. Viktor Maier), Hasan Kololli, Marlon Petrillo (60. Timo Becker), Niklas Dunst, Tim Atorf, Lukas Salmen, Tom van Bebber (68. Dario Zimmer) - Trainer: Simon Brake - Trainer: Nils Becker - Trainer: Viktor Maier
SV Hohenlimburg: Jonas Schilling, Julian Flügge (99. Olando Shrouder), Daniel Wieczorek (86. Yücel Balta), Denys Masalskyi, Danilo Labarile, David Roszak (57. Alessandro Silvestro), Imad Aweimer (68. Antonio Porrello), Emre Yücel, Berkant Canbulut, Sam Armandeh, Ibrahim Lahchaychi (77. Fabian Palczewski) - Trainer: Yalcin Erkaya - Trainer: Carmelo Longhitano
Schiedsrichter: Nicole Hoffmann - Zuschauer: 140
Tore: 0:1 Ibrahim Lahchaychi (32.), 0:2 Ibrahim Lahchaychi (35.), 1:2 Tim Atorf (89.)
Gelb-Rot: Emre Yücel (78./SV Hohenlimburg/)
BSV Menden – SuS Langscheid/Enkhausen 1:1
BSV Menden: Phil Pingel, Robin Hilberg, David Maximilian Maleika, Jan-Henrik Schaffer, Robin Haase, Jan Hendrik Kießler (79. Leon Hauser), Marek Kulczycki, Leonardo De Nardo (90. Marcel Hoffmann), Marc Andre Roszak (92. Nico Hallmanns), Paul-Johan Schmöle (92. Konstantinos Tsiolis), Fabio Huckschlag (66. Sizan Sadi Haji) - Trainer: Ralf Schneider - Trainer: Marcel Brünnel
SuS Langscheid/Enkhausen: Andree Seidel, Kastriot Veseli, Osman Albayrak, Riad Xhaka, Jan Apolinarski (46. Valdrin Kelmendi), Pasquale Curcio (84. Henry Heinemann), Marcelo Costa Rebelo, Patrick Nettesheim, Max Schamoni (90. Orcun Akpinar), Georgios Kyriakidis (46. Davin-Jay Emde), Lukas Kessler - Trainer: Alexander Bruchhage
Schiedsrichter: Halil Ibrahim Üstün - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Jan Hendrik Kießler (3.), 1:1 Lukas Kessler (57. Foulelfmeter)
SV Schmallenberg/Fredeburg – TSV Weißtal 2:2
SV Schmallenberg/Fredeburg: Eric Frewel, Emil Mersovski, Mathis Lüttecke, Fabio Gorges (51. Mirko Piechaczek), Visar Rama (71. Francesco Lattanzi), Dario Petrovic (87. Ben Meyer), Fabian Mazrekaj (90. Kevin Kloske), Nils Marek, Alessio Schmidt (89. Michael Lichtenwald), Carlos Schöllmann, Kevin Lüttecke - Trainer: Emil Mersovski
TSV Weißtal: Niklas Knopf, Manuel Jung, Richard Moh (61. Jasin Abdellaoui), Daniel Berger (46. Felix Broska), Phil Mueller-Lechtenfeld, Luca Botzon, Louis Zmitko (81. Ben Lennox Peter), Lukas Plaum, Mats von der Linde (66. Louis Reinelt), Paul Merbold (56. Martin Harazim), Jordie-Maximilian Koch - Trainer: Manuel Jung - Trainer: Dennis Honig
Schiedsrichter: Pasqual Schmidt (Bergkamen ) - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Louis Zmitko (7.), 1:1 Kevin Lüttecke (28.), 2:1 Visar Rama (52.), 2:2 Luca Botzon (72.)
Rot: Eric Frewel (68./SV Schmallenberg/Fredeburg/Notbremse)
SC Neheim – SuS Bad Westernkotten 0:2
SC Neheim: Jannik Heppelmann, Daniel Bald, Francesco Caruso (67. Niklas Große-Benne) (81. Merlin Zweimann), Hakim Benalou, Youssef Anhari, Julian Kellermann (43. Samet Coskun), Ivan Tsurkan, Noah Tolle, Yatma Wade, Anas Boukidar, Yannik Reinsch (73. Jonas Janetzki) - Trainer: Ibrahima Mbaye - Trainer: Rüdiger Hötte - Trainer: Jannik Schürhoff
SuS Bad Westernkotten: Jan Konrad, Lukas Traufetter, Luca Kaiser, Merlin Philip Sonntag, Jan Penner (59. Henning Klebolte), Louis Sprick (91. Lukas Braun), David Wallmeier, Davin Hense (89. Michael Köller), Phil Mehn, Philipp Köster (83. Leon Berendes), Lennart Belda (73. Daniel Bertels) - Trainer: Christian Nolte - Trainer: Cevahir Evin - Trainer: William Mennie
Schiedsrichter: Fabian Bernschein - Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Luca Kaiser (12.), 0:2 Philipp Köster (62.)