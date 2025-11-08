Westerhausen präsentiert Interimslösung: „Eine schwierige Situation“

Nach der Trennung vom bisherigen Coach André Dzial und seinem Co-Trainer Marcel Fricke hat der SV Westerhausen noch vor dem Heimspiel am Sonnabend gegen den VfB Sangerhausen seine Interimslösung präsentiert.

Bis zum Winter wird Yves Katte - bisher verantwortlich für die Wolfsberg-Reserve - die Geschicke der Verbandsliga-Elf interimsweise lenken. Unterstützung erfährt er von Marcelo Franceschi. „Mit Yves bekommt die Mannschaft einen Trainer, der seit Jahrzehnten ein aktives Mitglied im Verein ist. Kaum jemand weiß besser, welche Tugenden es auf unserem Wolfsberg für erfolgreichen Fußball braucht. Der Verein ist überzeugt, dass er dies auch an unsere Spieler vermittelt“, schrieb der Club zur Bekanntgabe.

„Für die Mannschaft und den Verein ist es sicher eine schwierige Situation, aber in den kommenden sechs Spielen werden die Spieler alles in die Waagschale werfen, um das Ruder herumzureißen und um endlich verdiente Punkte zu holen“, erklärte Katte zu seinem Antritt. „Die Jungs sind körperlich absolut fit und die Energie auf dem Trainingsplatz ist hervorragend. Wenn wir diese Energie ins Spiel transportieren, können wir, vor allem in den kommenden Heimspielen, jeden Gegner schlagen“, so Katte weiter.