Weßling 2 erneut erfolgreich

Gegen die 1. Mannschaft des ASV Biburg sicherte sich die Zwoate den zweiten Sieg im zweiten Spiel der noch jungen Saison. Die Mannen von Trainer Ali Kaya machte gleich von Beginn an Druck und holten schon in der ersten Spielminute die erste Ecke heraus, die aber nichts einbrachte. Mohammed Al-Sadi testete in der fünften Minuten zum ersten Mal den Gästekeeper mit einem strammen Schuss aus halblinker Position im Strafraum.
Weitere Versuche durch Kurbi Bernlochner (15. Min.) und Thomas Kronthaler (16. Min.) waren entweder zu harmlos oder weit vorbei. Dann war es aber so weit: André Gerke flankte von rechts in den Strafraum, Biburgs Torhüter verschätzte sich und Mohammed Al-Sadi köpfte unbedrängt zum 1:0 ein. Weßling war in der Folge weiter überlegen aber auch die Gäste kamen vereinzelt zu Abschlüssen, die aber nicht zwingend genug waren. In der 42. Minute erlöste Thomas Kronthaler auf Vorlage von Felix Langner dann den SCW-Anhang und erhöhte auf 2:0. Bevor der gut leitende Schiedsrichter, Wolfgang Bertol, zur Halbzeit bat, konnte Mohammed mit seinem zweiten Treffer auf 3:0 stellen und bedankte sich bei Vorlagengeber Mark Nahrstehdt.
Zu Beginn der zweiten Halbzeit passierte nicht viel, der SCW wechselte fleißig durch. So kamen in der 51. Minute mit Felix Repp für Johannes Robens und Max Kleber für André Gerke frische Kräfte ins Spiel. Nur vier Minuten später löste Tobias Dellinger Mark Nahrstedt ab und weitere vier Minuten später kam Ardi Selimi für Kurbi Bernlochner.
Mohammed Al-Sadi erzielte nach Vorlage von Ardi Selimi in der 66. Minute das 4:0, der ASV Biburg konnte allerdings kurz darauf den alten Abstand wieder erstellen (1:4 in der 70. Minute). Daraufhin wurde bei der Zwoaten der letzte Wechsel vollzogen: Adam Stefaniak kam für Thomas Kronthaler.
In der Nachspielzeit klärte dann ein Biburger Feldspieler einen Torschuss von Ardi Selimi mit der Hand auf der Torlinie, bekam dafür die rote Karte und Elfmeter für Weßling. Adam Stefaniak durfte diesen Elfer treten und traf mit seinem ersten Pflichtspieltor in seiner noch jungen Karriere zum 5:1 Endstand (90.+3).
Weiter geht es für die Zwoate am Freitag, 22. August, um 18:30h, in Weßling gegen die 1. Mannschaft des TSV Jesenwang, den Topfavoriten auf die Meisterschaft .
Autor: Martin Jakob