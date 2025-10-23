Weßling geht bei Deisenhofen III unter – „Müssen uns irgendwie in die Winterpause retten“

Auswärtsmannschaften haben es in der Kreisliga 2 derzeit nicht leicht. Mit dem TSV Moorenweis gibt es aktuell nur ein Team, das auf fremden Plätzen eine positive Bilanz aufzuweisen hat.

Am Dienstag durften sich die Weßlinger Fußballer ein Bild von der Heimstärke des Aufsteigers aus Deisenhofen machen. „Wenn die immer so spielen würden, wären sie ein Spitzenteam der Liga“, sagte SCW-Coach Milan Lapuh.

Der Tabellendritte war bei der Nachholpartie nur eine Halbzeit lang in der Verfassung, dem FCD Paroli zu bieten. „Da haben wir leider zu wenig aus unseren sehr guten Chancen gemacht“, bedauerte Lapuh. Thomas Kronthaler brachte den vermeintlichen Favoriten zwar in Führung, doch diese hielt nur zehn Minuten lang. „Es war eine ausgeglichene erste Halbzeit“, befand Lapuh.