Weßling feiert Derbysieg ‒ Oberalting nach Sieg gegen Türkenfeld weiter in der Spitzengruppe

Die Führungsrolle im Landkreis ist in der Kreisliga 2 nach der Hinrunde geklärt. Die Weßlinger Fußballer gewannen nach erstmaligem Sieg in Oberalting auch das Derby gegen Gilching. „Es war eine sehr überzeugende Vorstellung“, sagte SCW-Coach Milan Lapuh. Einziger Kritikpunkt: „Wir hätten das 3:0 viel früher machen müssen.“

Für die zuvor dreimal in Folge ungeschlagenen Gäste war es dagegen eine erste Hälfte zum Vergessen. „Bis auf die ersten zehn Minuten sind wir überhaupt nicht in unser Spiel gekommen“, bedauerte Gilchings Co-Trainer, Markus Artmann, der den privat verhinderten Tobias Hänschke als Chef an der Seitenlinie vertrat. Zu allem Überfluss mussten Abwehrchef Alexander Gottwald (Knieprobleme) und Vinzenz Wolf (nach Sprung in den Rücken) bereits vor der Halbzeitpause verletzt ausgewechselt werden.

Die Hausherren bogen am Samstag schon früh auf die Siegerstraße ein. Jakob Brugger traf in der neunten Minute per Freistoß, Youngster Yannick Starck, im Sommer aus der U19 des SC Unterpfaffenhofen-Germering gekommen, gelang nach Flanke von Moritz Müller das perfekte Startelfdebüt. „Freut mich sehr für den Jungen, der einen schweren Start bei uns hatte wegen Urlaub, Verletzung und Krankheit“, sagte Lapuh. Sein Team ließ sogar noch weitere Topchancen aus.

Das Bild änderte sich auch nach dem Seitenwechsel zunächst nicht. „Wir haben Gilching bewusst den Ball gelassen, weil das nicht ihr Spiel ist“, sagte Lapuh. Nach Ballgewinnen schaltete der SCW immer wieder schnell um, nutzte jedoch selbst beste Möglichkeiten nicht. Besonders die Angreifer Luis März-Vorisek und Thomas Kronthaler blieben am Samstag im Abschluss erfolglos. Das hätte sich in der Schlussphase rächen können: Erst rettete SCW-Keeper Michael Brieske bei einem Freistoß von Joshua Nowood, dann schoss Luka Artmann knapp über das Weßlinger Tor. „Dann wäre es noch mal richtig brenzlig geworden“, mutmaßte Lapuh. Die Gelb-Rote Karte gegen TSV-Kapitän Hendrik Obermeyer und das entscheidende Weßlinger 3:0 in der Nachspielzeit durch Markus Koller nach Vorlage von März-Vorisek entnervten die Gäste endgültig. „Es war ein gebrauchter Tag für uns. Aber es wird uns nicht umwerfen“, sagte Co-Trainer Artmann.

TSV Oberalting-S. – TSV Türkenfeld ⇥3:2 (3:1) Tore: 1:0 P.Feicht (8.), 2:0 R.Hüttling (26.), 3:0 P.Feicht (29.), 3:1 Revutskyi (33.), 3:2 Grandl (57.) – Rote Karte: Mader/Türkenfeld (53., Notbremse)

Fußball ist ein Sport, der nicht immer logisch verläuft. Immer wieder kommt es vor, dass von einem Platzverweis nicht die Mannschaft in Überzahl profitiert, sondern das Team mit einem Spieler weniger plötzlich besser agiert. So war es auch am Sonntag im Oberaltinger Heimspiel gegen Türkenfeld. Als in der 53. Minute Oberaltings Angreifer Marco Gosemann bei 3:1-Führung nur per Notbremse von Christian Mader gestoppt werden konnte, schien die Partie damit gelaufen zu sein. „Aber ab diesem Moment war Türkenfeld die bessere Mannschaft. Am Ende war es ein glücklicher Sieg“, sagte Oberalting-Coach Manuel Feicht.

Die Gastgeber waren gut in die Partie gestartet: Patrick Feicht traf nach Zuspiel von Laurenz Mantel von der Strafraumkante per Vollspann ins lange Eck, Roman Hüttling köpfte einen Eckball von Moritz Dreher ins Tor, und erneut Feicht staubte nach einem Mantel-Schuss zum 3:0 ab. „Wir waren spielerisch klar die bessere Mannschaft. Dann haben wir sie leider blöd wieder ins Spiel gebracht“, stellte Coach Manuel Feicht fest. Ein Missverständnis zwischen der Abwehrreihe und Torhüter Maximilian Kraus nutzte Gäste-Angreifer Nikita Revutskyi per Heber zum 1:3. Nach dem Seitenwechsel und dem Platzverweis wurde Türkenfeld noch stärker. Nach einer Flanke fast von der Mittellinie köpfte Luca Grandl ein, kurz darauf scheiterte ein Gäste-Spieler aus kurzer Dis㈠tanz am Pfosten.

Die ohne Markus Hüttling (krank), Luca Mittmann und Tim Oliver Prammer (beide verletzt) angetretenen Hausherren brachten das Ergebnis aber mit viel Einsatz und einer Prise Glück über die Zeit. „Es war ganz wichtig, dass wir nach zwei Unentschieden wieder in die Spur gefunden haben“, betonte Trainer Feicht.