Westerheims explosive Phase, Vogt top, Obersontheim dreht Spiel

– Foto: Andrea Wahl

Bezirksliga Alb

In Genkingen erlebten die Zuschauer eine regelrechte Machtdemonstration des TSV Hirschau, der den Gastgebern zu keinem Zeitpunkt eine Chance ließ. Benjamin Schiebel war der überragende Akteur des Tages und leitete den Torreigen bereits in der 13. Minute ein. Gemeinsam mit Cihan Canpolat, der in der 19. Minute nachlegte, sorgte er für eine frühe und komfortable Führung. Schiebel krönte seine Leistung mit zwei weiteren Treffern in der 26. und 51. Minute, während ein unglückliches Eigentor von Dominik Mayer (72.) und ein weiterer Treffer von Canpolat (79.) das Debakel für Genkingen vergrößerten. Den Ehrentreffer durch Benedetto Graziano per Foulelfmeter (81.) beantwortete Daniel Frank in der 85. Minute postwendend mit dem 1:7-Endstand.

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In einer spannungsgeladenen Partie drehte die SGM Dettingen/Glems einen Rückstand in einen Heimsieg. Zunächst sah es gut aus für den TV Derendingen, als Mouhamed Arfaoui in der 24. Minute die Führung markierte. Doch nach dem Seitenwechsel zündeten die Hausherren ein regelrechtes Feuerwerk. Markus Müller (58.) erlöste die Fans mit dem Ausgleich, bevor Mario Nikolovski nur vier Minuten später per Foulelfmeter die Partie komplett drehte. In der Schlussphase ließen Ali Blakaj (80.) und Tim Randecker (84.) keine Zweifel mehr am Sieger aufkommen und besiegelten den 4:1-Erfolg einer SGM. ---

Die TSG Upfingen lieferte vor heimischer Kulisse eine beeindruckende Vorstellung ab und schickte den SV Pfrondorf mit einer deutlichen Packung nach Hause. Sven Endler stellte die Weichen bereits in der 6. Minute per Foulelfmeter auf Sieg und legte in der 39. Minute seinen zweiten Treffer nach. Dazwischen sorgte Patrick Kuch (23.) für klare Verhältnisse, sodass die Partie bereits zur Pause fast entschieden war. Auch im zweiten Durchgang ließen die Hausherren nicht locker: Matteo Schneider schraubte das Ergebnis mit einem Doppelpack in der 56. und 90. Minute auf 5:0 hoch. --- Bezirksliga Bodensee

Das Duell in Tettnang bot den Zuschauern alles, was ein packendes Fußballspiel ausmacht. Noah Biberger erwischte einen Blitzstart und traf bereits in der 1. Minute zur Führung für den TSV. In der 24. Minute hätte die Partie kippen können, doch SV-Akteur Marc Bolgert scheiterte mit einem Foulelfmeter an Torwart Luis Ammann. Kurz vor der Pause gelang Jan Fischer (43.+2) zwar der Ausgleich, doch Nils Maurer avancierte in der Schlussphase zum Matchwinner. Mit seinen Treffern in der 75. und 81. Minute sicherte er Tettnang den Dreier. Die hitzige Schlussphase wurde durch eine Gelb-Rote Karte für Ben-Elias Kaul (90.) abgerundet, was am verdienten Heimsieg jedoch nichts mehr änderte. ---

In Bergatreute entwickelte sich ein enges und nervenaufreibendes Geduldsspiel, das erst in der Schlussphase seine Entscheidung fand. Über fast die gesamte Spielzeit lieferten sich beide Mannschaften einen erbitterten Kampf, bei dem die Defensivreihen kaum Lücken boten. Als sich bereits alles auf eine torlose Punkteteilung eingestellt hatte, schlug der SV Oberzell in der 87. Minute zu und markierte den goldenen Treffer des Tages durch Jason Müller. Für Bergatreute war es ein bitterer Nadelstich kurz vor dem Abpfiff. ---

In Bad Waldsee präsentierte sich die TSG Ailingen als reife Mannschaft und ließ den Gastgebern kaum Raum zur Entfaltung. Ömer Faruk Avci sorgte bereits in der 7. Minute für einen Blitzstart und brachte die Gäste in Führung. Bad Waldsee bemühte sich zwar um Struktur, doch Jannis Kohler versetzte der Heimelf mit dem 0:2 in der 37. Minute einen psychologisch folgenschweren Dämpfer kurz vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel machte durch Dean Fiegle in der 56. Minute endgültig alles klar. ---

In Vogt sahen die Zuschauer eine spielfreudige Heimmannschaft, die bereits in der 5. Minute durch Manuel Romer den Grundstein für den Erfolg legte. Nachdem die Partie über weite Strecken offen blieb, schlug die Stunde von Sergen Leyla: Mit einem Doppelschlag in der 58. und 62. Minute schraubte er das Ergebnis auf 3:0 hoch und sorgte für eine Vorentscheidung. Dostluk Friedrichshafen bewies Moral und kam durch Semih Deniz in der 70. Minute noch einmal auf 3:1 heran, was die Spannung kurzzeitig erhöhte. Doch Manfred Kraus machte in der 86. Minute mit dem 4:1 endgültig den Deckel auf die Partie und besiegelte einen überzeugenden Heimsieg des SV Vogt. --- Bezirksliga Donau/Iller

Die Begegnung in Westerheim entwickelte sich nach einer torlosen ersten Halbzeit zu einem regelrechten Offensivspektakel im zweiten Durchgang. Lars Maucher eröffnete in der 57. Minute den Torreigen, bevor die beeindruckende Show von Thorsten Rieck begann. Innerhalb von nur zehn Minuten erzielte Rieck einen Dreierpack (63., 66., 73.). Selbst der zwischenzeitliche Anschlusstreffer von Jasmin Busatlic zum 2:1 (65.) konnte den Lauf der Westerheimer nicht bremsen. Dank dieser explosiven Phase in der zweiten Halbzeit feierten die Hausherren einen deutlichen Erfolg gegen einen SV Offenhausen, der in der Schlussphase kein Mittel mehr gegen die Wucht der Heimelf fand. --- Bezirksliga Rems/Murr/Hall

In Rudersberg erlebten die Fans eine Partie mit zwei völlig unterschiedlichen Gesichtern. Die Hausherren erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 10. Minute durch Fabian Keinath in Führung. Obersontheim kam mit einer unglaublichen Energie aus der Kabine und drehte die Partie innerhalb von nur vier Minuten komplett. Timo Wolz glich in der 46. Minute aus, und bevor Rudersberg sich neu sortieren konnte, markierte Lukas Kopriva in der 49. Minute den Führungstreffer für die Gäste. Diese schnelle Wende verteidigte Obersontheim bis zum Schlusspfiff mit großer Leidenschaft. --- Bezirksliga Schwarzwald/Zollern

In Ebingen wurde die Partie bereits in der ersten Halbzeit entschieden, in der der FC Hechingen eine Effizienz an den Tag legte. Sladjan Stoilkov eröffnete bereits in der 9. Minute den Reigen und schockte die Hausherren früh. Die Rot-Weißen fanden keinen Zugriff auf die spielstarken Gäste, die durch Ekrem Hajra in der 30. Minute auf 0:2 erhöhten. Noch vor dem Pausenpfiff machte Jeronim Bilaver (41.) mit dem dritten Treffer alles klar. ---

Die SG Hardt/Lauterbach lieferte in Winzeln eine disziplinierte Vorstellung ab. In einer zunächst ausgeglichenen Partie war es Yannick Broghammer, der in der 38. Minute den Bann brach und die Gäste in Führung brachte. Luca Calvagna erhöhte in der 62. Minute auf 0:2, was den Widerstand der Hausherren sichtlich schwächte. Paul Spinner besiegelte schließlich in der 74. Minute mit dem 0:3 den Auswärtserfolg der SG. ---

In einer von intensivem Kampf und taktischer Vorsicht geprägten Begegnung entschied ein Treffer über den Ausgang. Über weite Strecken neutralisierten sich beide Mannschaften im Mittelfeld. Den entscheidenden Moment erzwang Simon Henes in der 31. Minute, als er goldrichtig stand und den Ball zur Führung für den TSV Straßberg im Netz versenkte. --- Bezirksliga Stuttgart/Böblingen