Westerink: „Sie gehen ein hohes Tempo und sind eine Einheit.“

Westerink weiß genau, was auf seine Mannschaft zukommt:

„Wir erwarten eine junge, hungrige Laxtener Mannschaft mit einer sehr guten Achse. Angefangen bei einem sehr guten Torwart Hilbers und einem überragenden Innenverteidiger namens Hermet geht’s weiter zu gut harmonierenden Sechsern mit Hofschröer und Treise und endet bei einem überragenden Schmökel. Sie gehen ein hohes Tempo und sind eine Einheit.“

Der Nordhorner Coach betont, dass sein Team enorm konzentriert auftreten müsse:

„Also wir sind gewarnt genug und müssen sehen, dass wir unsere Hausaufgaben machen. Ein Sieg wäre sehr wertvoll, da ich davon ausgehe, dass nicht viele Mannschaften dort dreifach punkten werden.“

Personell muss Weiße Elf weiter auf Leon Del und Joshua da Cunha verzichten. Hinter den Einsätzen von Simon Többen, Max Weyring und Linus Zare stehen zudem noch Fragezeichen.

In der Tabelle belegt die Weiße Elf Nordhorn mit 20 Punkten aus 12 Spielen den sechsten Rang und hat weiterhin Anschluss an die obere Tabellenregion. Gastgeber Olympia Laxten folgt mit 16 Punkten auf Platz zehn und könnte mit einem Sieg den Abstand deutlich verkürzen.

Beide Teams werden somit hochmotiviert in die Begegnung gehen – Laxten, um weiter Boden gutzumachen, und Nordhorn, um sich in der Spitzengruppe festzusetzen.

Anpfiff der Partie ist am Sonntag um 15:00 Uhr in Laxten.