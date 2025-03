Westerhoff mit Dreierpack: Fortuna II siegt in wildem Spiel bei Weiden

Nach einer ereignisarmen Anfangsphase mit wenigen Höhepunkten eröffnete Nicolas Westerhoff per Foulelfmeter die Partie in der 19. Minute zugunsten der Gäste. Die Weidener Antwort ließ nicht lange auf sich warten: In der 32. Minute versenkte Yassine Ali Gnondi eine gefühlvolle Flanke von Cem Hircin zum Ausgleich. Kurz vor der Pause brachte erneut Westerhoff die Gäste mit seinem zweiten Treffer wieder in Führung (44.).

Direkt nach dem Seitenwechsel glich Meik Kühnel per Handelfmeter erneut aus (49.), ehe eine Rangelei zwischen beiden Teams für Unruhe sorgte und Schiedsrichter Lutz Meyersieck mehrere Gelbe Karten verteilte. In der 67. Minute schnürte Westerhoff seinen Dreierpack und traf zum 3:2 – kurz zuvor war Yassine Ali Gnondi mit seinem Versuch, den Ball im langen Eck unter zu brigen, noch am Kölner Schlussmann gescheitert.