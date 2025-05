Weßling schlägt den Spitzenreiter – Knappe Pleiten für Oberalting und Dießen

Zunächst mussten die Hausherren aber einen bangen Augenblick überstehen: Der Schiedsrichter erkannte ein Handspiel außerhalb des Strafraums von Keeper Michael Brieske und zeigte die Rote Karte, ließ sich jedoch von einem seiner Assistenten umstimmen. Der Dosenöffner für Weßling war ein laut Lapuh klares Handspiel des TSV im eigenen Strafraum. Jakob Brugger brachte sein Team vom Elfmeterpunkt in Führung (25.). Mika Langmann legte mit einem entschlossenen Schuss aus zehn Metern noch vor der Pause nach. Brugger per umstrittenem Strafstoß und Juri Gölitz per Distanzschuss sorgten im zweiten Durchgang für klare Verhältnisse. Dem Tabellenführer gelang nur noch der Ehrentreffer nach einer Freistoßflanke. „Jetzt haben wir auch noch den direkten Vergleich für uns entschieden“, sagte Lapuh zufrieden. Das Hinspiel hatte Geiselbullach mit 3:1 für sich entschieden und für die bisher einzige Auswärtsniederlage des SCW gesorgt. (toh)

Der FC Weil hat in der gesamten Kreisliga-Saison erst einen Punkt geholt und steht schon lange als Absteiger fest. Es wäre also eine große Überraschung gewesen, wenn Gilchings Zweite am Sonntag keinen Dreier eingefahren hätte. Bis zum Sieg war es ein hartes Stück Arbeit. „Wir haben bis auf einen von Tobias Höllrich gut parierten Schuss zehn Minuten vor dem Ende nichts zugelassen. Aber sie standen mit elf Mann um den eigenen Sechzehner und haben es uns sehr schwer gemacht, Chancen herauszuspielen“, fasste TSV-Spielertrainer Tobias Hänschke zusammen.

Besonders schwer waren die 90 Minuten für die Gilchinger, die am Wochenende einen Junggesellenabschied gefeiert hatten und direkt zum Spiel angereist waren. „Dafür, dass sie keine optimale Spielvorbereitung hatten, haben sie ihre Sache aber gut gemacht“, lobte Hänschke. In die Karten spielte den Gastgebern, dass Simon Maier bereits nach elf Minuten einen Steckpass eiskalt zur Führung verwertete. So wurde die Partie nicht ganz zum befürchteten Geduldsspiel. Der zweite Treffer allerdings ließ trotz großer Überlegenheit der Hausherren lange auf sich warten, zwei 100-prozentige Chancen vergaben die Joker Patrick Zellermann und Alper Diker. Erst in der Nachspielzeit machte Benedict Huschka nach einem sauber vorgetragenen Angriff den Sack endgültig zu.

Gilching II verließ damit die direkten Abstiegsränge wieder und reist am Sonntag zum neuen Vorletzten nach Oberalting. „Das ist für uns ein Pflichtsieg, um sie auf Distanz zu halten“, stellte Hänschke klar. (te)

SV Hohenfurch – TSV Oberalting-S.⇥3:2 (2:1) Tore: 1:0 Schratt (6.), 1:1 R. Hüttling (23.), 2:1 Schönfelder (45.+3), 3:1 Herz (85.), 3:2 Dreher (90.+1/FE) – Gelb-Rote Karte: R. Hüttling/Oberalting (74., Foulspiel)

Gerade erst hatte in der Kreisliga 2 der TSV Oberalting-Seefeld die direkten Abstiegsränge verlassen, nun ist er wieder auf den vorletzten Platz abgerutscht. Im Kellerduell beim direkten Konkurrenten aus Hohenfurch verlor das Team von Trainer Manuel Feicht am Sonntag auswärts mit 2:3 und musste die Konkurrenz ziehen lassen.

Das Spiel begann denkbar schlecht für die Gäste, denn Hohenfurch ging durch einen Sonntagsschuss aus rund 30 Metern früh in Führung. Roman Hüttling konterte diesen zwar mit einem Treffer aus noch größerer Entfernung, dann aber musste Manuel Feicht Bruder Patrick Feicht vom Feld nehmen. „Er hat schon beim Aufwärmen eine Verhärtung gespürt, und wir brauchen ihn in den nächsten Wochen noch“, sagte der TSV-Trainer. Oberalting war in der Folge zwar überlegen, verwertete seine Chancen jedoch nicht und kassierte nach zu naivem Verteidigen in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit ein bitteres Gegentor zum 1:2.

Im zweiten Durchgang flog dann auch noch Roman Hüttling unglücklich mit Gelb-Rot vom Platz. „Deren Spieler hat sich verletzt und ist deshalb hingefallen. Der Schiedsrichter dachte aber, er hätte ihn gezogen“, haderte Coach Feicht. In der Schlussphase kassierte Oberalting nach einer durchgerutschten Ecke ein weiteres vermeidbares Gegentor. Dank eines von Moritz Dreher verwandelten Elfmeters nach Foul an Ben Dotterweich wurde es noch einmal spannend, doch die letzte Chance auf den Ausgleich vergab Markus Hüttling: Der aufgerückte Abwehrspieler schoss nach Vorlage von Tim Prammer in aussichtsreicher Position über das Tor. (te)

MTV Dießen – Unterpfaffenhofen⇥2:3 (0:2) Tore: 0:1 Steinert (7./FE), 0:2 Winter (35.), 1:2 Braun (65.), 1:3 Aust (69.), 2:3 Karthe (75.)

Der MTV Dießen hat ein bitteres Wochenende hinter sich. Das Team von Spielertrainer Philipp Ropers verlor zu Hause mit 2:3, und die Konkurrenten FC Eichenau, TSV 1882 Landsberg II, SV Hohenfurch und TSV Gilching-Argelsried II punkteten alle dreifach. „Der direkte Klassenerhalt wird jetzt sehr schwierig, und wir müssen noch einige Punkte holen, um auf den Relegationsplätzen zu bleiben“, sagte Ropers zur Konstellation im Tabellenkeller der Kreisliga 2.

Gegner Unterpfaffenhofen war im ersten Durchgang das bessere Team und ging folgerichtig mit 2:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel aber konnte Levin Braun auf 1:2 verkürzen, und nach einem weiteren Gegentreffer kam Dießen durch ein Tor von Daniel Karthe erneut heran. In der Schlussphase erarbeitete sich der MTV gegen müder werdende Gäste viele Standardsituationen und drängte auf den Ausgleich. Doch der SCU brachte den Sieg über die Zeit, auch dank zwei Rettungsaktionen von Feldspielern auf der Linie. Ropers: „Es wäre mehr drin gewesen, sogar noch ein 4:3-Sieg. Aber wenn du zu Hause drei Gegentore kassierst, brauchst du dich nicht beschweren, wenn du verlierst.“ (te)