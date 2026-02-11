Westermann bleibt an Bord: Pewsum setzt weiter auf den Außenspieler

TuS Pewsum - Instagram

Der TuS Pewsum kann eine wichtige Personalentscheidung für die kommende Saison vermelden: Hauke Westermann wird weiterhin zum Kader gehören. Für den Verein ist dies eine erfreuliche Nachricht mit Blick auf die langfristige Kaderplanung.

Westermann war im vergangenen Sommer aus der U19 des JLZ BSV Kickers Emden nach Pewsum gewechselt, um im Herrenbereich den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen. Der Außenspieler brachte dabei vielversprechende Voraussetzungen mit, wurde in seiner ersten Saison jedoch immer wieder durch Verletzungen ausgebremst.

Bislang stehen für ihn acht Einsätze zu Buche. In diesen Partien erzielte er ein Tor und bereitete einen weiteren Treffer vor. Trotz der wiederholten Rückschläge zeigte Westermann sowohl in seinen Spieleinsätzen als auch in den Trainingseinheiten immer wieder sein großes Potenzial.