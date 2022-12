Wesel: "Glaube, Hallenstadtmeisterschaften kommen aus der Mode" Günter Kellendonk erklärt die Hintergründe.

Letztmals war dies im Jahr 2020 der Fall. Frühestens 2024 erfährt diese Tradition eine Wiederbelebung. Denn in Wesel kämpfen die Frauen, Männer und der Nachwuchs im nächsten Monat nicht um die Titel. Als sich der Stadtsportverband (SSV) als Veranstalter im Frühjahr mit den Titelkämpfen befasste, fällte er auch schon eine Entscheidung. „Wir wussten nicht, wohin die Reise bei der Pandemie geht. Zudem war die Rundsporthalle damals mit Flüchtlingen belegt“, sagt Günter Kellendonk. Also entschieden die SSV-Verantwortlichen um den Sportlichen Leiter, die Turniere nicht stattfinden zu lassen. Der Entschluss sei auch leichter gefallen, da „die Vertreter der Vereine damit eigentlich eher zufrieden waren. Außerdem glaube ich, dass die Stadtmeisterschaften in der Halle so langsam aus der Mode gekommen sind“, so Kellendonk. Im Frühjahr 2023 will sich der SSV zusammen mit den Klubs mit den Titelkämpfen auf dem Feld befassen.