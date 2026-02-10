Westerhausen begrüßt alten Bekannten: "Aufgabenfelder klar abgesteckt"

Als Spieler und Co-Trainer hatte Chris Heimlich bereits seine Spuren beim SV Westerhausen hinterlassen. Nun ist der 37-Jährige zurück am Wolfsberg - und soll beim Verbandsligisten als Sportdirektor "den Bereich der Vereinsentwicklung" erweitern, wie der Club mitteilte.
Bereits die Verpflichtung des neuen Cheftrainers Garrit Golombek hatte der neue Sportdirektor zu verantworten. Beide arbeiteten in der vergangenen Saison schon beim TSV Berßel zusammen - Heimlich als Coach, Golombek als Spieler. Nun sind beide in neuen Funktionen gemeinsam beim SV Westerhausen, der in der Verbandsliga als Tabellenvorletzter um den Klassenerhalt kämpft.
"Der Verein ist froh, mit Chris einen neuen Sportdirektor gefunden zu haben. Chris hat sich nach seiner Zeit bei uns toll entwickelt und geht die Dinge sehr professionell an", erklärte Vorstandsmitglied Sascha Malkowski zu der Verpflichtung in der sportlichen Führungsebene. "Da wir uns schon lange kennen, konnten wir sofort auf einer vertrauensvollen Basis miteinander arbeiten. Ich bin mir sicher, dass Chris den Verein mit seinen frischen Ideen weiter voranbringen wird", so Malkowski weiter. Zum FuPa-Profil:
Chris Heimlich, der in seinen aktiven Zeiten auch schon in der Oberliga gespielt und seine längste Zeit in Sachsen-Anhalt beim FSV Grün-Weiß Ilsenburg verbracht hatte, freut sich auf seine neue Aufgabe beim Verbandsligisten. "Nach ereignisreichen Wochen auf und neben dem Platz hat sich das Engagement nun ergeben", sagt der 37-Jährige. "Bei konstruktiven Gesprächen mit der Vereinsführung und nach einer klaren Analyse haben wir die Aufgabenfelder klar abgesteckt", unterstreicht Heimlich.
Dabei weiß der neue Sportdirektor sehr wohl um die Brisanz der aktuellen sportlichen Lage. "Die Situation ist sicherlich keine leichte aber die ersten Handlungen stimmen mich definitiv sehr positiv", betont Heimlich: "Ich brenne für den Fußball und möchte den Verein voranbringen." Mit ihm gemeinsam ist auch Andreas Grunske neu in Westerhausen. Er werde die Wolfsberg-Elf "im Bereich Vereinsentwicklung verstärken". Zuvor hatte Grunske hinter den Kulissen des TSV Berßel gewirkt. "Mit seiner Erfahrung und seinem enorm großen Netzwerk wird er dem ganzen Verein einen weiteren Push geben", schrieb der Verbandsligist.