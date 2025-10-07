Westerink erwartet „Herkules-Aufgabe“ gegen formstarken Gegner

Der 10. Spieltag in der Bezirksliga Weser-Ems 3 bringt am Mittwochabend ein echtes Spitzenspiel mit sich: Der VfL Weiße Elf Nordhorn empfängt um 20:00 Uhr die Zweitvertretung des SV Vorwärts Nordhorn. Für VfL-Trainer Frank Westerink ist die Partie nicht nur ein brisantes Stadtduell, sondern angesichts der aktuellen Form des Gegners eine besondere Herausforderung.

Der Trainer hebt besonders die Handschrift von Coach Fabian hervor, der dem Team von Vorwärts II sofort Struktur und Stärke verliehen habe. Besonders im Fokus: Offensivakteur Luca Rakas, der in der Spitze für Gefahr sorgt. Auch defensiv sieht Westerink die Gäste exzellent aufgestellt – mit Omar Khalaf und Maarten Leferink verfüge die Vorwärts-Reserve über „zwei sehr, sehr starke Innenverteidiger“.

„Die Vorwärts-Zweite ist in sehr, sehr, sehr guter Form. Sämtliche Trainer, die ich gefragt habe, berichten mir davon, dass es bislang der stärkste Gegner gewesen ist“, so Westerink.

Die Partie gegen Vorwärts II ist dabei nur der erste Teil einer intensiven Woche für den VfL: Am Wochenende wartet mit dem SC Spelle-Venhaus II der aktuelle Tabellenführer. Westerink spricht von einer „Reservewoche“, die allerdings auch Chancen bietet:

„Mit zwei Siegen könnte man zwei Plätze klettern und beide Gegner hinter sich lassen. Das ist eine reizvolle Aufgabe, die wir sehr mutig angehen.“

Selbstvertrauen schöpft der VfL aus dem jüngsten Erfolg gegen den „Angstgegner“ VfL Emslage – beim 3:0-Sieg habe man laut Westerink „recht souverän“ agiert. Dennoch muss das Team im Topspiel auf mehrere Leistungsträger verzichten: Leon Dell (verletzt), Linus Zahre (beruflich verhindert), Joshua Lacuña sowie Jonathan Rudy, der nun studienbedingt in Göttingen weilt, werden fehlen.

Weiße Elf steht mit 14 Punkten aus neun Spielen derzeit auf Rang 9. Ein Sieg gegen Vorwärts II (16 Punkte, Platz 6) würde den Anschluss an das obere Tabellendrittel herstellen. Die Topplätze belegen aktuell Spelle-Venhaus II (19 Punkte), Union Lohne (18 Punkte) und Altenlingen (17 Punkte).

Die Partie am Mittwoch könnte somit richtungsweisend für den weiteren Saisonverlauf des VfL werden.