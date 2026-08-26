Wertungen, Verlegungen und weiterer Kreisliga-Transfer

– Foto: Mark Bachofer

TV89 Zuffenhausen

Der TV89 Zuffenhausen setzt bei seinen Verstärkungen weiter auf junge Spieler und begrüßt Hüseyin Uylas. Der 18-jährige Mittelfeldspieler kommt von der SG Untertürkheim und kann sowohl auf der Sechs als auch auf der Acht eingesetzt werden. Seine Stärken liegen insbesondere in der Defensivarbeit, im Spielaufbau und in seiner Einsatzbereitschaft. Aktuell arbeitet Uylas noch an seinem Comeback. Sobald er vollständig genesen ist, soll er dem Zuffenhausener Mittelfeld zusätzliche Stabilität und neue Möglichkeiten verleihen.

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