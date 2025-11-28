Westerheim will gegen Aufsteiger Hüttisheim nichts anbrennen lassen

---

Der SV Jungingen geht mit breiter Brust in das Heimspiel, nachdem er am vergangenen Wochenende mit dem 2:1 gegen die bis dahin stark aufspielende SG Öpfingen für einen Paukenschlag gesorgt hat. In der Tabelle steht der SV Jungingen mit 16 Punkten als Elfter zwar weiterhin im hinteren Mittelfeld, hat aber gezeigt, dass er Spitzenmannschaften ärgern kann. Die SGM Aufheim Holzschwang reist als Tabellenzweiter mit 28 Punkten an und will im Duell beim SV Jungingen unbedingt drei Zähler, um den Druck auf den Spitzenreiter SV Westerheim hochzuhalten. Für die Gäste ist es ein Pflichtspiel im Titelrennen, während der SV Jungingen die Chance wittert, sich weiter von der Abstiegszone abzusetzen.



Die SG Öpfingen hat den schmerzhaften Rückschlag in Jungingen zu verdauen, bleibt mit 27 Punkten aus 13 Spielen und einem imposanten Torverhältnis von 42:14 aber klar auf Kurs in Richtung Aufstiegsrelegation. Gegen den TSV Kettershausen-Bebenhausen, der als Aufsteiger mit 14 Punkten auf Rang 13 mitten im Abstiegskampf steckt, geht die SG Öpfingen als klarer Favorit ins Heimspiel. Für den TSV Kettershausen-Bebenhausen war das 0:0 beim FC Burlafingen am vergangenen Wochenende zwar ein wichtiger Zähler, doch die Offensive muss zwingend zulegen, will man beim Spitzenteam bestehen. Öpfingen darf sich nach der Niederlage in Jungingen keinen weiteren Ausrutscher erlauben, wenn der Kontakt zur Spitzengruppe nicht abreißen soll.

Der SC Türkgücü Ulm hat mit dem 1:4 gegen den SV Westerheim eine herbe Heimniederlage kassiert und damit im Rennen um die Spitzenplätze einen Dämpfer hinnehmen müssen, bleibt mit 27 Punkten aber als Vierter weiterhin in Schlagdistanz zur Spitze. Nun kommt mit dem SV Eggingen ein Gegner, der nach dem 6:0-Auswärtssieg bei der TSG Ehingen mit ordentlich Selbstvertrauen anreist und sich mit 20 Punkten als Neunter im sicheren Mittelfeld etabliert hat. Für Türkgücü Ulm geht es darum, zu Hause wieder Dominanz auszustrahlen und die Heimstärke eines Aufstiegsaspiranten zu untermauern. Der SV Eggingen kann hingegen relativ befreit auftreten und mit einem weiteren Auswärtserfolg endgültig den Blick nach oben richten.

Der FC Hüttisheim musste sich zuletzt SW Donau mit 1:2 geschlagen geben, steht mit 23 Punkten als Aufsteiger aber weiterhin bemerkenswert stabil auf Rang sechs im oberen Mittelfeld. Mit dem SV Westerheim reist nun der souveräne Tabellenführer an, der mit 30 Punkten und einem beeindruckenden Torverhältnis von 37:14 die Liga anführt und seinen Status mit dem 4:1 beim SC Türkgücü Ulm eindrucksvoll untermauert hat. Für Hüttisheim ist es ein Bonusspiel, in dem man dem Spitzenreiter vor eigenem Publikum alles abverlangen und gleichzeitig beweisen kann, dass man auch gegen das Nonplusultra der Liga konkurrenzfähig ist. Der SV Westerheim wiederum will in Hüttisheim nichts anbrennen lassen und seinen Vorsprung im Aufstiegsrennen weiter absichern.

Der TSV Langenau hat mit dem spektakulären 10:2-Sieg gegen die SGM Senden-Ay ein Ausrufezeichen gesetzt und seine Offensivkraft eindrucksvoll zur Schau gestellt, was die 39 erzielten Treffer und 23 Punkte auf Rang fünf unterstreichen. SW Donau reist nach dem wichtigen 2:1-Auswärtssieg beim FC Hüttisheim mit 18 Punkten als Zehnter an und hat damit im engen Tabellenmittelfeld wieder Anschluss gefunden. Langenau will vor heimischem Publikum nachlegen, um den Abstand zur Spitzengruppe zu verkürzen und sich als ernstzunehmender Kandidat für die vorderen Plätze zu etablieren. Für SW Donau wiederum geht es darum, den Schwung aus dem Auswärtssieg mitzunehmen und sich weiter von der Abstiegszone abzusetzen.



Der FV Asch-Sonderbuch steht mit 23 Punkten auf Rang sieben solide im Mittelfeld, hat mit dem noch ausstehenden Nachholspiel gegen den TSV Blaustein sogar noch eine Partie in der Hinterhand. Mit der SGM Senden-Ay kommt ein Gegner, der nach dem 2:10-Debakel beim TSV Langenau angeschlagen ist und als 14. mit 12 Punkten mitten im Abstiegskampf steckt. Asch-Sonderbuch kann mit einem Heimsieg den Anschluss an die obere Tabellenhälfte festigen und sich gleichzeitig ein beruhigendes Polster nach unten verschaffen. Für die SGM Senden-Ay ist es hingegen ein Schlüsselspiel, um nach der deutlichen Niederlage wieder Stabilität zu finden und im Kampf um den Klassenerhalt nicht weiter ins Hintertreffen zu geraten.

Der SV Offenhausen hat mit dem 1:1 gegen die SGM Aufheim Holzschwang gezeigt, dass er auch gegen Spitzenmannschaften mithalten kann und rangiert mit 22 Punkten als Achter im gesicherten Mittelfeld. Der TSV Blaustein steht mit nur sechs Punkten aus zwölf Spielen und einem Torverhältnis von 13:32 als Tabellenletzter jedoch massiv unter Druck und hat zudem das Nachholspiel beim FV Asch-Sonderbuch noch vor der Brust. Für Offenhausen ist das Heimspiel die Chance, den Abstand zur Abstiegszone weiter zu vergrößern und den Blick wieder nach oben zu richten. Blaustein hingegen braucht jeden Zähler, um im dichten Feld der Abstiegsränge nicht den Anschluss zu verlieren und die minimale Hoffnung auf den direkten Klassenerhalt zu wahren.

Die TSG Ehingen steckt nach dem 0:6 gegen den SV Eggingen in einer schwierigen Phase, steht als Absteiger mit 14 Punkten auf Rang zwölf und damit gefährlich nah an der Relegationszone. Der FC Burlafingen holte zuletzt beim 0:0 gegen den TSV Kettershausen-Bebenhausen zumindest einen Punkt und liegt mit 11 Zählern als 15. ebenfalls tief im Tabellenkeller. Beide Mannschaften wissen um die Bedeutung dieses direkten Duells im Kampf gegen den Abstieg: Ein Sieg könnte einen kleinen Befreiungsschlag bedeuten, eine Niederlage wäre ein herber Rückschlag. Entsprechend ist ein intensives, von großer Nervosität und viel Einsatz geprägtes Spiel zu erwarten, in dem die TSG Ehingen ihren Heimvorteil nutzen möchte, während der FC Burlafingen auf seine Defensivstabilität baut.

