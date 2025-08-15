Weßling 2 erneut erfolgreich

Gegen die 1. Mannschaft des ASV Biburg sicherte sich die Zwoate den zweiten Sieg im zweiten Spiel der noch jungen Saison. Die Mannen von Trainer Ali Kaya machte gleich von Beginn an Druck und holten schon in der ersten Spielminute die erste Ecke heraus, die aber nichts einbrachte. Mohammed Al-Sadi testete in der fünften Minuten zum ersten Mal den Gästekeeper mit einem strammen Schuss aus halblinker Position im Strafraum.

Weitere Versuche durch Kurbi Bernlochner (15. Min.) und Thomas Kronthaler (16. Min.) waren entweder zu harmlos oder weit vorbei. Dann war es aber so weit: André Gerke flankte von rechts in den Strafraum, Biburgs Torhüter verschätzte sich und Mohammed Al-Sadi köpfte unbedrängt zum 1:0 ein. Weßling war in der Folge weiter überlegen aber auch die Gäste kamen vereinzelt zu Abschlüssen, die aber nicht zwingend genug waren. In der 42. Minute erlöste Thomas Kronthaler auf Vorlage von Felix Langner dann den SCW-Anhang und erhöhte auf 2:0. Bevor der gut leitende Schiedsrichter, Wolfgang Bertol, zur Halbzeit bat, konnte Mohammed mit seinem zweiten Treffer auf 3:0 stellen und bedankte sich bei Vorlagengeber Mark Nahrstehdt.