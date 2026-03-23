Westernkotten holt 0:2 im Topspiel auf – Abstiegskampf weitet sich aus Der 21. Spieltag der Landesliga Staffel 2 im Überblick. von red · Heute, 15:41 Uhr · 0 Leser

Die SpVg Olpe setzte sich klar mit 4:0 gegen Kellerkind Attendorn durch. – Foto: Matthias Reinhardt

Alle Blicken gingen am Sonntagnachmittag nach Netphen-Salchendorf, wo sich Spitzenreiter Germania Salchendorf und Verfolger SuS Bad Westernkotten zum ultimativen Showdown gegenüberstanden. Am Ende des Tages werden beide weiterhin mit einem Abstand von einem Punkt das Fernduell um die Meisterschaft beschreiten, denn es kam zu einer Punkteteilung.

Wer mit diesem Punkt besser leben kann, ist dabei klar der SuS Bad Westernkotten, die einen 0:2-Rückstand noch ausgleichen konnten und so verhinderten, dass die Germanen mit vier Punkten Vorsprung davonziehen konnten. Spielmacher und Kapitän Thomas Klöckner (26.) und Oliver Sanchez Tenorio (52.) schossen die Führung des Gastgebers heraus, ehe Philipp Köster die Gäste vom Zehnthof in der 64. Minute mit der ersten nennenswerten Offensivaktion wieder ins Spiel brachte. Kurz zuvor musste Salchendorfs Trainer Mike Brado Klöckner auswechseln, da dieser unter der Woche noch grippebedingt passen musste. Bad Westernkotten drückte daraufhin auf den Ausgleich, der in der 86. Minute auch fallen sollte, als Merlin Sonntag nach einer Parade von Dustin Lohmann abstaubte. Das Momentum lag danach tatsächlich weiter in den Händen der Schwarz-Gelben, die einem Siegtreffer näher waren als die zuvor so dominanten Salchendorfer. Entsprechend bedient war Mike Brado nach Abpfiff in der "Siegener Zeitung": "Es fühlt sich an wie eine Niederlage, wenn du 70 Minuten die klar bessere Mannschaft bist und alles im Griff hast." Auch Thomas Klöckner konnte dem Remis nichts abgewinnen: "Wir haben Chancen für ein 4:0, 5:0 und 6:0, bevor Bad Westernkotten überhaupt für einen Punkt infrage kommt. Sie waren eigentlich schon tot, bis wir sie stark gemacht haben. Wenn du ein 2:0 hergibst, dann ärgert mich das maßlos. Wir hätten heute auf vier Punkte stellen können."