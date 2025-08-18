Westerholz verspielt 2:0-Führung – VSK jubelt spät

Bitterer Nachmittag für den TuS Westerholz: Trotz einer 2:0-Führung musste sich der Aufsteiger am zweiten Spieltag der Frauen-Landesliga Lüneburg dem VSK Osterholz-Scharmbeck mit 2:3 geschlagen geben. Während Westerholz in der ersten Halbzeit dominierte, drehte der Gast nach der Pause das Spiel und feierte den zweiten Saisonsieg.

Die Heimelf startete furios. Bereits nach acht Minuten traf Alina Baden nach einem schönen Spielzug über mehrere Stationen zum 1:0. Kurz darauf erhöhte Amina Beuck nach einer erarbeiteten Ecke auf 2:0. Westerholz spielte weiter konzentriert, ließ defensiv kaum etwas zu und hatte die Partie bis zur Pause im Griff.

Nach Wiederanpfiff boten sich sogar zwei Riesenchancen, um das Spiel vorzeitig zu entscheiden: Erst prallte ein Schuss vom Innenpfosten zurück, dann ging ein Abschluss aus kurzer Distanz knapp vorbei. „Hätten wir da getroffen, wäre das Spiel vermutlich entschieden gewesen“, sagte Co-Trainer Jannis Kontag. Stattdessen nutzte Osterholz seine Gelegenheiten. Marie Kuper verkürzte nach einem Abpraller in der 59. Minute auf 2:1 und glich 15 Minuten später nach einem weiteren Abpraller aus. In der Nachspielzeit schockte Melanie Wittmershaus, erneut durch einen abgeprallten Ball, den TuS mit dem Siegtreffer für die Gäste.

„Das war absolut unverdient, denn in der ersten Halbzeit haben wir richtig guten Fußball gespielt“, betonte Kontag. „Uns fehlte komplett das Spielglück. Wir haben dreimal das gleiche Gegentor kassiert. Das war einfach sehr viel Pech.“