Wertung, SV Heilbronn glänzt, Weinsberg siegt 8:0, Kupferzell mit 7:1

SGM Langenbrettach – SV Sülzbach 1:1

Lange sah der SV Sülzbach wie der sichere Sieger aus. Bereits in der 13. Minute brachte Jannick Hahner die Gäste in Führung. Die SGM Langenbrettach lief diesem Rückstand bis tief in die Nachspielzeit hinterher, ehe Patrick Rein in der zweiten Minute der Nachspielzeit doch noch den umjubelten Ausgleich zum 1:1-Endstand erzielte.

TSV Löwenstein – SG Bad Wimpfen 0:2

Die SG Bad Wimpfen nahm die drei Punkte aus Löwenstein mit. Vor 70 Zuschauern brachte Matthias Geiger die Gäste in der 34. Minute in Führung. Der TSV Löwenstein hielt die Partie lange offen, doch Patrick Steiger sorgte in der 73. Minute mit dem Treffer zum 2:0 für die Vorentscheidung und gleichzeitig den Endstand.

VfL Obereisesheim – SC Amorbach 3:3

Die Zuschauer sahen ein torreiches und abwechslungsreiches Spiel. Baris Yener brachte den VfL Obereisesheim bereits in der fünften Minute in Führung. Kurz vor der Pause gelang Maximilian Zeki Boy in der zweiten Minute der Nachspielzeit der Ausgleich für den SC Amorbach. Nach dem Seitenwechsel schlugen die Gastgeber zurück: Koray Gültekin traf in der 50. Minute zum 2:1, ehe Baris Yener nur zwei Minuten später auf 3:1 erhöhte. Der SC Amorbach gab sich jedoch nicht geschlagen. Claudiu Troaca verkürzte in der 60. Minute auf 2:3, bevor Furkan Öler in der 85. Minute den Ausgleich zum 3:3-Endstand erzielte.

SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn – VfB Neuhütten 2:2

Keinen Sieger gab es im Duell zwischen der SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn und dem VfB Neuhütten. Marcel Fröhlich brachte die Gäste bereits in der achten Minute in Führung. Marvin Marrone stellte in der 18. Minute den Ausgleich her. Noch vor der Pause traf Patrick Köhler in der 36. Minute zur erneuten Führung des VfB Neuhütten. Als vieles bereits auf einen Auswärtssieg hindeutete, erzielte Markus Schmelcher in der 90. Minute noch das 2:2 für die Gastgeber.

TSV Hardthausen – SGM Neudenau/Siglingen 4:1

Der TSV Hardthausen legte mit einer starken ersten Halbzeit den Grundstein für den Heimsieg. Nick Herkert eröffnete den Torreigen in der 20. Minute. Luis Graf erhöhte in der 36. Minute auf 2:0. Danach ging es Schlag auf Schlag: Elias Medina Straile traf in der 42. Minute zum 3:0, ehe Leon Kulida nur zwei Minuten später das 4:0 nachlegte. Der Treffer von Ben Ochs in der 77. Minute zum 1:4-Endstand war aus Sicht der Gäste nur noch Ergebniskosmetik.

TSV Duttenberg – Spvgg Möckmühl 4:1

Der TSV Duttenberg feierte einen deutlichen Heimerfolg gegen die Spvgg Möckmühl. Jonathan Veith brachte die Gastgeber bereits in der fünften Minute per Foulelfmeter in Führung. Lange blieb es beim knappen Vorsprung, ehe Dominik Rebscher in der 60. Minute auf 2:0 erhöhte. Luca Förch stellte in der 70. Minute auf 3:0, bevor Serdal Gülbahar in der 75. Minute sogar das 4:0 erzielte. Florian Kraus gelang in der 85. Minute lediglich noch der Ehrentreffer zum 1:4 aus Sicht der Gäste.

TSV Ellhofen 1906 – TSV Weinsberg 0:8

Der TSV Weinsberg feierte einen Kantersieg und ließ dem TSV Ellhofen 1906 keine Chance. Steven Schneiders eröffnete den Torreigen bereits in der vierten Minute. Nur drei Minuten später erhöhte Aiwan Blasini auf 2:0. Anschließend übernahm erneut Steven Schneiders die Hauptrolle und traf in der 16. sowie 22. Minute zum 4:0. Luca Ehmann erhöhte in der 26. Minute auf 5:0. Nach dem Seitenwechsel machte Steven Schneiders mit Treffern in der 48. und 57. Minute weiter. Den Schlusspunkt setzte er schließlich in der 87. Minute per Foulelfmeter zum 8:0-Endstand und schnürte damit einen Sechserpack.

SGM Höchstberg/Tiefenbach – TSV Heinsheim 2:4

Die SGM Höchstberg/Tiefenbach erwischte einen starken Start. Sven Schmelcher brachte die Gastgeber in der 13. Minute in Führung. Michael Nied glich nur drei Minuten später für den TSV Heinsheim aus. Benjamin Würth stellte in der 18. Minute die Führung der Heimelf wieder her. Lange hielt dieser Vorsprung Bestand, ehe Michael Nied in der 62. Minute seinen zweiten Treffer des Tages erzielte. In der Schlussphase drehte der TSV Heinsheim die Begegnung vollständig: Patrick Carvalho traf in der 82. Minute zum 3:2 und legte in der 88. Minute das entscheidende 4:2 nach.