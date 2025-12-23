Wertvollster Verteidiger der 3. Liga spielt jetzt bei 1860 München

Zwei Spieler des TSV 1860 München steigerten ihren Marktwert in der Hinserie der 3. Liga. Ein Löwen-Youngster stieg zum wertvollsten Verteidiger auf.

Kraftpaket, Shootingstar und deutscher U-Nationalspieler: Die starken Leistungen von Sean Dulic fallen nicht nur Fans des TSV 1860 München auf. Transfermarkt.de honorierte die herausragende Entwicklung jetzt. Der Innenverteidiger steigt zum wertvollsten Verteidiger der 3. Liga auf.

Der 20-Jährige ist Stammspieler bei 1860 und inzwischen regelmäßiger Gast bei Deutschlands U-Nationalmannschaft. Darüber hinaus besticht Dulic trotz seines jungen Alters durch seine Körperlichkeit.

1860-Verteidiger Sean Dulic ist nun der wertvollste Verteidiger der 3. Liga

Von transfermarkt.de bekam Dulic nun ein sattes Plus in Sachen Marktwert: Von einer Million Euro ging es hoch auf 1,3 Millionen Euro. Den Hype kommentierte Dulic jüngst gelassen gegenüber dem Merkur: „Es ging alles sehr, sehr schnell – und kann genauso schnell auch wieder in die andere Richtung gehen. Deswegen will ich einfach klar bleiben im Kopf und mir darüber nicht zu viele Gedanken machen.“

Den neuen Marktwert von Dulic rechtfertigt für transfermarkt Admin Sebastian Öttl: „Dulic liefert konstant ab und konnte sich zuletzt in der deutschen U20-Nationalmannschaft festspielen. Eine gute Bühne, um sein spannendes Profil aus Beidfüßigkeit, progressiver Spielweise und Geschwindigkeit zu präsentieren“ Den höchsten Martkwert aller Drittliga-Verteidiger teilt sich Dulic mit dem 18-Jährigen Luca Erlein von der TSG Hoffenheim.

Der einzige weitere Marktwert-Gewinner der Löwen ist Clemens Lippmann. Der Youngster eroberte sich in der Hinserie einen Stammplatz bei 1860. Der Lohn: Eine Marktwert-Steigerung von 125 Tausend auf 250 Tausend Euro. Erstmals einen Marktwert erhielten zwei Drittliga-Debütanten: Samuel Althaus erhielt als Startmarktwert 100 Tausend Euro. Lasse Faßmann bewertet transfermarkt-de mit 75 Tausend Euro. Althaus und Faßmann spielten heuer vor allem in der Bayernliga. Die Junglöwen überwintern unter Alper Kayabunar – auch dank Althaus (8 Einsätze, 1 Tor) und Faßmann (12 Einsätze, 1 Tor) – punktgleich mit Landsberg auf Rang eins.