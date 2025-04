West-Pokalfinale: »Vielleicht genau das richtige Spiel«

Anderes als im Fußballkreis Ost wird einem der beiden Finalisten im Totopokal-Finale das Heimrecht zugelost. Der SV Neufraunhofen ist somit in den Genuss gekommen, die Partie gegen den TSV Langquaid, die am Mittwochabend (Anstoß: 19 Uhr) angepfiffen wird, auf eigener Anlage austragen zu dürfen. Für die Labertaler ist es die dritte Endspiel-Teilnahme in Folge. 2023 triumphierten die Blau-Weißen und schafften es im BFV-Totopokal bis in die zweite Runde, in der man sich vor einer tollen Kulisse gegen den SSV Jahn Regensburg (1:4) teuer verkaufte.