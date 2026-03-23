Westercelle-Kapitän Gärtner verlängert - mit zwei Zielen von Moritz Studer · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Felix Schlikis

Der Kapitän bleibt an Bord! Dominik Gärtner hat am Sonntag nach dem 5:0-Sieg gegen Düshorn/Krelingen verkündet, ein weiteres Jahr bei seinem VfL Westercelle zu bleiben. Mit seiner Zusage verfolgt der 24-Jährige zwei klare Ziele.

Gärtner macht in seiner Rede zu seiner Mannschaft keinen Hehl daraus, dass er auch das Interesse anderer Vereine geweckt hat. Kein Wunder: Immerhin erzielte der VfL-Unterschiedsspieler in den letzten 73 Bezirksliga-Spielen 63 Tore und ist mit 17 Treffern und neun Assists auch in der laufenden Spielzeit das Gesicht des Tabellenzweiten der Bezirksliga Lüneburg 2. „Was wir hier haben“, sagt Gärtner in einem Instagram-Reel über die Vereinsseite zu seinen Teamkollegen, „das ist nicht überall so.“ Vorher hätte der Zuschauer durchaus denken können, dass der Torjäger gerade seinen Wechsel verkündet, doch mit dieser Wendung bricht Jubel bei seinen Mitspielern aus.

Gleichzeitig erklärt „Dome“, warum er sich für diesen Schritt entschieden hat. Als Führungsspieler möchte er das Zeichen nicht nur nach außen, sondern auch innen setzen. „Dafür ist es gut so früh ein Zeichen zu setzen, dass diejenigen, die noch überlegen, vielleicht nachziehen“, so die Idee der Nummer 7 Westercelles. Denn Gärtner hat mit seinem Jugendverein mindestens noch eine Mission: Die Rückkehr in die Landesliga. Seine ersten Gehversuche im Herrenbereich machte er selbst noch in dieser Spielklasse, bis der Klub abstieg und einen neuen Anlauf wagte. Nach einem dritten Platz und der Vize-Meisterschaft im Vorjahr ist Westercelle in der laufenden Spielzeit auf Patzer vom TSV Elstorf angewiesen. Die Kicker von der Schützenstraße haben derzeit fünf Zähler Vorsprung auf ihren Verfolger, die direkten Duelle sind jeweils ohne Sieger schon ausgefochten.