 2026-06-18T10:39:41.025Z

Allgemeines

West-Kreisligen: So sehen die ersten Spieltage aus

In der Isar-Rott-Klasse kommt es beim Saisonstart gleich zum Derby zwischen Ulbering und Pfarrkirchen

von Thomas Seidl · Heute, 11:40 Uhr · 0 Leser
Die TuS Pfarrkirchen um Top-Spieler Felix Heudecker (am Ball) muss am 1. Spieltag beim Nachbarn TSV Ulbering ran
Die TuS Pfarrkirchen um Top-Spieler Felix Heudecker (am Ball) muss am 1. Spieltag beim Nachbarn TSV Ulbering ran – Foto: Thomas Martner

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Ein paar Wochen haben die Kreisligisten im Fußballkreis West noch, bis es wieder ernst und um Punkte und Tore geht. Kreisspielleiter Herbert Hasak hat inzwischen die Spielpläne der beiden Ligen festgezurrt.

Kreisliga Isar-Rott

1. Spieltag (25./26. Juli)
TSV Vilsbiburg - SG Dornach/Roßbach
SV Hebertsfelden - SV-DJK Wittibreut
DJK-TSV Dietfurt - SG Johannesbrunn/Binabiburg
ASCK Simbach - FC Velden-Eberspoint
TSV Ulbering - TuS Pfarrkirchen
FC Bonbruck/Bodenkirchen - SV Haidlfing
SC Aufhausen - TSV Baierbach



2. Spieltag (1./2. August)
TuS Pfarrkirchen - FC Bonbruck/Bodenkirchen
SV-DJK Wittibreut - ASCK Simbach
FC Velden-Eberspoint - TSV Vilsbiburg
SV Haidlfing - SV Hebertsfelden
SG Dornbach/Roßbach - DJK-TSV Dietfurt
TSV Baierbach - TSV Ulbering
SG Johannesbrunn/Binabiburg - SC Aufhausen

3. Spieltag (8./9. August)
TSV Vilsbiburg - SV-DJK Wittibreut
SV Hebertsfelden - TuS Pfarrkirchen
DJK-TSV Dietfurt - SC Aufhausen
ASCK Simbach - SV Haidlfing
TSV Ulbering - SG Johannesbrunn/Binabiburg
SG Dornach/Roßbach - FC Velden-Eberspoint
FC Bonbruck/Bodenkirchen - TSV Baierbach



Kreisliga Donau-Laaber

1. Spieltag (25./26. Juli)
SV Landshut-Münchnerau - TSV Ergoldsbach
FC Leibersdorf - SG Mallersdorf-Grafentraubach
FC Eintracht Landshut - DJK-TSV Ast
SV Sallach - SG Wildenberg/Biburg/Kirchdorf
TV Geisenhausen - SG Offenstetten/Rohr
FC Ergolding 2 - TSV Abensberg
SG Sandharlanden/Bad Gögging - VfR Laberweinting

2. Spieltag (1./2. August)
SG Mallersdorf-Grafentraubach - SV Sallach
SG Wildenberg/Biburg/Kirchdorf - SV Landshut-Münchnerau
TSV Ergoldsbach - FC Eintracht Landshut
DJK-TSV Ast - FC Ergolding 2
TSV Abensberg - SG Sandharlanden/Bad Gögging
VfR Laberweinting - TV Geisenhausen
SG Offenstetten/Rohr - FC Leibersdorf

3. Spieltag (7./8./9. August)
FC Ergolding 2 - TSV Ergoldsbach
SV Sallach - SG Offenstetten/Rohr
VfR Laberweinting - TSV Abensberg
SG Sandharlanden/Bad Gögging - DJK-TSV Ast
FC Eintracht Landshut - SG Wildenberg/Biburg/Kirchdorf
TV Geisenhausen - FC Leibersdorf
SV Landshut-Münchnerau - SG Mallersdorf-Grafentraubach