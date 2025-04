West-Bezirksligist HFC Falke stellt die Weichen für 2025/26

HFC Falke stellt Weichen für 2025/26: Konstanz im Trainerteam, Verstärkung im Management

Bereits medial verkündet, bleibt das bewährte Trainerduo Sebastian Stoffers und Sebastian Loether auch in der neuen Saison an der Seitenlinie der 1. Herrenmannschaft. Die Verantwortlichen setzen somit weiter auf Stabilität und klare sportliche Linien – ein Weg, der sich in der laufenden Saison auszahlt und nun konsequent fortgesetzt wird.

Neuer Ligamanager bringt frischen Wind

Frischen Schwung ins Funktionsteam bringt Joshua „Josh“ Krause, der ab sofort als Ligamanager für die 1. Herren tätig ist. Der ehemalige Trainer beim SC Victoria Hamburg (Landesliga & Oberliga) und Rahlstedter SC (Landesliga) bringt nicht nur reichlich Erfahrung mit, sondern ist im Hamburger Amateurfußball bestens vernetzt. In seiner neuen Rolle wird Josh unter anderem die Kaderplanung, Scouting-Aufgaben sowie organisatorische Abläufe rund um das Team verantworten und als wichtiges Bindeglied zwischen Trainerteam, sportlicher Leitung und Präsidium agieren.

Heiko Neumann, im Präsidium für den Herrenbereich zuständig, betont die Bedeutung des Neuzugangs:

„Wir freuen uns sehr, dass wir Josh für die Funktion des Ligamanagers begeistern konnten und sehen dies als weiteren Baustein für die Entwicklung unserer 1. Herren. Josh überzeugt mit seiner Motivation, seiner Expertise und seinem Netzwerk. Wir sind gespannt auf seinen Input und seine Ideen. Herzlich Willkommen beim Falken, auf eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit!“

Konstanz in der sportlichen Leitung

Neben dem Trainerteam bleibt auch Nils „NKB“ Kuntze-Braack als sportlicher Leiter an Bord. Zudem wird Benjamin „Benny“ Ernst seine bewährte Doppelfunktion als Torwarttrainer und Videoanalyst fortsetzen und noch intensiver in die Trainingsarbeit eingebunden.

Neues im medizinischen Bereich

Seit Anfang April ergänzt Jonas Feller das Team als Physiotherapeut. Der frühere Spieler des SV Alemannia Wilster bringt nicht nur Erfahrung aus dem aktiven Fußball mit, sondern wird auch ein präventives Programm zur Verletzungsvorbeugung implementieren: das international erprobte Konzept „FIFA+11“. Zusätzlich unterstützt er als Co-Trainer an Trainingstagen mit Fokus auf Belastungssteuerung und Gesundheitsmanagement.

Gleichzeitig sucht der HFC Falke noch weitere physiotherapeutische Betreuung an Spieltagen. Interessierte können sich bei Heiko Neumann (E-Mail: hn@hfc-falke.de, Mobil: 0174 7777 559) melden.

Zuschauerboom im Sportpark Eimsbüttel

Ein Blick auf die Heimspiele im neuen Sportpark Eimsbüttel macht deutlich: Die Entwicklung stimmt auch auf der Tribüne. Bei den vier Heimpartien in 2025 konnte der HFC Falke ein Zuschauerplus von 30 bis 50 Prozent verzeichnen – ein Trend, den der Verein fortsetzen will.

Nicolas Kühn, stellvertretender Präsident, sagt dazu:

„Dass Trainerstab und NKB unisono auch in der kommenden Spielzeit für den HFC Falke tätig sein werden, freut uns sehr. Gemeinsam wollen wir auf der äußerst erfolgreichen Saison 24/25 aufbauen und uns als Verein weiterentwickeln. In unserer neuen Heimat, dem Sportpark Eimsbüttel, wollen wir attraktiven Amateurfußball zeigen und möglichst viele Fans anlocken. Zwar war der Oberliga-erfahrene TuS Osdorf in dieser Saison eine Liga für sich, doch sind wir sehr zuversichtlich, auch in der Spielzeit 25/26 ein Team an den Start zu bringen, das um die vordersten Plätze der Bezirksliga mitspielen kann.“

Mit einem stabilen Fundament, neuen Impulsen und klarer Zielsetzung zeigt der HFC Falke: Die Richtung stimmt – sportlich, strukturell und auf den Rängen.