Westerhausen holt ersten Saisonsieg, Emseloh siegt klar im Derby

Nach dem Landespokal-Ausflug am vergangenen Wochenende geht es für die Verbandsligisten nun wieder um Punkte. Der Blick auf die Begegnungen des dritten Spieltags.

Mit einem späten Comeback hat der SV Blau-Weiß Zorbau das Spitzenspiel der Verbandsliga gewonnen. Dabei hatte Tom Gründling zunächst die Gäste vom 1. FC Bitterfeld-Wolfen zur Pause in Front gebracht (36.). Nach dem Zorbauer Ausgleich durch Aaron Sothen (76.) schlug die große Stunde des Olávio Gomes: Erst in der 80. Minute eingewechselte, schnürte der Angreifer in der 88. und 90. Minute einen Doppelpack zum Heimsieg des weiterhin verlustpunktfreien Tabellenführers.

Im dritten Spiel hat der SC Bernburg am Freitagabend den ersten Saisonsieg eingefahren. Nach der Thalheimer Pausenführung durch Luca Prielipp drehten die Bernburger die Partie nach dem Seitenwechsel durch Treffer von Nils Fahland, Dustin Strobach und Felix Hilmer.

Das Stadtderby war am Sonnabend eine klare Angelegenheit. Mit einem 4:0-Heimerfolg siegte der BSV Halle-Ammendorf souverän gegen den SV Blau-Weiß Dölau. Nach der frühen Führung durch Pascal Pannier (5.) und einem Platzverweis gegen den Dölauer Norman Giese (45.+2) sorgten die Hausherren für klare Verhältnisse. Dominic Winkler (45.+3), erneut Pannier (76.) und Laurenz Hoffmann (89.) sorgten für den Endstand.

Der Saisonstart des FSV Barleben lief schleppend. In der Verbandsliga steht das Team aus dem Norden von Magdeburg noch punktlos, im Landespokal musste es zuletzt gegen den Landesklasse-Vertreter Burger BC (0:1) die Segel streichen. Und auch im Gastspiel beim SV Dessau 05 gelang den Barlebern nicht das erhoffte Erfolgserlebnis. Doppelpacker Elia Friebe (12., 28.) und Niklas Mieth (44.) stellten schon im ersten Durchgang die Weichen zum Dessauer 3:0-Heimerfolg.

Im Duell zwischen dem Vorjahresvierten und dem Vorjahreszweiten hat der SV Fortuna Magdeburg einen Heimsieg errungen. Mit 3:0 gewann die Mannschaft von Dirk Hannemann gegen den SSC Weißenfels. Nach torloser erster Halbzeit erzielten Drilon Halilaj (47.), Illya Kovkrak (69.) und Benedikt Megel (86.) die Treffer für die Magdeburger, die mit nun sieben Zählern auf dem Konto den zweiten Tabellenplatz übernommen haben. Dagegen verharrt der SSC Weißenfels bei drei Punkten aus drei Partien.

Tim Knerler hat den VfB Merseburg am Sonnabend zum Heimsieg geführt. Beim 2:1-Erfolg über den Haldensleber SC erzielte der Angreifer beide Treffer der Merseburger. Den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Gäste aus der Börde hatte Pascal Thieke erzielt.

Mit vier Punkten und dem Einzug ins Landespokal-Achtelfinale hat der SV Eintracht Emseloh einen Auftakt nach Maß in die neue Saison hingelegt. Diesen hat der Aufsteiger am Sonntag noch veredelt: Mit 4:1 setzte sich die Eintracht vor mehr als 300 Zuschauern im Verbandsliga-Derby gegen den VfB Sangerhausen durch. Dabei stellte Lukas Schút früh die Weichen zum Sieg (7.). Jihad Aljindo (41.), Adel Aljindo (50.) und Maikleint Petraj (75.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Den Gästen blieb nur der Ehrentreffer durch Kevin Schäffner.

Im dritten Auftritt hat der SV Westerhausen seinen ersehnten ersten Saisonsieg gelandet. Zu Gast beim SSV Havelwinkel Warnau siegte die Wolfsberg-Elf am Sonntag mit 4:2. Dabei hatte der Aufsteiger die frühe Gästeführung durch Adriel Ribeiro (18.) kurz nach den Seitenwechsel in Person von Tom Hilgenfeld (54.) und Wilhelm Schulz (59.) gedreht. Doch Ribeiro sorgte für den schnellen Ausgleich (68.) - und in den Schlussminuten ließen Dmytriy Pavlish (90.) und Ayumu Masaka (90.+3) die Gäste aus Westerhausen jubeln.

