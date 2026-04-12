Westercelles Chancenwucher - Big Points für Estetal und JesBe

– Foto: Felix Schlikis

Weil der VfL Westercelle beste Gelegenheiten ungenutzt ließ, geriet der Tabellenzweite gegen seinen Angstgegner noch ins Wanken. Im Kampf um den Klassenerhalt feiern die SG Estetal und der FC Jesteburg-Bendestorf Big Points - die Eintracht Munster macht es sogar zweistellig.

Mit dem achten Sieg in Serie ist der MTV Soltau bereits, um sich in der kommenden Woche als Team der Stunde mit Tabellenführer TSV Elstorf zu messen. Tom Luca Hagen bracht die Eintracht Elbmarsch zwar noch in Führung (10.), doch vor der Pause bekam Linas Renken für die Soltauer den Fuß in die Tür (36.). Nach dem Seitenwechsel drehte der MTV das Geschehen mit dem Selbstvertrauen der vergangenen Wochen durch die Treffer von Lukas Meyer (62.) und Leon Isernhagen (67.).

Nachdem der VfL Westercelle die letzten vier Duelle gegen den TV Meckelfeld nicht gewinnen konnte, traf der Tabellenzweite auf seinen vermeintlichen Angstgegner. Als Max Hoppenstedt (6.) und Eric Schlumbohm (12.) mit einem frühen Doppelschlag die Weichen für einen Heimsieg stellten, schien dieser Nachmittag für die Mannschaft von Sebastian Zich ruhiger zu verlaufen. Stattdessen ließ Westercelle gute Möglichkeiten liegen, um schon früh für die Entscheidung zu sorgen. Die Bravehearts wiederum trafen aus 30 Metern nur den Pfosten des verwaisten Tores, blieben zunächst aber blass. Kolja Überheim schien schließlich für die Entscheidung zu sorgen (57.), ehe der VfL seine Gäste für Tore durch Jassem Abdallah (67.) und Aktivposten Kandal Kaval (77.) einlud. Dadurch kam die Erlösung für die Gastgeber erst in der Nachspielzeit, als Dominik Gärtner einen Konter mit dem 4:2-Endstand veredelte. VfL-Cheftrainer Sebastian Zich: „Wir waren super im Spiel und haben den Ball gut laufen lassen. Wir müssen schon zur Halbzeit deutlicher führen und hatten insgesamt Torchancen für drei Spiele. Allerdings haben wir es verpasst die Dinger zu machen, bekommen durch eigene Fehler die Gegentore und müssen dann wirklich noch zittern. Unter dem Strich ist es ein verdienter Sieg, der hätter ruhiger werden können, als er am Ende war. Die Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben, war aber zufriedenstellend.“

Obwohl der TuS Hermannsburg mit zwei Zählern in dieser Spielzeit nicht konkurrenzfähig ist, hielt er zuletzt die Spiele stets offen. Dieses Mal geriet das Tabellenschlusslicht bei Eintracht Munster ordentlich unter die Räder. Für die Hausherren trug sich Ahmed Sevik gleich fünf Mal in die Torschützenliste ein. Munster landet damit nicht nur einen wichtigen Erfolg im Kampf um den Ligaverbleib, sondern poliert auch sein Torverhältnis ordentlich auf.

Big Poits für Jesteburg-Bendestorf! Spielertrainer Andre Müller brachte die Gäste auf die Siegerstraße (68.), doch Schneverdingen blieb nach einer Ampelkarte auch in Unterzahl hartnäckig (76.). Schließlich schien Marvin Heering den Gästen ihren Lohn noch zu entreißen (90.), doch fast im Gegenzug bekam JesBe einen Strafstoß zugesprochen. Jannik Thees behielt die Nerven und schob das Leder souverän ins Eck (90.+2).

Die SG Estetal zeigt viel Moral und feiert einen wichtigen Coup im Abstiegskampf. Denn die SGE fing sich zwei Gegentore nach ruhenden Bällen, mit denen Ole Albers den MTV Egestorf in Führung schoss (8., 55.). Dass Steffen Westermann kurz vor der Pause einen Elfmeter verschoss, erschwerte die Widerstände der Hausherren. Der Aufsteiger gab aber nicht auf und kam nach einer feinen Kombination über Tom Künzer, Torben Schweer und Torschütze Janko Hinrichs zum Anschluss (72.), nur zwei Zeigerumdrehungen später egalisierte Maximilian Köster den Rückstand mit einem Distanzschuss (74.). In der Nachspielzeit belohnte sich Estetal dann sogar mit dem Lucky-Punch durch Steffen Glade nach einem Eckball (90.+2). SGE-Co-Trainer Sascha Mummenhoff: "Was für ein Spiel. Ich bin ehrlich gesagt immer noch beeindruckt von der Moral, die die Jungs heute gezeigt hat. Wir kassieren zwei Gegentore, die so eigentlich nicht fallen dürfen. Trotzdem reagieren wir gut, spielen uns mehrere klare Chancen heraus. Kurz vor der Halbzeit kommt dann noch der verschossene Elfmeter von Steffen Westermann dazu. Trotz dieses Elfer-Rückschlags kommen wir ordentlich aus der Pause, bekommen dann aber mit dem zweiten Torschuss der Egestorfer das 0:2 - wieder nach einem Standard. Das ist der Moment, in dem bei vielen Mannschaften das Spiel kippt. Bei uns war das nicht so. Nach dem Ausgleich hat man gespürt, dass die Mannschaft das Spiel unbedingt komplett drehen will. Wir haben uns im Minutentakt Chancen erarbeitet und uns am Ende belohnt. Dass Steffen Glade in der Nachspielzeit nach einer Ecke den Ball über die Linie drückt, passt dann einfach zu diesem Spiel. Unterm Strich ist das ein verdienter Sieg - vor allem aufgrund der zweiten Halbzeit und der Art und Weise, wie die Mannschaft zurückgekommen ist. Mit diesem positiven Erlebnis fahren wir jetzt nach Bendestorf."