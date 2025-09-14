Westercelle bleibt an Elstorf dran - SGE mit erster Pleite am Deich

Am sechsten Spieltag hat es die SG Estetal nun doch erwischt: Der Aufsteiger musste sich am Deich erstmals geschlagen geben und das obwohl die SGE richtig gut in die Partie fand. Schließlich gestatteten die Gäste Tim Eberle aber den entscheidenden Schritt, um für die Elbmarsch den Führungstreffer zu erzielen (23.), nur zwei Zeigerumdrehungen später trat Konstantin Tomchik zum zweiten Tor vom Punkt an (25.).

Insgesamt musste Estetal viele Widerstände überstehen, weil Daniel Macknow (39.) nach dem Anschluss von Tom Künzer (36.) die direkte Antwort parat hatte. Während die Gäste weitere Möglichkeiten ausließen, schlug die Eintracht durch Macknow ein weiteres Mal entscheidend zu und sichert sich einen wichtigen Dreier (72.).

SGE-Co-Trainer Sascha Mummenhoff: "Heute haben wir unser bestes Auswärtsspiel gemacht – spielerisch stark, mit viel Einsatz. Aber wir haben das Entscheidende versäumt: ein Tor zu machen. Dann kommt es, wie es kommen musste: Beim 1:0 sind wir nicht eng genug dran, der Elfmeter war mindestens diskutabel. Wir kommen zurück, machen das 2:1, nur um kurz darauf abseitsverdächtig das 3:1 zu kassieren. Nach der Pause sind wir gut im Spiel, drängen, spielen uns Chancen heraus – doch vorn will uns einfach nichts gelingen. Und dann passt es ins Bild, dass wir uns aus dem Nichts noch das 4:1 fangen. Glückwunsch an Elbmarsch – das war heute brutal effizient. Wir dagegen haben uns mit unserer schlechten Chancenverwertung selbst um Punkte gebracht."