Westernkotten holt 0:2 im Topspiel auf – Abstiegskampf weitet sich aus

Alle Blicken gingen am Sonntagnachmittag nach Netphen-Salchendorf, wo sich Spitzenreiter Germania Salchendorf und Verfolger SuS Bad Westernkotten zum ultimativen Showdown gegenüberstanden. Am Ende des Tages werden beide weiterhin mit einem Abstand von einem Punkt das Fernduell um die Meisterschaft beschreiten, denn es kam zu einer Punkteteilung.
Wer mit diesem Punkt besser leben kann, ist dabei klar der SuS Bad Westernkotten, die einen 0:2-Rückstand noch ausgleichen konnten und so verhinderten, dass die Germanen mit vier Punkten Vorsprung davonziehen konnten. Spielmacher und Kapitän Thomas Klöckner (26.) und Oliver Sanchez Tenorio (52.) schossen die Führung des Gastgebers heraus, ehe Philipp Köster die Gäste vom Zehnthof in der 64. Minute mit der ersten nennenswerten Offensivaktion wieder ins Spiel brachte. Kurz zuvor musste Salchendorfs Trainer Mike Brado Klöckner auswechseln, da dieser unter der Woche noch grippebedingt passen musste.
Bad Westernkotten drückte daraufhin auf den Ausgleich, der in der 86. Minute auch fallen sollte, als Merlin Sonntag nach einer Parade von Dustin Lohmann abstaubte. Das Momentum lag danach tatsächlich weiter in den Händen der Schwarz-Gelben, die einem Siegtreffer näher waren als die zuvor so dominanten Salchendorfer. Entsprechend bedient war Mike Brado nach Abpfiff in der "Siegener Zeitung": "Es fühlt sich an wie eine Niederlage, wenn du 70 Minuten die klar bessere Mannschaft bist und alles im Griff hast." Auch Thomas Klöckner konnte dem Remis nichts abgewinnen: "Wir haben Chancen für ein 4:0, 5:0 und 6:0, bevor Bad Westernkotten überhaupt für einen Punkt infrage kommt. Sie waren eigentlich schon tot, bis wir sie stark gemacht haben. Wenn du ein 2:0 hergibst, dann ärgert mich das maßlos. Wir hätten heute auf vier Punkte stellen können."
Auf fünf Punkte auf Westernkotten herangerückt und somit seine Minimalchancen auf Platz zwei aufrechterhalten konnte Borussia Dröschede, der sich beim 3:2-Heimsieg gegen RW Erlinghausen aber nicht mit Ruhm bekleckerte. Der Gast aus dem Hochsauerland reiste nur mit elf fitten Feldspielern und einem Ersatztorwart an und führte bis in die Schlussphase mit 2:1. Danach fehlte RWE, das nicht einmal wechseln konnte, aber offensichtlich die Körner, sodass Dröschede die Partie noch drehen konnte.
Erlinghausen muss den Blick weiterhin nach unten richten, denn nach dem 21. Spieltag steckt fast die halbe Liga im Abstiegskampf – der erste Abstiegsplatz (FC Lennestadt) und Tabellenplatz zehn (RW Erlinghausen) trennt dabei nur fünf Punkte.
Der TuS Sundern feierte zuhause ein Statement-Sieg und riss den SC Drolshagen mit einer 5:1-Packung mit in den Keller, wo sich auch der TSV Weißtal, der beim SC Neheim die sechste Niederlage in Folge kassierte, wiederfindet. Einen immens wichtigen Sieg feierte auch der FC Lennestadt, der dank Hattrick-Held Lennart Mester den USC Altenautal mit 4:2 in die Knie zwang. Für den USC droht damit das Licht endgültig auszugehen. Großer Verlierer des Spieltags ist wegen Sunderns und Lennestadts Dreiern auch der SV 04 Attendorn (0:2 bei der SpVg Olpe), für den der Rückstand aufs rettende Ufer nun vier Punkte entfernt ist.
Im Mittelfeld der Tabelle feierte der BSV Menden gegen den SV Hohenlimburg ein Last-Minute-Remis, für das Nils Kraume in der 95. Minute sorgte. Dazu entschied der SuS Langscheid/Enkhausen das HSK-Duell beim SV Schmallenberg/Fredeburg mit 3:0 für sich.
22. Spieltag
Sa., 28.03.26 18:00 Uhr SuS Bad Westernkotten - SC Neheim
So., 29.03.26 15:00 Uhr SC Drolshagen - SpVg. 19 Olpe
So., 29.03.26 15:00 Uhr RW Erlinghausen - TuS Sundern
So., 29.03.26 15:00 Uhr SV Hohenlimburg - USC Altenautal
So., 29.03.26 15:00 Uhr SuS Langscheid/Enkhausen - BSV Menden
So., 29.03.26 15:00 Uhr TSV Weißtal - SV Schmallenberg/Fredeburg
So., 29.03.26 15:30 Uhr Borussia Dröschede - FC Lennestadt
So., 29.03.26 15:30 Uhr SV 04 Attendorn - Germania Salchendorf
Germania Salchendorf – SuS Bad Westernkotten 2:2
Germania Salchendorf: Dustin Lohmann, Jan-Philipp Gelber, Ilias Houta, Thomas Klöckner (59. Leon Palaj), Marcel Rigau Badenas, Oliver Sanchez Tenorio (92. Max Bauer), Jan Vitt, Eliezer Ngyombo, Fynn Werthenbach, Gezim Berisha (82. Fabian Kolb), Tim Luca Zimpel (74. Noel Ben Arfaoui) - Co-Trainer: Jan-Philipp Gelber - Trainer: Mike Brado
SuS Bad Westernkotten: Jan Konrad, Lukas Traufetter, Luca Kaiser, Merlin Philip Sonntag, Jan Penner, Louis Sprick, David Wallmeier, Davin Hense (62. Marvin Schumacher), Henning Klebolte, Philipp Köster (80. Leon Berendes), Lennart Belda (84. Yannick Luis Krause) - Trainer: Cevahir Evin - Co-Trainer: William Mennie
Schiedsrichter: Lukas Valk - Zuschauer: 450
Tore: 1:0 Thomas Klöckner (26.), 2:0 Oliver Sanchez Tenorio (52.), 2:1 Philipp Köster (64.), 2:2 Merlin Philip Sonntag (86.)
SC Neheim – TSV Weißtal 2:0
SC Neheim: Jannik Heppelmann, Francesco Caruso (25. Daniel Bald), Julian Trudewind, Joussef Anhari, Samet Coskun (76. Niklas Große-Benne), Felix Fleck, Jonas Janetzki, Marvin Figueira Candido (13. Christopher Ngali) (68. Evan Suchy), Noah Tolle, Yatma Wade (87. Jannis Ritter), Anas Boukidar - Trainer: Kevin Hines - Co-Trainer: Rüdiger Hötte - Co-Trainer: Jannik Schürhoff
TSV Weißtal: Jona Simon Daginnus, Richard Moh (68. Sem Jonah Nöll), Ben Lennox Peter, Daniel Berger, Louis Zmitko, Lukas Plaum, Mats von der Linde (56. Martin Harazim), Paul Merbold (76. Lennart Michael Hundt), Jordie-Maximilian Koch (68. Aimen Aslan), Elias Werner, Felix Kloos (76. Maximilian Kraft) - Trainer: Dennis Honig - spielender Co-Trainer: Manuel Jung
Schiedsrichter: Janik Stork - Zuschauer: 176
Tore: 1:0 Noah Tolle (68.), 2:0 Anas Boukidar (85.)
SV Schmallenberg/Fredeburg – SuS Langscheid/Enkhausen 0:3
SV Schmallenberg/Fredeburg: Eric Frewel, Mathis Lüttecke (46. Visar Rama), Dario Petrovic, Andreas Schütte, Fabian Mazrekaj, Nils Marek (60. Marco Gorges), Mirko Piechaczek (60. Fabio Gorges), Alessio Schmidt (77. Timo Schulte), Carlos Schöllmann, Kevin Lüttecke (70. Paul Rickert), Moritz Hömberg - spielender Co-Trainer: Emil Mersovski - Trainer: Merso Mersovski
SuS Langscheid/Enkhausen: Andree Seidel, Kastriot Veseli, Riad Xhaka, Bartek Maik Dybiec, Pasquale Curcio (66. Orcun Akpinar), Marcelo Costa Rebelo (84. Hamza Cengiz), Patrick Nettesheim, Max Schamoni (79. Henry Heinemann), Georgios Kiriakidis (87. Till Hagen), Lukas Kessler (74. Ibrahima Camara), Valdrin Kelmendi - Co-Trainer: Sebastian Rötz - Trainer: Alexander Bruchhage
Schiedsrichter: Dennis Eicker (Halver) - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Marcelo Costa Rebelo (62.), 0:2 Dario Petrovic (73. Eigentor), 0:3 Riad Xhaka (81.)
BSV Menden – SV Hohenlimburg 1:1
BSV Menden: Phil Pingel, Robin Hilberg, Andriy Mostovyi, Nico Hallmanns, Jan-Henrik Schaffer, Tim Alexander Kießler, Marek Kulczycki, Leonardo De Nardo (86. Luis Küster), Marcel Hoffmann (78. Awand Aiad Findi), Paul-Johan Schmöle (87. Nils Kraume), Fabio Huckschlag (64. Marc Andre Roszak) - Trainer: Ralf Schneider - Trainer: Marcel Brünnel
SV Hohenlimburg: Jonas Schilling, Daniel Wieczorek, Florian Pentti Kurt Buchsteiner, Olando Shrouder, Max Zimmermann, Denys Masalskyi, Danilo Labarile, Emanuel-Lusankueno Dialundama (78. Alhussein Bah), Joshua Perea Torres (92. Finn Ehrlich), Valdet Rama (75. Fabian Palczewski), Anri Jaiani (92. Amel Balje) - Trainer: Yalcin Erkaya - Co-Trainer: Carmelo Longhitano
Schiedsrichter: Claas Steenebrügge - Zuschauer: 90
Tore: 0:1 Danilo Labarile (52.), 1:1 Nils Kraume (90.+5)
FC Lennestadt – USC Altenautal 4:2
FC Lennestadt: Niklas Droste, Till Quast, Anes Spago, Lukas Völmicke (78. Christian Schmidt), Peter Vente (86. Marius Habel), Moritz Mecklenbrauck (75. Luke Droste), Silas Duwe (46. Laurits Strotmann), Louis Häner, Lennart Mester, Maxim Gorohov, Alim Bilim Belge (78. Mika Andreas Ahlemeyer) - Trainer: Alexander Mester - Co-Trainer: Jonas Völmicke - Trainer: Fabian Schmidt
USC Altenautal: Daniel Mantasl, Simon Diermann, Kevin Bielefeld (69. Marlon Petrillo), Timo Becker, Andre Mader, Hasan Kololli, Tim Atorf, Dario Zimmer (61. Kai Schumacher), Lukas Salmen (69. Lennart Nicolas Schmidt), Paboy Fanneh (76. Ben Münstermann), Jan Patrik Giefer (61. Lukas Agethen) - Co-Trainer: Simon Brake - Co-Trainer: Nils Becker - Spielertrainer: Viktor Maier
Schiedsrichter: Tobias Koll - Zuschauer: 234
Tore: 1:0 Lukas Völmicke (35.), 2:0 Lennart Mester (60. Foulelfmeter), 3:0 Lennart Mester (69.), 4:0 Lennart Mester (83.), 4:1 Kai Schumacher (88. Foulelfmeter), 4:2 Tim Atorf (90.+2)
Borussia Dröschede – RW Erlinghausen 3:2
Borussia Dröschede: Max Tillmann, Simon Bank, Bruno Falcone, Bircan Calik, Jacob Henryk Flakowski (32. Raphael Gräßer), David Antunes Gouveia Fernandes, Tim Finkhaus, Joao Filipe da Silva Macedo (60. Nico Haiduk), Szymon Jaroslaw Utrata (80. Nicolas Külpmann), Emre Atuk (60. Dency Ebagua), Dominik Urumis (72. Talha Özkan) - Trainer: Ercan Linke
RW Erlinghausen: Kevin Krefeld, Anil Namik Ekinci, Malte Kriesche, Rahman Cakmakci, Valton Kodra, Fynn Meyer, Valdrin Kodra, Fatjon Ademaj, Kevin Kraemer, Sven Nartikoev, Karl Aßhauer - Co-Trainer: Benedikt Müller - Trainer: Daniel Berlinski
Schiedsrichter: Marcel Voß - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Szymon Jaroslaw Utrata (28.), 1:1 Kevin Kraemer (31.), 1:2 Sven Nartikoev (45.+2 Foulelfmeter), 2:2 Dency Ebagua (85.), 3:2 Raphael Gräßer (89.)
TuS Sundern – SC Drolshagen 5:1
TuS Sundern: Bastian Horch, Horst da Silva Ferreira, Kai Julian Mizel, Niels Klüter, Ilkay Ibrahim Nagis, Maximilian Mertin (65. Niklas Schulte), Phil Schulte Schmale, Laurenz Maria Perschke, Arne Siewers (70. Louis Orlando), Fynn Hoheiser, Robin Bönner (86. Max Tillmann) - Trainer: Fabio Granata - Co-Trainer: Maurizio Droste
SC Drolshagen: Edwin Morasch, Emir Kukavica, Jan Klingenspohr, Oliver Weuste (76. Simon Pfeifer), Philipp Glasbrenner, Enes Cimen, David Jung (60. Ben Alexander Krämer), Raul Bauer (27. Tunahan Gökce), Pascal Neumann, Volkan Yilmaz, Ioannis Karasaridis (60. Eike Pfeiffer) - Trainer: Michael Kügler - spielender Co-Trainer: Enes Cimen - spielender Co-Trainer: Oliver Weuste
Schiedsrichter: Jan Maßmann (Bochum) - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Fynn Hoheiser (40.), 2:0 Robin Bönner (51.), 2:1 Enes Cimen (53.), 3:1 Maximilian Mertin (64.), 4:1 Fynn Hoheiser (79.), 5:1 Robin Bönner (83.)
SpVg. 19 Olpe – SV 04 Attendorn 4:0
SpVg. 19 Olpe: Niklas Luksch, Pascal Gingter, Steffen Freitag, Kevin Becker, Nicolas Buchen, Bastian Klein (18. Kadir Inal), Ömer Yilmaz (57. Kevin Krämer), Fuad Mulic (66. Linus Witzel), Johannes Ledig (86. Tom-Michel Pohl), Hasan Yildiz (84. Pit Panne), Jannik Buchen - Co-Trainer: Marco Carbotta - Trainer: Bayram Celik
SV 04 Attendorn: Felix Pospischil, Riccardo Giuseppe Giamporcaro, Sead Balic, Amer Selimanjin (75. Nico Tobias Jeschke), Christian Hagedorn, Jannik Lenninger (46. Fathi-Arif Temel), Nick Heimes, Jerome König, Levin Arens, Yunus Can Karanfil (70. Alen Kandic), Lejf Kaden (84. Xhevat Belegu) - Trainer: Jasmin Selimanjin - Co-Trainer: Timo Gaertner - Co-Trainer: David Heide
Schiedsrichter: Raphael Blome - Zuschauer: 145
Tore: 1:0 Johannes Ledig (35.), 2:0 Kevin Krämer (63.), 3:0 Johannes Ledig (81.), 4:0 Pit Panne (89.)