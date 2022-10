Wesenitztal holt Dreier beim Dresdner SC

Dabei erwischten die Mannen von Trainer Uwe Rahle ein Start nach Maß. Bei einem langen Ball geraten zwei Spieler des DSC im Luftkampf aneinander, Jakob Mehnert passt auf Martin Schiefner, der sich im Strafraum gegen mehrere Gegenspieler durchsetzt und letztendlich nur regelwidrig durch Torhüter Schouppe gestoppt werden kann. Und so zeigt der über die gesamte Partie souverän agierende Schiedsrichter Sören Weise in der 3. Minute auf den Punkt. Felix Graage tritt an und verwandelt sicher zum 1:0 für den SVW.

In der Folge sehen die 133 Zuschauer eine ausgeglichene Partie, bis die Hausherren mit zunehmender Spieldauer, mehr und mehr das Heft des Handelns in die Hand nehmen. Gute Chancen von Al Akied, der im letzten Moment geblockt wird, und Milic, der eine Eingabe von der rechten Seite aus Nahdistanz verpasst, bleiben jedoch ungenutzt.

Mit Beginn der zweiten Hälfte agieren die Gastgeber weiter engagiert und so verzeichnet der DSC bereits in den ersten zwei Minuten 3 Eckbälle. In der 52. Minute ist die Partie für Hönle dann schon zu Ende. Nach einem Foulspiel im Mittelfeld hatte sich der an der Situation unbeteiligte und bereits vorverwarnte Abwehrspieler entschieden, seine Meinung etwas zu energisch zu vertreten und so mussten die Hausherren die restliche Spielzeit in Unterzahl bestreiten. Dennoch gelang es den Friedrichstädtern immer wieder offensive Akzente zu setzen, während es dem SVW schwer fiel zweite Bälle zu gewinnen und über Tempogegenstöße für Gefahr zu sorgen. Nachdem Hänisch, Milic und Wetzel vor dem Tor von Droßel zu ungenau agierten, lief den Hausherren immer mehr die Zeit davon. Gleichzeit boten sich Räume für den SVW. Doch weder Martin Schiefner, Tilmann Neubert noch Robert Lauterbach, vermochten das Nervenkostüm des Gästeanhangs etwas zu entspannen. Und so endet das Spiel wie im Vorjahr, durch einen Treffer von Felix Graage per Strafstoß, mit 1:0.