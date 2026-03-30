West zurück auf der Erfolgsspur

Die Mannschaft von West hat eindrucksvoll auf die schwierige personelle Situation reagiert und sich mit einem verdienten 2:0-Erfolg gegen die TSG Pasing zurückgemeldet. Trotz zahlreicher Ausfälle zeigte das Team eine geschlossene und kämpferische Leistung.

Dennoch stellte sich West der Herausforderung: Mit Jonas Klein feierte ein Spieler aus der zweiten Mannschaft sein Debüt, Ivan Petrovic lief erstmals als Rechtsverteidiger auf, und sowohl Nikolaus Ralle als auch Matheo Kelava standen erstmals im Jahr 2026 in der Startelf.

Die Liste der fehlenden Spieler war lang: Neben den Langzeitausfällen Tareq Odeh, Luka Radoluvic, Felix Nizeyimana und Julian Hippacher mussten kurzfristig auch Dominik Bauer, Marcel Schröpper, Julian Steinhaus, Hannes Ahrens sowie Daniel Egwi passen, der wie Janis Teschner sowie Lorenz Weber die gesamte Woche krankheitsbedingt nicht trainieren konnte. Zudem fehlten Matheo Fuhs und August Auspurg urlaubsbedingt. Die angespannte Personalsituation spitzte sich weiter zu, als eine Krankheitswelle dazu führte, dass am Donnerstag lediglich acht fitte Spieler am Training teilnehmen konnten.

Die Ausgangslage schien auf dem Papier klar – der Tabellenzweite traf auf den Tabellenletzten. Doch die Umstände relativierten diese Rollenverteilung deutlich. Hinzu kam der ungewohnte Untergrund auf roter Erde, der ein anderes Spiel erforderte.

Von Beginn an übernahm West jedoch die Kontrolle. Ballbesitz, Eckenverhältnis und klare Torchancen sprachen eindeutig für das Team. Einzig die Chancenverwertung ließ in der ersten Halbzeit zu wünschen übrig – rund ein halbes Dutzend hochkarätiger Möglichkeiten blieb ungenutzt. Besonders Balthasar Auspurg hatte gleich mehrere große Chancen, konnte diese jedoch nicht verwerten.

Auch nach der Pause blieb West ruhig und spielte geduldig weiter, ohne hektisch zu werden. Die Erlösung folgte schließlich durch Ferdl Hansel, der das verdiente 1:0 erzielte. Kurz darauf hatte Nikolaus Ralle Pech, als sein Lupfer über das bereits leere Tor ging.

Den Schlusspunkt setzte schließlich Daniel Egwi, der trotz seiner krankheitsbedingt schwierigen Woche das 2:0 markierte und damit alles klar machte.

Am Ende steht ein hochverdienter Sieg, der vor allem durch Einsatzbereitschaft und mannschaftliche Geschlossenheit geprägt war. Nun gilt es, dass sich die angeschlagenen Spieler erholen, um im kommenden Spiel gegen Großhadern wieder eine schlagkräftige Truppe auf den Platz zu bringen.