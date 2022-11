Wesenitztal holt Dreier bei SC Borea Dresden

Aber auch die Wesenitztaler können sich mit zunehmender Spielzeit besser in Szene setzten. Doch Tilmann Neubert kommt nach Eingabe von Lorenz Thomas einen Schritt zu spät bzw. scheitert zehn Minuten später mit seinem im letzten Moment verteidigten Querpass auf den freistehenden Lauterbach. Besser machen es in der 24. Minute die Hausherren. Ein verlorener Zweikampf im Mittelfeld, der direkte Pass in die Tiefe und Wurzer ist vor Eric Droßel zur Stelle und markiert das 1:0. Wesenitztal wirkt jedoch nur kurz geschockt. Insbesondere vor der Pause bietet sich mehrfach die Möglichkeit zum Ausgleich. Doch Torhüter Neumann (36.) gegen Thomas oder seine Mitspieler (39. / 45. Minute) gegen Neubert und Lauterbach, klären im letzten Moment.

Auch der zweite Abschnitt beginnt temporeich. Doch Borea vergibt nur kurz nach Wideranpfiff zwei gute Gelegenheiten zum 2:0. Nach Eingabe von links trifft Priebs nur den Pfosten, während ein weiterer Abschluss aus Nahdistanz zu hoch gerät. Allerdings kann mit nur einem Treffer die Partie wieder ausgeglichen gestaltet werden. Rico Rudolph per Kopf und der abseitsbedingt zurückgepfiffene Felix Graage treffen jedoch nur den Querbalken, während das überharte einsteigen gegen den ballführenden Lorenz Thomas im Strafraum nicht geahndet wird. Nun sind wieder die Gastgeber an der Reihe. Aber Heineccius und Wurzer scheitern an Latte und Pfosten beziehungsweise Torhüter Droßel. Mit zunehmender Spielzeit bleibt den Wesenitzalern nur die Flucht nach vorn. Die sich so bietenden Räumen nutzen die Hausherren in der Schlussphase zum 2:0 (85. Heineccius) und 3:0 (90.+2, Kalauch).