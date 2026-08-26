Wertungen, Verlegungen und weiterer Kreisliga-Transfer

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
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Der TV89 Zuffenhausen setzt bei seinen Verstärkungen weiter auf junge Spieler und begrüßt Hüseyin Uylas. Der 18-jährige Mittelfeldspieler kommt von der SG Untertürkheim und kann sowohl auf der Sechs als auch auf der Acht eingesetzt werden. Seine Stärken liegen insbesondere in der Defensivarbeit, im Spielaufbau und in seiner Einsatzbereitschaft. Aktuell arbeitet Uylas noch an seinem Comeback. Sobald er vollständig genesen ist, soll er dem Zuffenhausener Mittelfeld zusätzliche Stabilität und neue Möglichkeiten verleihen.
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Sportgerichtsurteil in der Kreisliga B-Reserve: SV Brettheim – TSG Kirchberg, 23.08.2026, Wertung: 3:0 (Grund: Einsatz eines nicht berechtigten Spielers)
Sportgerichtsurteil: Herren-Reserve, Spvgg Unterrot – TSV Braunsbach, 23.08.2026, Wertung: 0:3 (Grund: Nichtantritt der Spvgg)
Sportgerichtsurteil in der Kreisliga B4: SV Plüderhausen II – 1. FC Hohenacker III – 23.08.2026, Wertung: 0:3 (Grund: Nichtantritt des SVP)
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Das Bezirkspokalspiel der TSF Dornhan gegen SG Vöhringen wird vom kommenden Donnerstag, 3. September auf Mittwoch, 2. September vorgezogen. Deshalb findet auch die Auslosung der Achtelfinalspiele im Bezirkspokal Nordschwarzwald einen Tag früher statt. Pokalspielleiter Martin Stede wird in der Halbzeitpause des Spiels die Auslosung vornehmen.
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