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West-Kreisligen: So sehen die ersten Spieltage aus
In der Isar-Rott-Klasse kommt es beim Saisonstart gleich zum Derby zwischen Ulbering und Pfarrkirchen
von Thomas Seidl · Heute, 11:40 Uhr · 0 Leser
Die TuS Pfarrkirchen um Top-Spieler Felix Heudecker (am Ball) muss am 1. Spieltag beim Nachbarn TSV Ulbering ran – Foto: Thomas Martner
Ein paar Wochen haben die Kreisligisten im Fußballkreis West noch, bis es wieder ernst und um Punkte und Tore geht. Kreisspielleiter Herbert Hasak hat inzwischen die Spielpläne der beiden Ligen festgezurrt.