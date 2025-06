Weßling in totaler Ekstase:Sportclub spielt um Bezirksligaaufstieg – Dießen abgestiegen

Doch der Weg ist für seine Mannschaft noch nicht zu Ende. Bereits am Dienstag geht es mit dem Hinspiel in der ersten Relegationsrunde weiter. Um 19 Uhr sind die Weßlinger zu Gast beim SV Ohlstadt, der ebenfalls am Samstag Rang zwei in der Kreisliga 1 Zugspitze erreicht hatte. Das Rückspiel folgt am Freitag um 19 Uhr am Meilinger Weg. Der Sieger trifft in der entscheidenden Aufstiegsrunde zur Bezirksliga auf den Gewinner der Paarung SV Tüßling gegen TSV Emmering (beide Kreis Inn/Salzach). „Diese Spiele sind absoluter Bonus. Die Mannschaft hat bereits jetzt Unglaubliches geleistet“, lobte Jakob.

Martin Jakob fluchte am Sonntagmorgen leicht vor sich hin. Der Abteilungsleiter des SC Weßling musste nicht nur die Spuren der Feierlichkeiten des Vortages beseitigen. „Jetzt müssen wir auch noch die Relegation organisieren“, sagte er mit ironischem Unterton. Einige Stunden zuvor hatte Jonas Koller für den nächsten Moment der Ekstase am Meilinger Weg gesorgt. Sein später Treffer im Duell um Platz zwei sicherte dem SCW die Vizemeisterschaft in der Kreisliga 2. Mit ihm und seinen Teamkollegen feierten auf dem Platz gefühlt die gesamte Fußballabteilung der Weßlinger. „Die Stimmung bei uns ist derzeit einfach unfassbar“, schwärmte Jakob.

In der Relegation trifft Gilching II als 13. der Kreisliga 2 auf den Tabellenzehnten der Kreisliga 1, FC Real Kreuth (Hinspiel Donnerstag, 18.30 Uhr, zu Hause; Rückspiel Sonntag, 14 Uhr in Kreuth). (te)

Der TSV Gilching-Argelsried II hat seine Pflichtaufgabe erfüllt und das Heimspiel gegen den SC Oberweikertshofen II am abschließenden Spieltag mit 1:0 gewonnen. Da der Konkurrent MTV Dießen zeitgleich in Altenstadt nur unentschieden spielte, hätte Gilching II sogar ein Remis für die Teilnahme an der Relegation gereicht. Im Falle einer Niederlage aber wären die Gilchinger aufgrund des (am Grünen Tisch) verlorenen direkten Vergleichs mit Dießen direkt abgestiegen. Mit diesen Eventualitäten hatte sich TSV-Spielertrainer Tobias Hänschke allerdings gar nicht so sehr beschäftigt. „Wir haben die Ergebnisse am Rande verfolgt, aber uns auf unser Spiel konzentriert“, betonte Hänschke. Mit der Leistung seiner Mannschaft gegen den bereits geretteten Tabellenachten zeigte sich der 34-Jährige zufrieden. „Es war ein ungefährdeter Sieg“, betonte er trotz des knappen Resultats. An klare Chancen der Gäste konnte er sich über die komplette Spielzeit nicht erinnern. Die Gastgeber hingegen hätten schon im ersten Durchgang durch einen Kopfball von Jonas Schmid nach Hänschke-Flanke in Führung gehen können. Nach knapp einer Stunde erzielte dann Fabian Boitin das vermeintlich erlösende Tor, wurde aber wegen einer angeblichen Abseitsstellung zurückgepfiffen. Der Siegtreffer war somit Aaron Schetilin vorbehalten, der in der 73. Minute traumhaft aus der Distanz in den Winkel traf. „Ein sehr schönes Tor. Man hat schon davor gemerkt, dass er heute ein Tor schießen will“, lobte Hänschke.

Das Tor des Tages erzielte Roman Hüttling kurz vor der Halbzeitpause, zuvor war Patrick Feicht im Strafraum zu Fall gebracht worden. Nur je einmal pro Halbzeit wurde es aus Oberaltinger Sicht brenzlig, doch Kapitän Maximilian Kraus hielt seinen Kasten sauber. In der Schlussphase hätte Oberalting sogar noch das zweite Tor erzielen können. „Wir trainieren am Montag und bereiten uns jetzt konzentriert auf die Relegationsspiele vor“, kündigte Feicht an. (te)

Während des Spiels hatte Co-Trainer Florian Oberhofer im Live-Ticker immer genauestens die Ergebnisse auf den anderen Plätzen im engen Tabellenkeller der Kreisliga 2 im Blick. „Da war einiges los, es war ziemlich spannend“, scherzte Feicht. Das lenkte Oberalting aber nicht vom eigenen Spiel ab. Von Beginn an ließen die Gäste bei den heißen Temperaturen Ball und Gegner laufen. „Wir haben es taktisch clever gemacht“, lobte Feicht. Zugute kam seiner Mannschaft, dass es für Geiselbullach angesichts der bereits perfekten Meisterschaft um nichts mehr ging. „Aber sie sind schon in Bestbesetzung aufgelaufen, und man muss trotzdem erstmal gewinnen“, kommentierte der Trainer der Seefelder.

Fast hätte es sogar noch für den ganz großen Wurf gereicht. Nur ein Punkt fehlte dem TSV Oberalting-Seefeld am Ende zum direkten Klassenerhalt. Konkurrent FC Eichenau lag bei der FT Jahn Landsberg zweimal hinten, konnte aber beide Male ausgleichen und landete mit 32 Punkten knapp vor Oberalting auf Rang neun. Das Team von Trainer Manuel Feicht schloss die Punktrunde dank eines 1:0-Siegs bei Meister TSV Geiselbullach aber immerhin auf dem besten der vier Relegationsplätze der Kreisliga 2 ab und kann nun mit ordentlich Rückenwind in die Relegationsspiele gegen den SV Eurasburg-Beuerberg gehen (Hinspiel Freitag, 18.30 Uhr, in Eurasburg; Rückspiel Montag, 9. Juni, 14 Uhr, zu Hause). „In den letzten Wochen haben wir das Maximum herausgeholt. Wir sind bereit für die Relegation“, sagte Feicht nach dem Auswärtssieg in Geiselbullach.

Dass die Weßlinger wild entschlossen sind, auch noch den letzten Schritt zu gehen, bewiesen sie am Samstag. In der ersten Halbzeit dominierten sie die Partie vor weit über 500 Zuschauern. Bereits in der ersten Minute scheiterte Luis März-Vorisek am Pfosten. Auch die weiteren Chancen blieben ungenutzt. Nach der Pause wurde die hochspannende Partie offener. „In den letzten zehn Minuten haben wir um das Gegentor gebettelt“, berichtete Jakob. Doch gleich zweimal rettete der Pfosten den SCW. Umso größer war Jubel, als Koller nach einem bereits abgewehrten Eckball die erneute Flanke von Jakob Brugger annahm. Der Verteidiger legte sich den Ball auf den schwächeren linken Fuß und zog aus halblinker Position ab. Sein Schuss landete am Pfosten, von dort prallte der Ball vom Kopf des TSV-Torwarts hinter die Linie. „Es war ein klassisches Kacktor“, berichtete Jakob. Das störte am Samstag beim Sportclub jedoch niemanden. (toh)

Der MTV Dießen steigt in die Kreisklasse ab. Das Team von Spielertrainer Philipp Ropers beendet die zweite Saison nach dem Aufstieg 2023 auf dem vorletzten Platz der Kreisliga 2, mit drei Punkten Rückstand auf Relegationsplatz 13. Dießen kam am Samstag beim TSV Altenstadt nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Da die Konkurrenten TSV Oberalting-Seefeld und TSV Gilching-Argelsried ihre Hausaufgaben erledigten, hätte dem MTV aber selbst ein Sieg nichts mehr genutzt.

„Es ist sehr bitter, auch für mich ist es der erste Abstieg als Trainer“, sagte Ropers nach Abpfiff und ergänzte: „Wir haben es nicht heute verloren, denn selbst ein Sieg hätte uns ja nicht geholfen. Dass wir in den letzten Wochen gegen Maisach oder in Eichenau die Punkte nicht geholt haben, tut dafür umso mehr weh.“ Gleichzeitig sprach er den Konkurrenten im Abstiegskampf, die sich die Teilnahme an der Relegation sicherten, ein Kompliment aus: „Respekt an die anderen Mannschaften. Sie haben alle in den letzten Wochen ihre Spiele geholt und es sich damit verdient.“

Auch seine Mannschaft hätte sich nach Ropers Ansicht den Ligaverbleib verdient gehabt. „Aber wir haben in der Anfangsphase der Saison nicht genügend Punkte entsprechend unserer Leistungen geholt und am Ende auch wieder“, so der 31-Jährige, der mit seinem Team nur zwei Punkte aus den abschließenden fünf Saisonspielen einfahren konnte. Er sei aber kein Freund davon, dies auf „fehlendes Spielglück“ zu schieben. „Am Ende musst du die Dinger halt auch einfach reinmachen.“ Seiner Mannschaft wollte er keinen Vorwurf machen, sondern nahm auch sich in seiner Spielerrolle in die Pflicht. „Ich ärgere mich über meine eigenen vergebenen Chancen am meisten.“

Das Spiel am Samstag begann für Dießen mit einem frühen Treffer von Moritz Loh perfekt, die Gastgeber konnten aber in der 22. Minute durch Tobias Graun ausgleichen. Nach einer stürmischen Dießener Anfangsphase kam Altenstadt besser ins Spiel und war bemüht, sich vor heimischem Publikum ordentlich aus der Saison zu verabschieden. In der Schlussphase war Dießen dem Siegtor wieder etwas näher, der Treffer wollte jedoch nicht fallen. „Unter dem Strich war es ein gerechtes Unentschieden“, stellte Ropers fest. (te)