Wesselburen will gegen Steinburg Nord den ersten Dreier

– Foto: Rocco Bartsch

Die Vorzeichen könnten unterschiedlicher kaum sein. Während sich die SG Steinburg Nord nach zwei Siegen aus drei Spielen in der Spitzengruppe festgesetzt hat, sucht der SV Blau-Weiß Wesselburen noch nach dem ersten Dreier. Am Samstag um 15 Uhr treffen beide Mannschaften am vierten Spieltag aufeinander. Steinburg Nord geht mit sechs Punkten und 10:8 Toren als Tabellenvierter in die Partie, Wesselburen steht mit zwei Zählern und 5:6 Treffern auf Rang 13.

Paulsen haderte anschließend vor allem mit der Chancenverwertung. Seine Mannschaft habe sich genügend Möglichkeiten erspielt, um die Partie deutlich früher zu entscheiden. Nun soll gegen Steinburg Nord endlich der erste Dreier folgen. „Unser klares Ziel ist es, den ersten Saisonsieg einzufahren“, betont der Coach.

Dabei fehlte den Gastgebern zuletzt nur wenig zum ersten Erfolg. Gegen den SV Hemmingstedt führte Wesselburen zweimal und bestimmte nach Einschätzung Paulsens über weite Strecken das Geschehen. Bilal Gücüyetmez traf früh zum 1:0, Melvin Friedrichsen brachte den SV nach der Pause erneut in Führung. Doch in der 90.+8 Minute schlug Marco Bojens zum zweiten Mal zu und entriss Wesselburen mit dem 2:2 noch den Sieg.

Einfacher wird die Aufgabe allerdings nicht. Verletzungen, berufliche Verpflichtungen und Urlaub reißen erhebliche Lücken in das Aufgebot. „Die Mannschaft stellt sich derzeit nahezu von selbst auf“, beschreibt Paulsen die angespannte Situation. An der Zielsetzung ändert das nichts: Wesselburen will die personellen Probleme mit Geschlossenheit und Einsatz auffangen.

Vorbereitungssieg ist für Wendlandt Warnung genug

Dass der Tabellenstand des SV nur wenig über dessen tatsächliche Qualität aussagt, davon ist Steinburgs Trainer Niels Wendlandt überzeugt. Beide Mannschaften trafen bereits in der Vorbereitung aufeinander. Damals gewann Wesselburen mit 4:2.

„Da konnte man sehen, dass sie in die obere Hälfte der Tabelle gehören werden“, erinnert Wendlandt. Entsprechend erwartet er einen Gegner, der nach drei sieglosen Ligaspielen besonders entschlossen auftreten wird: „Ich erwarte auf jeden Fall einen sehr starken Gegner, der darauf brennen wird, den ersten Sieg einzufahren.“

Seine eigene Mannschaft reist allerdings ebenfalls mit Rückenwind an. Nach dem 0:4 beim TSV Buchholz antwortete Steinburg Nord zuletzt mit einem 2:0 gegen den SV Hemme. Nach einer torlosen ersten Hälfte brach Yasin Yürek in der 48. Minute mit einem Distanzschuss den Bann. Joker Jannik Willmann erhöhte in der 75. Minute zum Endstand.

Wendlandt hatte den Erfolg anschließend als verdient eingeordnet. Seine Mannschaft habe bereits vor der Pause gute Möglichkeiten herausgespielt und nach dem Seitenwechsel die größere Spielkontrolle in Tore umgemünzt. Genau daran soll nun angeknüpft werden.

„Wir wollen allerdings auch nachlegen und uns oben in der Tabelle festsetzen“, unterstreicht Wendlandt. Mit einem dritten Sieg im vierten Spiel könnte die SG ihren starken Saisonstart bestätigen und sich weiter in der Spitzengruppe etablieren.

Für Wesselburen geht es dagegen darum, aus ordentlichen Leistungen endlich den entsprechenden Ertrag zu ziehen. Zwei Punkte aus drei Spielen lesen sich ernüchternd, doch gerade das späte 2:2 gegen Hemmingstedt zeigte, wie wenig bislang zum ersten Sieg fehlte.

So wartet ein Duell, in dem beide Seiten gute Argumente für sich haben. Wesselburen kann sich auf den 4:2-Erfolg aus der Vorbereitung berufen und will vor heimischer Kulisse den Befreiungsschlag schaffen. Steinburg Nord reist dagegen als Tabellenvierter an und möchte beweisen, dass der bisherige Saisonstart kein Zufall ist.

Spieldaten: SV Blau-Weiß Wesselburen – SG Steinburg Nord, Samstag, 22. August 2026, 15 Uhr, 4. Spieltag der Kreisliga Westküste West.