Wertvoller Punktgewinn Es war der gleiche Spielausgang für den FSV Martinroda wie vor einer Woche zu Hause gegen Schweina, doch nach dem Abpfiff mit einer ganz anderen Gefühlswelt nach erfolgreicher Aufholjagd.

In diesem Spiel lag man nach 68 Minuten mit 0:2 im Rückstand und eigentlich auf der Verliererstraße. Doch der Glaube an sich und eine Steigerung in den letzten 20 Minuten brachte dann doch noch die wertvolle Punkteteilung.

Der FSV Martinroda begann wieder mit Spielertrainer Benkenstein und Andris in der Startelf, wohingegen Hertel und auch Nowak nach Trainingsrückstand zunächst auf der Bank Platz nahmen. Ohne den in der Vorwoche stark aufspielenden Suliman (verletzt), traf man auf dem Ausweichplatz Jecha auf den zwei Punkte besser platzierten Sondershäuser Gastgeber. Das Spiel auf Augenhöhe erwartet, bestätigte am Ende diese Prognose. Es war eine erste Halbzeit mit wenig Höhepunkten. Für beide Mannschaften lag zunächst der Fokus auf die eigene Torsicherung. So gab es auf beiden Seiten nur zaghafte Abschlusssituationen, wobei der FSV Mitte des ersten Durchganges nach Zuspielen ins Zentrum auf Brömel und Floßmann (Kopfball) Torannäherungen verzeichnen konnte. Insgesamt war es eine ruppige 1. Halbzeit, die auf dem eigentlich unzumutbaren Platze zum Spiel passte. Martinroda musste bereits nach gut einer halben Stunde das erste Mal verletzungsbedingt wechseln. In einer zerfahrenen Partie, die auch dem mehr als dürftigem Geläuf geschuldet war, blieben Spielzüge Mangelware. Der laufstarke Brömel musste nach gut einer halben Stunde durch Hertel ersetzt werden. Martinroda fand mit nun anderer Spielanlage wieder zur Ordnung und kam zu Chancen.

So war es gleich nach Wiederbeginn nach einem perfekten Anspiel von Hertel auf Fischer, das Letzterer allein auf Eintracht-Keeper Svarc zulief und scheiterte. Nach der folgenden Ecke war Floßmann mit dem Kopf dem Torerfolg nahe. Danach gab es erstmals Unordnung im Abwehrverbund des FSV, was der Gastgeber mit dem 1:0 eiskalt bestrafte. Das 2:0 wiederum durch Unhurian, wähnte den Gastgeber auf der Gewinnerstraße (68.). Kaum jemand glaubte noch daran, dass Martinroda noch einmal zurückfinden könnte. Der nächste nötige Wechsel C. Weis für Appiah, brachte dann die bis dato fehlenden Impulse für das Spiel der Gäste. Nachdem auch Meißner verletzungsbedingt raus musste, spürte man den Ruck, der durch die Mannschaft ging. Der Anschluss durch C. Weis, erweckte den Glauben hier doch noch etwas mitnehmen zu können. Plötzlich war es ein ganz anderes Spiel. Martinroda traute sich nun öfter tiefer in die Sondershäuser Hälfte und erzeugte Gefahr. Umkämpfter, mit einigen Unsauberkeiten auf beiden Seiten, verlief die restliche Spielzeit. Dass der FSV Martinroda durch Andris in der Nachspielzeit trotz kurz vorher erlittener Unterzahl noch das 2:2 schaffte, zeigt, dass die Mannschaft intakt ist und Moral zeigen kann. Die Rudelbildung nach dem Foul von Floßmann gehörte hingegen zu einer der unschönen Erscheinungen auf dem Fußballplatz,.

Fazit: Ein 2-2, was einen ganz anderen Stellenwert im Vergleich zur Vorwoche hat, als man zwei Punkte gegen Schweina verschenkte. Sieben Spiele absolviert, bisher mit überschaubarer Ausbeute (1 S/3 U/ 3N). Nächster Gegner für den FSV Martinroda ist der 1. SC 1911 Heiligenstadt, der auf fremden Platz in dieser Saison bisher leer ausging.