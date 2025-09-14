Westercelle bleibt an Elstorf dran - SGE mit erster Pleite am Deich

Nachdem der TSV Elstorf bereits am Samstagnachmittag seine Hausaufgaben souverän erledigte, zog der VfL Westercelle etwas mühsamer nach. An der Tabellenspitze der Bezirksliga Lüneburg 2 deutet sich in der frühen Phase der Saison der erwartete Zweikampf zwischen den beiden Vorjahresrivalen an. Die SG Estetal musste sich hingegen bei der Eintracht Elbmarsch erstmals geschlagen geben.
Am sechsten Spieltag hat es die SG Estetal nun doch erwischt: Der Aufsteiger musste sich am Deich erstmals geschlagen geben und das obwohl die SGE richtig gut in die Partie fand. Schließlich gestatteten die Gäste Tim Eberle aber den entscheidenden Schritt, um für die Elbmarsch den Führungstreffer zu erzielen (23.), nur zwei Zeigerumdrehungen später trat Konstantin Tomchik zum zweiten Tor vom Punkt an (25.).
Insgesamt musste Estetal viele Widerstände überstehen, weil Daniel Macknow (39.) nach dem Anschluss von Tom Künzer (36.) die direkte Antwort parat hatte. Während die Gäste weitere Möglichkeiten ausließen, schlug die Eintracht durch Macknow ein weiteres Mal entscheidend zu und sichert sich einen wichtigen Dreier (72.).
SGE-Co-Trainer Sascha Mummenhoff: "Heute haben wir unser bestes Auswärtsspiel gemacht – spielerisch stark, mit viel Einsatz. Aber wir haben das Entscheidende versäumt: ein Tor zu machen. Dann kommt es, wie es kommen musste: Beim 1:0 sind wir nicht eng genug dran, der Elfmeter war mindestens diskutabel. Wir kommen zurück, machen das 2:1, nur um kurz darauf abseitsverdächtig das 3:1 zu kassieren. Nach der Pause sind wir gut im Spiel, drängen, spielen uns Chancen heraus – doch vorn will uns einfach nichts gelingen. Und dann passt es ins Bild, dass wir uns aus dem Nichts noch das 4:1 fangen. Glückwunsch an Elbmarsch – das war heute brutal effizient. Wir dagegen haben uns mit unserer schlechten Chancenverwertung selbst um Punkte gebracht."
Der MTV Borstel-Sangenstedt kommt über das zuvor punktlose Kellerkind aus Soltau nicht über ein Remis hinaus. Kurz vor der Pause bot sich Lasse Boor noch die beste Gelegenheit, die Hausherren in Führung zu bringen (42.). In der zweiten Halbzeit suchte Phillip-Oliver Gruhn immer wieder den Abschluss, brachte das Leder aber nicht im Kasten unter. Dadurch blieb es bei der ein wenig ernüchternden Punkteteilung.
Obwohl Meckelfeld sich am Ende die Punkte teilte, scheinen die Bravehearts wesentlich besser nach dem Umbruch im Sommer in der neuen Saison angekommen zu sein. Nachdem der TuS Eversen durch Moritz Stahlmann in Führung ging (19.), antwortete El Awal Buhr postwendend (21.). Kurz vor der Pause brachte Junior Moukoko den TVM sogar in Führung (45.). Dennoch mussten die Meckelfelder am Ende mit dem einen Punkt leben, weil Marc Gyüker für die Gäste den Ausgleich erzielte (76.) und die Elf von Trainer Jordi Pablo nach einer Ampelkarte die Schlussphase in Unterzahl durchstehen musste (80.).
Westercelle hält den Kontakt zum TSV Elstorf, sodass sich langsam aber sicher der erwartete Zweikampf an der Spitze der Bezirksliga Lüneburg 2 ankündigt. Allerdings hatte der Vizemeister ein ordentliches Brett bei Aufsteiger FG Düshorn/Krelingen zu bohren, der durch Doppelpacker Kevin Gericke sogar nach weniger als 120 Sekunden sogar in Führung ging. Weil die Gäste zwischenzeitlich noch einen Elfmeter vergaben, zitterte der VfL den knappen Vorsprung letztlich über die Ziellinie.
Trotz des klaren Endstands musste JesBe ordentlich für den späteren Erfolg arbeiten: Zwar traf Hendrik Klumb schon früh zur Führung (5.), doch noch vor der Pause verkürzte das Schlusslicht durch Benjamin Hüls (40.). Im zweiten Abschnitt gelang den Gastgebern dann die nötige Kurskorrektur, um nach Toren von Claas Brau (48.), Anton von der Lieth (60.), Felix Dohnke (63.) und Jannis Meyer (72., 78.) den dritten Saisonsieg nach ihrem anspruchsvollen Startprogramm einzutüten.
Im Verfolgerduell blieb die Eintracht-Defensive zunächst wieder sehr stabil, bis im zweiten Abschnitt doch Egestorf auf die Siegerstraße fand. Nachdem Lucas Meyer die Hausherren in Führung beförderte (65.), legte der eingewechselte Christopher Ehlers entscheidend nach (79.). Die Egestorfer klettern damit hinter den beiden Top-Favoriten aus Elstorf und Westercelle auf den dritten Rang.
Der TSV Elstorf fügt dem zuvor ungeschlagenen TV Jahn Schneverdingen II die erste Niederlage zu und befindet sich weiterhin auf einem sehr guten Kurs. Justin Birkholz brachte die Grün-Weißen in Front (7.), Michel Claassen (26.) und Top-Torjäger Christopher Schulze legte das entscheidende 3:0 nach (43.). Einen dieser Treffer widmete der Tabellenführer ihrem Stürmer Philipp Wolfram, der mit einem Muskelfaseriss einige Wochen ausfallen wird.
Elstorf-Cheftrainer Michel Welke: „Ich bin mega zufrieden mit einem absolut dominanten Auftritt. Wir führen zur Halbzeit schon mit 3:0 und müssen das Spiel dann nach der Pause zu machen. Dass wir im zweiten Durchgang keinen einzigen Treffer mehr erzielen, ist der kleine Wermutstropfen eines gelungenen Nachmittags. Insgesamt war das einfach ein verdienter Heimsieg.“
Die Begegnung wird am Tag der Deutschen Einheit (3.10.) ausgetragen.