Wesselburen belohnt sich endlich mit dem ersten Sieg

– Foto: C. Kuhrt

Der SV Blau-Weiß Wesselburen hat sich für seine starken Phasen diesmal auch mit drei Punkten belohnt. Nach zwei Unentschieden und einer Niederlage gewann die Mannschaft von Trainer Axel Paulsen ihr Heimspiel gegen die SG Steinburg Nord mit 2:1. Damit gelang genau der Befreiungsschlag, den Paulsen vor der Begegnung trotz erheblicher Personalsorgen eingefordert hatte.

Dass Wesselburen seine Chancen nicht konsequenter nutzte, hielt die Gäste im Spiel. Steinburgs Co-Trainer Oke Haupthoff, der den erkrankten Cheftrainer Niels Wendlandt vertrat, bewertete die erste Hälfte etwas anders: Spielerisch habe seine Mannschaft durchaus mithalten können und phasenweise sogar viel vom Ball gehabt. Die klareren Möglichkeiten seien allerdings auf Wesselburener Seite entstanden.

Wesselburen erwischte einen nahezu perfekten Start. Bereits in der vierten Minute erzielte Gücüyetmez das 1:0. Paulsen sah seine Mannschaft anschließend klar am Drücker und mit mehreren hochkarätigen Möglichkeiten. Nach seiner Einschätzung hätte der Vorsprung bereits früh deutlich höher ausfallen können.

Vor allem lange Bälle hinter die Steinburger Defensive und schnelle Umschaltaktionen bereiteten der SG Probleme. Genau darin lag aus Sicht Haupthoffs die größte Gefahr der Gastgeber.

Kurz vor der Pause bekam Steinburg Nord dann die Gelegenheit zum Ausgleich. Aaron Bastian Bültena verwandelte einen Strafstoß in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum 1:1. Für Wesselburen war der Treffer angesichts der zuvor vergebenen Möglichkeiten besonders ärgerlich.

Block antwortet nach wenigen Sekunden

Lange beschäftigte der Ausgleich die Gastgeber allerdings nicht. Praktisch unmittelbar nach dem Wiederanpfiff schlug Wesselburen erneut zu. Block traf in der 46. Minute zum 2:1 und stellte damit die Führung wieder her.

Für Steinburg Nord war die Entstehung besonders bitter. Haupthoff berichtete von einem Gegentor nur wenige Sekunden nach dem eigenen Anstoß. Einen einfachen langen Ball habe seine Mannschaft nicht sauber verteidigt.

Anschließend entwickelte sich ein offenerer zweiter Durchgang. Steinburg Nord erhöhte den Druck und brachte den Ball nach Angaben des Co-Trainers auch zweimal aus Abseitsposition im Wesselburener Tor unter. Gleichzeitig blieben die Hausherren über ihre Umschaltaktionen gefährlich.

Paulsen gefiel vor allem die defensive Stabilität seiner Mannschaft. Anders als beim 2:2 gegen den SV Hemmingstedt, als Wesselburen erst in der achten Minute der Nachspielzeit den Ausgleich kassiert hatte, brachte sein Team den knappen Vorsprung diesmal über die Zeit.

Zusätzliche Spannung kam durch zwei Platzverweise auf. Wesselburens Torhüter Jendrik Hansen sah zunächst wegen Meckerns Gelb und später nach einem Foulspiel die zweite Verwarnung. Die Überzahl für Steinburg Nord hielt allerdings nicht lange, denn wenig später musste auch ein Spieler der Gäste mit Gelb-Rot vom Feld. Die beiden Feldverweise ereigneten sich in der 76. und der 85. Spielminute.

In Gleichzahl zog sich Wesselburen in der Schlussphase stärker zurück und setzte auf Konter. Steinburg Nord hatte nun mehr vom Spiel, doch der entscheidende Pass fehlte. „Wir waren klar spielbestimmt, aber der letzte Pass fehlte leider“, bilanzierte Haupthoff.

Am Ende musste die SG deshalb ihre zweite Saisonniederlage hinnehmen. Haupthoff erkannte dabei an, dass Wesselburen die besseren klaren Möglichkeiten besessen hatte. Erschwerend kam hinzu, dass Wendlandt krankheitsbedingt fehlte und die Gäste kurzfristig weitere personelle Ausfälle verkraften mussten.

Für Wesselburen erfüllte sich dagegen die Hoffnung aus dem Vorbericht. Paulsen hatte trotz zahlreicher verletzungs-, urlaubs- und berufsbedingter Ausfälle angekündigt, alles in die Partie investieren zu wollen. Genau diese Geschlossenheit brachte diesmal den ersehnten ersten Dreier.

Auch das Vorbereitungsspiel zwischen beiden Teams erscheint im Rückblick durchaus bemerkenswert: Bereits dort hatte Wesselburen Steinburg Nord mit 4:2 bezwungen. Wendlandt hatte deshalb vor der Partie ausdrücklich davor gewarnt, den damaligen punktlosen Saisonstart des Gegners überzubewerten.

Nach vier Begegnungen steht Wesselburen nun bei fünf Punkten und 7:7 Toren auf Rang zehn. Steinburg Nord bleibt mit sechs Zählern und 11:10 Treffern auf Platz sechs.

Für Paulsens Mannschaft dürfte der Tabellenplatz zunächst zweitrangig sein. Entscheidend ist, dass aus mehreren ordentlichen Auftritten nun erstmals ein Sieg geworden ist.

SV Blau-Weiß Wesselburen – SG Steinburg Nord 2:1

SV Blau-Weiß Wesselburen: Jendrik Hansen, Jonas Riechmann, Jakob Diener, Mats Bahne Block, Bilal Gücüyetmez (90. Maximilian Braun), Kevin Pascal Flor, Kim Ole Lohmeier (70. Dennis Petsch), Tyres Connor Friedrichsen (81. Florian Kern), Max-Oliver Schuldt, Phillip Hölck, Siem Ole Block (84. Deik Johannsen) - Trainer: Leif Burmeister - Trainer: Axel Paulsen

SG Steinburg Nord: Jannes Tjard Nebendahl, Aaron Bastian Bültena, Dag Johannes Michaelis (73. Steffen Maas), Malte Wendt, Sascha Bruder, Henning Reimers, Linus Harders, Yasin Yürek, Ole Maas, Henrik Schiller, Kevin Tabel - Trainer: Niels Wendlandt

Schiedsrichter: Julian Wolff

Tore: 1:0 Bilal Gücüyetmez (4.), 1:1 Aaron Bastian Bültena (45.), 2:1 Siem Ole Block (46.)