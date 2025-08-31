Wessen Weste bleibt rein? Der 3. Spieltag in der Oberhausener A-Liga

Vielerorts als stärkster Aufsteiger vermutet, untermauerte der 1. FC Hirschkamp dies mit seinen bisherigen beiden Auftritten. Auf den 3:0-Auftaktsieg gegen Mitaufsteiger FC Welheim folgte mit einem 4:1-Erfolg gegen Glück-Auf Sterkrade der nächste überzeugenden Auftritt. Ganz oben behauptet sich zunächst aber noch der SV Sarajevo, der in der Vorwoche gegen TB Oberhausen (4:3) aber beinahe eine 3:0-Führung aus der Hand gab. Mit dem FC Sterkrade wartet nun eine waschechte Bewährungsprobe, auch das Team von Alexander Forger ist bislang noch ungeschlagen. Der SC Buschhausen wird sich weiter oben festbeißen wollen, müsste dafür aber der Zweitvertretung von Arminia Klosterhardt die erste Saisonniederlage zufügen.
4. Spieltag
07.09.25 SC Buschhausen 1912 II - SC Buschhausen 1912
07.09.25 DJK Arminia Klosterhardt II - TSV Safakspor Oberhausen
07.09.25 SV Adler Osterfeld - BV Osterfeld 1919
07.09.25 SV Sarajevo Oberhausen - FC Welheim II
07.09.25 Blau-Weiß Fuhlenbrock - 1. FC Hirschkamp
07.09.25 Glück-Auf Sterkrade - TB Oberhausen 1889
07.09.25 FC Welheim - FC Sterkrade 72
07.09.25 VfR 08 Oberhausen - Spvgg Sterkrade-Nord II
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: