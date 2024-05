West-Pokalfinale: »In Langquaid gewinnt man nicht einfach so«

Im Fußballkreis West kommt es im Totopokal-Finale zu einer Neuauflage des Duells zwischen dem TSV Langquaid und dem FC Dingolfing, das die Kicker aus dem Landkreis Kelheim im Vorjahr knapp mit 2:1 zu ihren Gunsten entscheiden konnten. Am Maifeiertag (Anstoß 16 Uhr) kommt es nun zu einer Revanche des Duells, das es erst vor eineinhalb Wochen im Ligabetrieb gab. Am Ende stand ein 1:1-Remis auf der Anzeigetafel. Dieses Mal wird definitiv ein Sieger ermittelt, der sich über eine stattliche Gewinnprämie von 1.000 Euro und den Einzug in die erste Hauptrunde des BFV-Pokals, in der Top-Gegner wie der TSV 1860 München, die SpVgg Unterhaching und der FC Ingolstadt möglich sind.

Benjamin Flicker (Trainer TSV Langquaid): "Wir freuen uns riesig auf das Pokalfinale dahoam. Wir hatten erst in der Liga vor Kurzem das Duell mit Dingolfing. Das war damals ein Duell auf Augenhöhe, das wir in der ersten Hälfte für uns vorentscheiden hätten können. Dingolfing spielt eine herausragende Saison, steht zurecht ganz oben und wird völlig verdient Meister werden. In Langquaid gewinnt man aber nicht einfach so. Wir werden hochkonzentriert zur Sache gehen, kennen die Stärken und Schwächen des Gegners. Die Jungs brennen aufs Finale und wollen mit aller Gewalt wieder in die Hauptrunde des BFV-Pokal einziehen.“Personalien: Kadermässig sieht es bei den Blau-Weißen so gut wie schon lange nicht mehr aus. Es fehlen lediglich die beiden Langzeitausfälle Thomas Rappl und Fabian Ertl sowie der im Urlaub weilende Routinier Andreas Steffel.Thomas Seidl (Trainer FC Dingolfing): "Innerhalb von elf Tagen müssen wir zum zweiten Mal in Langquaid ran. Vor eineinhalb Wochen hatten wir dort einen harten Fight und ich gehe davon aus, dass das am Mittwoch nicht anders sein wird. Wir werden konsequent verteidigen müssen und nach vorne brauchen wir mehr Durchschlagskraft als im Ligaspiel. In einem Finale gibt es grundsätzlich nur eine Option und die ist, am Ende den Siegerpokal überreicht zu bekommen.“

Personalien: Mathias Schratzenstaller hat sich bei einem Einsatz im Kreisliga-Team wohl schwerwiegender am Knie verletzt. Ben Kouame und Maximilian Wilhelm sind seit Wochen angeschlagen und werden deshalb nicht auflaufen. Stefan Weber und Denis Heinz fehlen weiterhin.