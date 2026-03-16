West lässt wichtige Punkte im Aufstiegsrennen liegen!

– Foto: Weber

Die Mannschaft des SV West um Trainer Florian Hahn hatte sich nach dem holprigen Start gegen Solln viel vorgenommen. Ziel war es, nachzulegen, um im kommenden Duell gegen den FC Kosova ein echtes Finale um die Meisterschaft bestreiten zu können. Entsprechend entschlossen ging das Team in die Partie.

Doch die komfortable Führung erwies sich als Gift für das Spiel der Gastgeber. Statt weiter konzentriert zu agieren, verfiel die Mannschaft zunehmend in Lethargie. Der Anschlusstreffer zum 1:2 fiel aus dem Nichts – und landete letztlich in der Rubrik Eigentor. Ein Rückpass zum Keeper wurde geblockt; eine Situation, die man bereits deutlich früher hätte klären können.

Der Matchplan ging zunächst voll auf: Mit frühem, aggressivem Anlaufen setzte der SV West den Gegner permanent unter Druck und kam durch hohe Ballgewinne immer wieder zu gefährlichen Torabschlüssen. Die Überlegenheit spiegelte sich auch auf der Anzeigetafel wider – nach rund 30 Minuten führte der SV West hochverdient mit 2:0.

Anstatt sich danach sofort wieder zu sammeln, verlor der SV West kurzzeitig völlig den Fokus. Während einige Spieler noch einen Freistoß forderten, schaltete der Gegner blitzschnell um und erzielte überraschend den 2:2-Ausgleich.

In der Halbzeit nahm sich das Team viel vor. Doch der Start in den zweiten Durchgang verlief alles andere als geplant. Statt mit neuem Schwung kam der nächste Rückschlag: Nach einer unzureichend geklärten Situation und einem schnell ausgeführten Einwurf – während einige Spieler noch am Reklamieren waren – fiel das 3:2 für den Gegner.

Immerhin zeigte der SV West anschließend Moral, kam wieder besser ins Spiel und belohnte sich schließlich mit dem 3:3-Ausgleich. Dennoch gelang es nicht mehr, das Spiel komplett zu drehen. Ein Grund dafür war auch die zunehmende Beschäftigung mit dem schwachen Auftritt des Schiedsrichters, statt sich konsequent auf das eigene Spiel zu konzentrieren. Diese Ablenkung gipfelte schließlich in einer 10-minütigen Zeitstrafe, die die Chancen auf den späten Siegtreffer zusätzlich erschwerte.

Am Ende steht ein Remis, das sich für den SV West eher wie eine Niederlage anfühlt. Nun gilt es, den Blick in den Rückspiegel zu richten und zumindest Platz zwei in der Tabelle zu verteidigen.