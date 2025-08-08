Wesermarschderby - Nordenham schlägt SV Brake

Im packenden Wesermarsch-Derby zwischen Nordenham und Brake bot sich den Zuschauern ein echtes Fußball-Drama mit einem bitteren Ausgang für den Favoriten aus Brake. Ohne ihren verletzten Stammtorhüter Sören Büsing – der mit einer leichten Gehirnerschütterung pausieren musste – geriet Brake früh unter Druck, konnte das Spiel zunächst aber dominieren, bevor eine zweite Halbzeit voller Wendungen den Spielverlauf komplett veränderte.

Früher Schock und dominanter Beginn für Brake

Bereits nach 14 Sekunden brachte Dennis Wego die Braker mit 1:0 in Führung. Micklas Kunst hatte den Ball sehenswert durchgesteckt. Die Gastgeber aus Nordenham wirkten in dieser Phase geschockt und fanden nur schwer ins Spiel. Brake nutzte diese Unsicherheit eiskalt aus: In der 14. Minute war es erneut Micklas Kunst, der nach Vorlage von Ilhan Tayser auf 2:0 erhöhte.

Brake störte Nordenham früh im Spielaufbau und zwang den Gegner zu Fehlern. Ein Pfostenschuss sowie mehrere gute Abschlüsse ließen einen höheren Pausenstand möglich erscheinen, doch der starke Nordenhamer Keeper Jannik Richter verhinderte Schlimmeres. Kurz vor der Halbzeit sah ein Spieler der Heimelf nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte (40.). Zur Pause schien die Partie mit 2:0 für Brake bereits entschieden.

Nordenham kämpft sich zurück

Doch nach dem Seitenwechsel präsentierte sich Nordenham wie ausgewechselt. Mit Kampfgeist, Leidenschaft und Mut agierten die Gastgeber zielstrebiger. In der 54. Minute belohnte sich Jan-Luka Hedemann mit dem Anschlusstreffer zum 1:2. Nur eine Minute später die kalte Dusche: Ein unglückliches Eigentor von Felix Hohn stellte den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her – 1:3 aus Sicht Nordenham.

Trotzdem ließ sich Nordenham nicht entmutigen. Brake hingegen verlor zunehmend die Kontrolle über das Spiel, wurde hektisch, unkonzentriert und agierte fahrig im Spielaufbau. Die Fehler häuften sich – und das nutzte Nordenham gnadenlos aus. In der 64. Minute traf Andres Felipe Rosas Mosquera mit einem sehenswerten Weitschuss zum 2:3. Der Druck auf Brake wuchs spürbar.

In der 79. Minute folgte der verdiente Ausgleich durch erneut Jan-Luka Hedemann, der seinen Doppelpack schnürte und das Spiel komplett drehte.

Dramatik im Elfmeterschießen

Brake bäumte sich in den letzten Minuten noch einmal auf, doch die Defensive der Gastgeber hielt dem Druck stand. Die Partie ging ins Elfmeterschießen – und dort wurde Keeper Jannik Richter zum Helden des Abends. Mit mehreren Paraden sicherte er seiner Mannschaft den 6:5-Sieg nach Elfmetern und den Triumph im Wesermarsch-Derby.

Schwache Schiedsrichterleistung trübt den Abend

Überschattet wurde das Spiel von einer insgesamt schwachen Leistung des Schiedsrichtergespanns unter der Leitung von Lara Wolf. Mehrere fragwürdige Entscheidungen sorgten auf beiden Seiten für Unmut. Ein besonders bitterer Moment war die verletzungsbedingte Auswechslung von Jan-Nicklas Wiese, die ebenfalls mit einem nicht geahndeten Foulspiel zusammenhing.

Ausblick

Für Brake gilt es nun, dieses Spiel schnell abzuhaken. In der Landesliga wartet am Wochenende der FC Schüttorf 09. Trainer Malte Müller hofft, dass er dann wieder auf den kompletten Kader zurückgreifen kann. Anstoß ist am Samstag um 15 Uhr im heimischen Polyrasen-Stadion.

Tore:

•0:1 Wego (1.)

•0:2 Kunst (14.)

•1:2 Hedemann (54.)

•1:3 Eigentor Hohn (55.)

•2:3 Rosas Mosquera (64.)

•3:3 Hedemann (79.)

Elfmeterschießen: 6:5 für Nordenham

Besondere Vorkommnisse:

•Gelb-Rote Karte für Nordenham (40.)

•Verletzung Jan-Nicklas Wiese (nach Foul, nicht geahndet)

Spieler des Spiels:

Jannik Richter (Tor, Nordenham) – Mit starken Paraden im Spiel und im Elfmeterschießen der Garant für den Sieg.