West Köln im Abstiegskampf: Neustart soll Wende bringen

Der SC West Köln überwintert als Schlusslicht der Kreisliga A, sieht sich jedoch keineswegs chancenlos. Sportlicher Leiter Ümit Öz spricht im Rückrunden-Check über den schwierigen Neuaufbau, den Trainerwechsel und den festen Glauben an den Klassenerhalt.
Der SC West Köln geht als Tabellenletzter der Kreisliga A Köln in die Winterpause, richtet den Blick jedoch bereits klar nach vorn. Am 13. Januar beginnt die Vorbereitung auf die Rückrunde der Saison 2025/26. Besondere Programmpunkte kündigt der Verein nicht an, vielmehr soll die Arbeit auf dem Platz im Vordergrund stehen.
Die sportliche Leitung hatte sich auf eine schwierige Saison eingestellt. „Dass die Saison schwer werden würde, war uns klar. Ein Neuaufbau mit vielen jungen Spielern und einem neuen Trainerteam, das war schon eine Herausforderung“, sagt Ümit Öz. Der Fehlstart war dennoch gravierend: „Leider standen wir nach dem 7. Spieltag mit einem Punkt auf dem letzten Tabellenplatz weit abgeschlagen.“ Die Konsequenz folgte prompt. „Somit mussten wir leider auf die sportliche Talfahrt reagieren und entschieden uns, vom Trainerteam zu trennen.“
Mit der Verpflichtung von Oguz Kahraman änderte sich die Dynamik. „Mit Oguz Kahraman konnten wir einen erfahrenen Trainer gewinnen, der die Mannschaft mittlerweile bis auf zwei Zähler an die Nichtabstiegsplätze gebracht hat“, betont Öz. Entsprechend fällt die Bewertung dessen, was besser lief als erwartet, eindeutig aus: „Der Trainerwechsel.“
Zwei Spiele stehen sinnbildlich für die Hinrunde. Negativ bleibt der 7. Spieltag haften: „Wir haben nach 24 Minuten 3:0 gegen Gremberg geführt und verlieren das Spiel sang- und klanglos noch 6:3.“ Positiv dagegen der 14. Spieltag, an dem sich die Mannschaft für ihren Einsatz belohnte: „Die Mannschaft hat an diesem Tag bis zur letzten Sekunde gekämpft und sich mit einem 3:2-Sieg belohnt.“
Zu internen Problemfeldern äußert sich der sportliche Leiter bewusst nicht: „Dazu möchte ich keine Angaben machen.“ Das Ziel für die Rückrunde formuliert er dagegen klar und ohne Relativierung: „Wir wollen und müssen den Klassenerhalt schaffen.“
Auch personell setzt der Verein auf Kontinuität. „Mit Leon Trey hat sich lediglich ein Spieler abgemeldet. Das ist ein gutes Zeichen, dass alle im Kader den Klassenerhalt schaffen wollen“, sagt Öz. Verstärkungen sind geplant, allerdings gezielt: „Wir werden ein bis drei Spieler dazubekommen. Diese müssen aber punktuell in die Mannschaft passen.“
Im Titelrennen rechnet Öz mit einem klaren Favoriten. „Ich denke, dass Weiler es schaffen wird“, sagt er – während für den SC West Köln der Kampf um den Ligaverbleib die alles entscheidende Aufgabe der Rückrunde bleibt.