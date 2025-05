Wessels, Tönnies & Schonnebeck könnten sich früher als geplant treffen

Die SpVg Schonnebeck führt auch nach dem 31. Spieltag die Oberliga Niederrhein an und hofft gemeinsam mit ihren Shootingstars Arne Wessels und Conor Tönnies in die Regionalliga West aufzusteigen. Im Anschluss trennen sich die Wege, doch es könnte früher als gedacht zu einem sportlichen Wiedersehen der beiden Spieler mit dem Essener Klub kommen.

Mit einem souveränen 4:0-Erfolg hat Schonnebeck am Freitag den 1. FC Monheim geschlagen und damit die Tabellenführung in der Oberliga verteidigt. Folgen noch Siege gegen die Sportfreunde Baumberg, im Derby beim ETB SW Essen und am 1. Juni gegen den SV Sonsbeck, sind Meisterschaft und Aufstieg perfekt. Die Elf von Dirk Tönnies hat den größten Erfolg der Vereinsgeschichte in der eigenen Hand, entsprechend laufen die Personalplanungen auf Hochtouren.

Seit Monaten ist klar, dass Wessels (32 Tore, 15 Vorlagen) zu Borussia Dortmund wechselt. Für die Rückrunde ist er vom BVB sogar nur noch an Schonnebeck ausgeliehen, ab Juli soll er in der U23 durchstarten. Der 19-Jährige darf sich sogar Hoffnungen auf die Klub-WM mit Dortmund machen, denn laut Berichten wird der talentierte Stürmer vom Bundesliga-Top-Team für das neue FIFA-Turnier in den Vereinigten Staaten eingeplant.