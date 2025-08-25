Weßling schwach, aber erfolgreich ‒ TSV Gilching II feiert Last-Minute-Sieg

Zwei nervenstarke Elfmeterschützen: Jakob Brugger (vorne) und Marius Sturm (r.) trafen für den SC Weßling per Strafstoß. – Foto: Photographer: Andrea Jaksch

Der SC Weßling feiert einen 3:1-Heimerfolg gegen den FC Eichenau –Gilching II darf dank zwei späten Treffern den ersten Sieg bejubeln.

SC Weßling – FC Eichenau⇥3:1 (1:0) Tore: 1:0 J. Koller (30.), 1:1 Stotz (62., Foulelfmeter), 2:1 Brugger (64., Foulelfmeter), 3:1 Sturm (90.+5, Foulelfmeter) Der letztjährige Vizemeister der Kreisliga 2 wird, wie es aussieht, auch in dieser Saison ein Wörtchen im Kampf um die Spitzenplätze mitreden. Die Weßlinger Fußballer gewinnen nämlich weiterhin meistens auch die Partien, in denen sie nicht so überzeugend auftreten. „In drei Wochen wird keiner mehr darüber reden, wie wir die drei Punkte geholt haben“, resümierte Thomas Ludwig, Co-Trainer des Sportclubs. Gegen die mit drei Niederlagen in die Saison gestarteten Eichenauer konnte Weßling am Samstag nie an die Leistung aus dem vergangenen Heimspiel gegen den TSV Landsberg II (6:1) anknüpfen. „Es war irgendwie pomadig, wir haben nie zu unserem Spiel gefunden“, berichtete Ludwig.

In der 13. Minute musste SCW-Keeper Lukas Niederegger nach einem Konter des FCE den Rückstand mit einer Glanztat verhindern. Die Mehrzahl an Chancen verbuchte jedoch der Gastgeber. Nach einem Freistoß traf Abwehrspieler Jonas Koller zur Führung für die Hausherren (30.). Jakob Brugger ließ kurz danach die große Chance zum 2:0 aus. Nach der Pause arbeiteten die Gäste am Ausgleich und wurden belohnt. Nach Foul von Mika Langmann gab es einen berechtigten Elfmeter, den die Eichenauer zum zu diesem Zeitpunkt verdienten 1:1 nutzten. Immerhin zeigten die Platzherren die richtige Reaktion. Brugger verwandelte einen an ihn selbst verursachten Foulelfmeter postwendend zum 2:1 (64.). Danach verpassten die Weßlinger das 3:1, sodass es bis in die Schlussphase spannend blieb. Erst in der fünften Minute der Nachspielzeit sorgte Marius Sturm mit einem verwandelten Strafstoß für die Entscheidung. „Es war eine große Erleichterung“, sagte Ludwig. Mit der Punkteausbeute von zehn Zählern nach vier Spielen kann der SCW am kommenden Sonntag (15 Uhr) mit breiter Brust zum Spitzenspiel gegen den letztjährigen Aufstiegskonkurrenten aus Moorenweis reisen.