🗣: West muss "erst ankommen" - GAP hat "viel Arbeit vor sich"

Johannes Franz, Trainer des FC Penzberg: »Wir waren über neunzig Minuten das klar bessere Team. In der ersten halben Stunde haben wir zwar verpasst, schon früher in Führung zu gehen, haben es dann vor der Halbzeit aber sogar noch doppelt geschafft. Nach der Pause haben wir direkt das 3:0 nachgelegt. Danach hat sich's deutlich leichter gespielt., gespürt. Wichtig war, dass wir über neunzig Minuten unser Spiel durchgezogen haben. Wir freuen uns über den guten Auftakt.«

Florian Hahn, Trainer des SV München West: »Die erste Halbzeit ging, was Spielanteile angeht, ganz klar an den SV Pullach. Wir mussten uns erst an die höhere Spielklasse und das höhere Tempo gewöhnen. Nach der Halbzeit haben wir uns dann ganz gut adaptiert, ein bisschen auch taktisch nachjustiert, sodass wir viel besseren Zugriff hatten. Dadurch konnten wir das Spiel auch offener und ausgeglichener gestalten.

Nach einem undurchsichtigen Eckball gab es Handelfmeter, wodurch wir dann etwas unglücklich in Rückstand geraten sind. Zehn Minuten später haben wir den aus meiner Sicht verdienten Ausgleich erzielt. Mit den weiteren Gegentoren haben wir Lehrgeld bezahlt. Pullach blieb weiterhin gefährlich mit Kontern, hat einen Konter dann sehr gut zu Ende gespielt und die Partie dann auch zum Sieg für sich gestaltet. Wir müssen erst noch in der Bezirksliga ankommen.«