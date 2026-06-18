West-Kreisligen: So sehen die ersten Spieltage aus In der Isar-Rott-Klasse kommt es beim Saisonstart gleich zum Derby zwischen Ulbering und Pfarrkirchen von Thomas Seidl · Heute, 11:40 Uhr · 0 Leser

Die TuS Pfarrkirchen um Top-Spieler Felix Heudecker (am Ball) muss am 1. Spieltag beim Nachbarn TSV Ulbering ran – Foto: Thomas Martner

Ein paar Wochen haben die Kreisligisten im Fußballkreis West noch, bis es wieder ernst und um Punkte und Tore geht. Kreisspielleiter Herbert Hasak hat inzwischen die Spielpläne der beiden Ligen festgezurrt.

Kreisliga Isar-Rott



1. Spieltag (25./26. Juli)

TSV Vilsbiburg - SG Dornach/Roßbach

SV Hebertsfelden - SV-DJK Wittibreut

DJK-TSV Dietfurt - SG Johannesbrunn/Binabiburg

ASCK Simbach - FC Velden-Eberspoint

TSV Ulbering - TuS Pfarrkirchen

FC Bonbruck/Bodenkirchen - SV Haidlfing

SC Aufhausen - TSV Baierbach









2. Spieltag (1./2. August)

TuS Pfarrkirchen - FC Bonbruck/Bodenkirchen

SV-DJK Wittibreut - ASCK Simbach

FC Velden-Eberspoint - TSV Vilsbiburg

SV Haidlfing - SV Hebertsfelden

SG Dornbach/Roßbach - DJK-TSV Dietfurt

TSV Baierbach - TSV Ulbering

SG Johannesbrunn/Binabiburg - SC Aufhausen





3. Spieltag (8./9. August)

TSV Vilsbiburg - SV-DJK Wittibreut

SV Hebertsfelden - TuS Pfarrkirchen

DJK-TSV Dietfurt - SC Aufhausen

ASCK Simbach - SV Haidlfing

TSV Ulbering - SG Johannesbrunn/Binabiburg

SG Dornach/Roßbach - FC Velden-Eberspoint

FC Bonbruck/Bodenkirchen - TSV Baierbach







Kreisliga Donau-Laaber



1. Spieltag (25./26. Juli)

SV Landshut-Münchnerau - TSV Ergoldsbach

FC Leibersdorf - SG Mallersdorf-Grafentraubach

FC Eintracht Landshut - DJK-TSV Ast

SV Sallach - SG Wildenberg/Biburg/Kirchdorf

TV Geisenhausen - SG Offenstetten/Rohr

FC Ergolding 2 - TSV Abensberg

SG Sandharlanden/Bad Gögging - VfR Laberweinting



2. Spieltag (1./2. August)

SG Mallersdorf-Grafentraubach - SV Sallach

SG Wildenberg/Biburg/Kirchdorf - SV Landshut-Münchnerau

TSV Ergoldsbach - FC Eintracht Landshut

DJK-TSV Ast - FC Ergolding 2

TSV Abensberg - SG Sandharlanden/Bad Gögging

VfR Laberweinting - TV Geisenhausen

SG Offenstetten/Rohr - FC Leibersdorf



3. Spieltag (7./8./9. August)

FC Ergolding 2 - TSV Ergoldsbach

SV Sallach - SG Offenstetten/Rohr

VfR Laberweinting - TSV Abensberg

SG Sandharlanden/Bad Gögging - DJK-TSV Ast

FC Eintracht Landshut - SG Wildenberg/Biburg/Kirchdorf

TV Geisenhausen - FC Leibersdorf

SV Landshut-Münchnerau - SG Mallersdorf-Grafentraubach







