West-Meisterschaft mit nur 2 Bezirksligisten - Bundesligaspieler fehlt

Mit einer jungen Truppe wir der TuS 1860 Pfarrkirchen nach Dingolfing reisen. – Foto: Werner Kroiß

Am morgigen Samstag ab 13 Uhr wird in der Dingolfinger Halle Höll Ost der Meister des Fußballkreises Niederbayern West ermittelt. Acht Teams in zwei Vierergruppen kämpfen um den Titel und wollen Nachfolger des FC Ergolding werden. Der Titelverteidiger, der die Kreismeisterschaft im vergangenen Jahrzehnt viermal für sich entscheiden konnte und in den vergangenen Jahren zu den Protagonisten auf dem niederbayerischen Hallenparkett zählte, war dieses Mal nur mit der zweiten Mannschaft am Start und scheiterte bereits in der Vorrunde. Die vier Halbfinalisten von Dingolfing qualifizieren sich für die Niederbayerische Hallenmeisterschaft am nächsten Samstag, den 17. Januar in Landshut.





Höherklassige Teams sucht man beim Kreis-Kräftemessen in Dingolfing allerdings vergeblich, mit der TuS 1860 Pfarrkirchen und dem FC Walkertshofen sind ähnlich wie im Vorjahr auch lediglich zwei Bezirksligisten dabei. Damit setzt sich ein in den vergangenen Jahren zu beobachtender Trend fort: Die Kreismeisterschaft genießt bei den "Großen" so gut wie keinen Stellenwert mehr, wird ignoriert und entwickelt sich daher mehr und mehr zum Fest der "Kleinen". Gruppe A

TuS 1860 Pfarrkirchen (Bezirksliga West), FC Walkertshofen (Bezirksliga West), SV Puttenhausen (Kreisklasse Kelheim), FC Leibersdorf (Kreisliga Donau-Laaber)





Mit der TuS aus Pfarrkirchen und dem FC Walkertshofen sind die einzigen beiden Bezirksligisten in einer Gruppe vereint. Vor allem die Rottaler, Titelträger 2024, zählen wieder zum heißen Favoritenkreis, wenngleich auch Neuzugang und Hallen-Ausnahmekönner Mirza Hasanovic nicht mit am Start sein wird. Der 35-Jährige, der bei den Young Boys Balkan auch eine prägende Figur in der Futsal-Bundesliga ist, weilt noch bis 15. Januar in seiner bosnischen Heimat. Schade für die Zuschauer, denn Hasanovic war in den vergangenen Jahren zweifelsohne eine der Attraktionen bei Kreis - und Bezirksmeisterschaften. Mit dabei sein für die TuS wird hingegen der zweite Neuzugang, der in der Winterpause vom Bayernligisten Erlbach gekommen ist: Pascal Dirnaichner wird in Dingolfing mit dabei sein.

Pfarrkirchens Neuer und Futsal-Bundesligaspieler Mirza Hasanovic (am Ball) wird dieses Mal nicht dabei sein. – Foto: Robert Geisler | www.sp4ort.de





