Wesenitztal deklassiert Oderwitz – Neusalza feiert Schützenfest

– Foto: Steffen Gorks

Die Sachsenklasse Ost erlebte am 28. Spieltag ein emotionales Wochenende voller dramatischer Wendungen. Während der bereits feststehende Meister FSV 1990 Neusalza-Spremberg seine Vormachtstellung mit einem weiteren Kantersieg untermauerte, kam es im Kampf um die Vizemeisterschaft zu einer faustdicken Überraschung. Der bisherige Tabellenzweite FSV Oderwitz 02 erlebte ein regelrechtes Debakel und musste den zweiten Rang an die Eintracht aus Niesky abtreten. Am anderen Ende der Tabelle herrscht für die drei bereits feststehenden Absteiger aus Görlitz, Bannewitz und Zschachwitz bittere Gewissheit, doch im Ringen um den vierten Abstiegsplatz spitzte sich die Lage durch wichtige Siege im Tabellenkeller dramatisch zu.

Der Hoyerswerdaer FC hat seine aufsteigende Form bestätigt und einen verdienten Heimsieg gefeiert. Vor 53 Zuschauern gerieten die Hausherren jedoch zunächst in Rückstand, als Vincent Lu Goldberg das bereits feststehenden Absteiger aus Zschachwitz in der 12. Minute in Führung brachte. Hoyerswerda schüttelte sich kurz und schlug noch vor der Pause zurück. Vladyslav Basiuk glich in der 27. Minute aus, ehe Wallace Lucas Aires da Silva in der 43. Minute einen Foulelfmeter zur 2:1 Führung verwandelte. Im zweiten Durchgang machte erneut da Silva in der 66. Minute mit dem 3:1 alles klar. Hoyerswerda schiebt sich mit 44 Punkten auf Platz sechs vor, Zschachwitz bleibt mit 18 Punkten Letzter.

Ein packendes und torreiches Spektakel bekamen die 256 Zuschauer in Weixdorf geboten. Pascal Scheuner brachte die Heimelf bereits in der 5. Minute in Front. Danach schlug die Stunde von Jean Samuel Kodji, der den Post SV Dresden mit zwei Treffern in der 29. Minute und 35. Minute in Führung schoss. Pierre Baldauf glich in der 40. Minute zum 2:2 aus, doch erneut Kodji markierte in der 54. Minute mit seinem dritten Tor das 2:3. Weixdorf bewies jedoch Moral und rettete durch den Treffer von Richard Kluge in der 66. Minute den Punkt. Weixdorf steht mit 38 Zählern auf Platz zehn, Dresden belegt mit 31 Punkten den zwölften Rang. ---

Ein ungeahntes Debakel erlebte der bisherige Tabellenzweite vor 140 Zuschauern in Wesenitztal. Der FSV Oderwitz 02 ging völlig unter und verlor durch die herbe Pleite den zweiten Tabellenplatz. Martin Schiefner leitete in der 17. Minute den Torreigen für die Hausherren ein. Nach dem Seitenwechsel brachen bei den Gästen alle Dämme. Nick Siegemund erhöhte in der 48. Minute auf 2:0, ehe Phillip Kaps in der 65. Minute das 3:0 nachlegte. In der Schlussphase avancierte der eingewechselte Maximilian Kaboth zum Matchwinner und schraubte das Ergebnis mit einem späten Doppelpack in der 83. Minute und 90. Minute auf 5:0 in die Höhe. Wesenitztal klettert mit 39 Punkten auf Platz acht, während Oderwitz auf den dritten Rang abrutscht. ---

In einer hart umkämpften Begegnung trennten sich der NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 und der SV Chemie Dohna vor 83 Zuschauern mit einem Remis. Lukas Schumann brachte die Gäste aus Dohna in der 16. Minute in Führung. Görlitz belohnte sich in der 76. Minute, als Mykhailo Statnik den Ausgleich erzielte. In der turbulenten Schlussphase sah Dohnas Philipp Flacke in der 90. Minute wegen eines Foulspiels noch die Gelb-Rote Karte. Görlitz belegt mit 19 Punkten Platz 14, während Dohna mit 39 Zählern auf den neunten Rang abrutscht. ---

Der Meister demonstrierte vor 150 Zuschauern eindrucksvoll seine Klasse und feierte einen souveränen Heimsieg. Dominik Šebek eröffnete in der 9. Minute den Torreigen für den Primus, ehe Marius Riedel in der 27. Minute auf 2:0 erhöhte. Noch vor dem Seitenwechsel schraubte Louis Rudolph das Ergebnis in der 41. Minute auf 3:0 hoch. Zwar gelang Brais Gonzalez-Sousa in der 45. Minute der Anschlusstreffer zum 3:1 für die SG Dresden Striesen, doch der Meister ließ sich nicht beirren. Tobias Draßdo stellte in der 69. Minute den alten Abstand wieder her, bevor erneut Riedel in der 89. Minute den 5:1 Endstand besiegelte. Neusalza-Spremberg schraubt sein Punktekonto damit auf 70 Zähler hoch, während Striesen auf dem siebten Platz verharrt. ---

In einer intensiv geführten Partie trennten sich der FV Eintracht Niesky und der Radebeuler BC 08 vor 70 Zuschauern unentschieden. Radebeul erwischte den besseren Start, als Leon Trier in der 12. Minute die Führung zum 1:0 erzielte. Niesky zeigte in der zweiten Hälfte eine bessere Leistung und kam besser ins Spiel. Die Belohnung für die unermüdlichen Angriffsbemühungen folgte in der 66. Minute, als Moritz Wünsche zum 1:1 traf. Durch diesen Punktgewinn zieht die Eintracht an Oderwitz vorbei und übernimmt aufgrund der besseren Tordifferenz mit 51 Punkten den begehrten zweiten Tabellenplatz. Radebeul behauptet mit 46 Zählern den fünften Rang. Ezequiel Rosendo (Trainer, Radebeuler BC): „Die Jungs haben super gespielt und alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Von daher bin ich sehr zufrieden. Das Einzige war: Nach unserem 1:0 hatte der Gegner zwei gute Gelegenheiten, bei denen unser Torwart aber glänzend pariert hat. Nach der Führung hatten wir in der zweiten Halbzeit selbst vier oder fünf Riesenchancen. Teilweise liefen wir alleine auf den Keeper zu, doch zweimal treffen wir nur den Torwart direkt und in den anderen Situationen haben wir das Tor selbst ohne Druck verfehlt. Wir waren danach ein bisschen frustriert, weil wir viele vielversprechende Kontersituationen einfach nicht sauber zu Ende gespielt haben. Lukas Scharf (Pressesprecher, Eintracht Niesky): „Es war das erwartet schwere Heimspiel gegen einen starken Gegner aus Radebeul. Bereits in der Anfangsphase nutzten die Gäste einen Fehler in unserem Spielaufbau eiskalt aus und gingen mit 1:0 in Führung. Auch im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit schlichen sich immer wieder Unkonzentriertheiten in unser Spiel ein, die Radebeul zu gefährlichen Aktionen einluden. Glücklicherweise ließen die Gäste diese Möglichkeiten ungenutzt, sodass es beim knappen Rückstand blieb. ---

Im enorm wichtigen Duell um den Klassenerhalt behielt die Reserve aus Bischofswerda vor 50 Zuschauern die Oberhand. Nach einer torlosen ersten Halbzeit erlöste Luca Elias Einenkel die Gastgeber mit einem schnellen Doppelpack in der 48. Minute und 59. Minute. Die Hoffnungen des Aufsteigers aus Deutschbaselitz schwanden endgültig, als Dennis Garbe in der 62. Minute wegen eines Foulspiels mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. John Pascal Mann setzte in der 78. Minute den Schlusspunkt zum 3:0 Endstand. Bischofswerda verschafft sich mit 33 Punkten auf Platz elf etwas Luft, während Deutschbaselitz mit 31 Punkten auf Platz 13 abrutscht. Ronny Glöckner (Trainer, Aufbau Deutschbaselitz): „Am Ende steht eine bittere Niederlage in einem enorm wichtigen Spiel, die hinten raus leider auch verdient war. Besonders bitter war, dass wir bereits nach fünf Minuten die schwere Verletzung unseres Spielers Marick Schütz hinnehmen mussten – die Diagnose Knöchelbruch war für den Kopf natürlich sofort ein herber Dämpfer. ---

Der Radeberger SV hat seine Pflichtaufgabe beim bereits feststehenden Absteiger souverän gelöst. Vor 64 Zuschauern sorgten Oliver Hirsch in der 12. Minute und Nils Fechner in der 15. Minute für eine schnelle Zwei-Tore-Führung der Gäste. Bannewitz verkürzzte nach dem Seitenwechsel durch Florian Schmieder in der 53. Minute auf 1:2, doch die Freude währte nur kurz. Christian Noack stellte in der 54. Minute den alten Abstand wieder her, ehe Julian Babisch in der 57. Minute den 1:4 Endstand herbeiführte. Radeberg klettert mit 48 Punkten auf Platz vier, während Bannewitz mit 18 Zählern auf Platz 15 verbleibt.

Jacques Damm (Sportlicher Leiter, Radeberger SV): „Alles in allem war das eine sehr reife und konzentrierte Leistung von uns. Bannewitz hat zwar versucht, mit viel körperlicher Präsenz dagegenzuhalten, aber wir haben die Partie über die gesamte Spielzeit hinweg sehr gut kontrolliert. Durch zwei frühe Tore zu Beginn war der Weg zum Sieg im Grunde schon früh geebnet.

Der zwischenzeitliche Anschlusstreffer kurz nach dem Seitenwechsel resultierte zwar aus einem Geschenk unsererseits, doch wir haben postwendend reagiert und das Ergebnis schnell auf 4:1 gestellt. Am Ende ist es ein vollkommen verdienter Erfolg – wenn wir die Angriffe im Anschluss noch etwas sauberer zu Ende spielen, hätten wir das Ergebnis sogar noch höher gestalten können.

Besonders erfreulich ist, dass alle Beteiligten voll überzeugt haben. Wir waren personell aufgrund von Verletzungen, Urlauben und Sperren ziemlich gebeutelt und konnten nicht aus dem Vollen schöpfen. Umso schöner ist es, dass jeder Einzelne, der auf dem Platz stand, eine starke Leistung gezeigt hat.

Mit diesem Erfolg im Rücken blicken wir nun bereits hochmotiviert auf das kommende Wochenende. Wir sind damit unserem großen Saisonziel, die beste Spielzeit der Vereinsgeschichte in der Landesklasse zu spielen, wieder ein großes Stück nähergekommen.“

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