Westerhausen begrüßt alten Bekannten: "Aufgabenfelder klar abgesteckt"

Als Spieler und Co-Trainer hatte Chris Heimlich bereits seine Spuren beim SV Westerhausen hinterlassen. Nun ist der 37-Jährige zurück am Wolfsberg - und soll beim Verbandsligisten als Sportdirektor "den Bereich der Vereinsentwicklung" erweitern, wie der Club mitteilte.

Bereits die Verpflichtung des neuen Cheftrainers Garrit Golombek hatte der neue Sportdirektor zu verantworten. Beide arbeiteten in der vergangenen Saison schon beim TSV Berßel zusammen - Heimlich als Coach, Golombek als Spieler. Nun sind beide in neuen Funktionen gemeinsam beim SV Westerhausen, der in der Verbandsliga als Tabellenvorletzter um den Klassenerhalt kämpft.

Sportliche Leitung setzt auf eine "vertrauensvolle Basis"

"Der Verein ist froh, mit Chris einen neuen Sportdirektor gefunden zu haben. Chris hat sich nach seiner Zeit bei uns toll entwickelt und geht die Dinge sehr professionell an", erklärte Vorstandsmitglied Sascha Malkowski zu der Verpflichtung in der sportlichen Führungsebene. "Da wir uns schon lange kennen, konnten wir sofort auf einer vertrauensvollen Basis miteinander arbeiten. Ich bin mir sicher, dass Chris den Verein mit seinen frischen Ideen weiter voranbringen wird", so Malkowski weiter.