Weseler Stadtmeisterschaften der Jugend

Vor dem Jahreswechsel ging es für die Kinder in die Rundsporthalle. Von der Bambini bis zur D- Jugend wurden die Stadtmeisterschaften im Fußball ausgespielt.

Bei der Auslosung sollten noch A- Jugend bis zur Bambini gespielt werden. Alle Turniere wurden geplant bis sich schon einige Vereine der A- bis C- Jugend nicht bereiterklärt haben an dem Turnier teil zu nehmen. Die Gründe sind einfach, die Mannschaften sind in den Altersklassen nicht auf alle Vereine verteilt, was dafür sorgt das es nicht viele Teilnehmer gibt.

Im Nachgang muss man sagen, dass der sportliche Teil das schönste war. Für den Veranstalter, Stadtsportverband Wesel, und dem Ausrichter, Grün-Weiß Wesel-Flüren, waren das sehr intensive Wochen. Von der Auslosung bis zum Ende des letzten Spiels standen die Turniere unter keinem guten Stern.

Spielberechtigt sind nur die ersten Jugendmannschaften und ab der C- Jugend sind diese leider nicht bei jedem Verein vorhanden, aber zur Wahrheit gehört auch, dass wir in Wesel 10 D- Jugendteams haben und nur drei Vereine die Mannschaften darüber hinaus besetzen können.

Am Samstag starteten wir mit den Bambini auf drei Spielfeldern und spielten nach neuer Spielform, gefolgt von der F- Jugend auf die normale Hallengröße. Alle Weseler Vereine stellten eine Mannschaft bei den beiden Turnieren.

Am Sonntag ging es mit der E- Jugend weiter, in der schon nicht mehr alle Weseler Vereine vertreten sind.

Der einzige Sieger wurde bei der D- Jugend ermittelt und konnte sich im Jeder-gegen-Jeden durchsetzen . Die Mannschaft von PSV Wesel-Lackhausen nahm den einzigen Pokal mit nach Hause.

Nachgeschmack gab es nur bei der Spielberechtigung einiger Kinder, leider sind nicht alle Vereine, Trainer und Eltern auf dem aktuellen Stand der Richtlinien des Verbandes, was dazu führte, dass einige Kinder leider nicht teilnehmen konnten. Spieler sind ab dem Tag der Abmeldung (Eingang/Poststempel) nicht mehr spielberechtigt und dürfen nicht mehr eingesetzt werden auch wenn die Abmeldung zu einem gewissen Datum erfolgt. Jedes Jahr führt dieser Umstand zu Unverständnis und traurigen Kindern. Wir bitten bei solchen Fällen in Zukunft die Vereinsvertreter in den Vorständen zu kontaktieren bevor sie ihr Kind abmelden.

Als Fazit bleibt stehen: Wichtig war es, dass die Kinder spielen konnten und die Spiele alle sehr fair und diszipliniert abliefen. Wir bedanken uns bei allen Trainern, Spielern, Betreuern und Eltern für sehr gelungene Stadtmeisterschaften.