Wertvoller Austausch mit Anwohnern zur Sanierung der Bremer Brücke

Der VfL Osnabrück hat im Rahmen seiner Informations- und Beteiligungsreihe zur geplanten Sanierung der Bremer Brücke erneut den Dialog mit verschiedenen Interessensgruppen gesucht. Nach Workshops mit Fans und Mitarbeitenden fand Anfang Juli erstmals auch ein Treffen mit Anwohnerinnen und Anwohnern des Stadions statt. Rund 50 Personen aus dem Stadtteil Schinkel – darunter auch Vertreterinnen und Vertreter ortsansässiger Institutionen – folgten der Einladung in die VIP-Räumlichkeiten der Bremer Brücke.

Zum Auftakt informierte Jan Jansen, Geschäftsführer der Stadiongesellschaft, gemeinsam mit Dr. Michael Welling über den aktuellen Planungsstand und den ambitionierten Zeitrahmen. Ziel ist es, zur Ratssitzung im November 2025 eine entscheidungsreife Vorlage vorzulegen. Im weiteren Verlauf berichteten Lisa Roggenkamp und Jan-Philipp Wieziolkowski von der Initiative „Mythos Bremer Brücke erhalten“ über die Ergebnisse des bereits durchgeführten Fan-Workshops. Die daraus entwickelten Kriterien für eine fangerechte Sanierung sind in einem öffentlich zugänglichen Lastenheft dokumentiert.

Im Fokus des Abends stand eine offene Diskussionsrunde, bei der insbesondere die Herausforderungen im direkten Stadionumfeld zur Sprache kamen. Die Anwohnerinnen und Anwohner thematisierten unter anderem problematisches Parkverhalten, Wildpinkeln und die Vermüllung privater Flächen an Spieltagen. Der VfL sagte zu, hier Lösungen zu prüfen: So sollen etwa zusätzliche Müllbehälter im Stadionumfeld aufgestellt werden, ebenso bleibt das bereits erweiterte Angebot zur Nutzung der südlichen WC-Anlagen nach Spielende bestehen. Für Gästefans werden zudem weiterhin mobile Toiletten an der Oststraße bereitgestellt.

Die Ergebnisse des Abends flossen bereits in die vorsaisonale Sicherheitsbesprechung mit den Netzwerkpartnern ein – darunter Polizei, Feuerwehr, Fanprojekt und Verkehrsbetriebe. Erste Maßnahmen zur Verbesserung der Situation wurden dort abgestimmt.