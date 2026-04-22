Wertvoller Punkt: TSV Kropp trotzt Rot-Schwarz Kiel und Platz

Ben-Joel Jarik (re., Rot-Schwarz Kiel), ist ein sicherer Schütze vom Elfmeter-Punkt. – Foto: Ismail Yesilyurt

Vom Aufstiegstraum in den Abstiegskampf: Während der TSV Kropp im vergangenen Jahr noch als Vizemeister in der Relegation um den Einzug in die Oberliga kämpfte, geht es in dieser Spielzeit um das nackte Überleben in der Landesliga Schleswig. Im wichtigen Nachholspiel am Dienstagabend beim Tabellenfünften Rot-Schwarz Kiel sicherte sich die Mannschaft von Trainer Julian Schröder ein 1:1-Remis – ein Ergebnis, das im Kampf gegen den Gang in die Relegation nach unten noch Gold wert sein könnte.

„Nicht mal Kreisliga-Niveau“: Kritik an den Platzverhältnissen

Dass an diesem Abend kein spielerischer Leckerbissen zu erwarten war, wurde bereits beim Betreten des Kieler B-Platzes deutlich. Die äußeren Bedingungen entwickelten sich schnell zum Hauptdarsteller der Partie und ließen kaum einen geregelten Spielaufbau zu. Julian Schröder fand nach dem Abpfiff deutliche Worte für den Untergrund: „Die ganze Partie wurde von den Platzverhältnissen überschattet, die gefühlt nicht mal Kreisliga-Niveau hatten. Da war kaum ein sauberes Kombinationsspiel möglich.“

Trotz der widrigen Umstände kamen die Kropper, die seit Januar unter Schröders Regie – für Dennis Usadel - stehen, gut in die Begegnung. In den ersten 20 Minuten erarbeiteten sich die Gäste Feldvorteile und die erste Großchance des Spiels: Bjarne Kuhn tauchte nach einem schnellen Umschaltmoment allein vor dem Kieler Gehäuse auf, scheiterte jedoch auch an der Platzbeschaffenheit. „Der Ball holperte wieder, sodass es leider nicht zum 1:0 führte“, analysierte Schröder die vergebene Führung. Kalte Dusche per Elfmeter und prompte Antwort Nachdem das Spiel vor der Pause zunehmend verflachte und die Kieler Hausherren besser in die Zweikämpfe fanden, folgte kurz nach dem Seitenwechsel der Rückschlag für Kropp. In der 50. Minute entschied Schiedsrichter Florentin Gartz auf Foulelfmeter für Rot-Schwarz, den Ben Jarik sicher zum 1:0 verwandelte.

Daniel Wasielewski (li., TSV Kropp), hier gegen Bruder Marcel (SpVg Eidertal Molfsee), trifft zum Punktgewinn. – Foto: Ismail Yesilyurt