Wertung, SV Heilbronn glänzt, Weinsberg siegt 8:0, Kupferzell mit 7:1

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Franken war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
FSV Schwaigern II – TSV Güglingen 3:0
Der FSV Schwaigern II hat den TSV Güglingen mit 3:0 bezwungen. Die Gastgeber gingen in der 34. Minute durch Joshua Reichelt in Führung. Nach dem Seitenwechsel sorgte Robin Rataj in der 62. Minute für das vorentscheidende 2:0. In der Nachspielzeit setzte Ben-David Pieldner mit seinem Treffer in der dritten Minute der Nachspielzeit den Schlusspunkt zum 3:0-Endstand.
SV Schluchtern – Sportfreunde Lauffen II 1:1
Keinen Sieger gab es im Duell zwischen dem SV Schluchtern und den Sportfreunden Lauffen II. Moritz Rokitte brachte die Gastgeber in der 23. Minute in Front. Die Antwort der Gäste folgte jedoch bereits elf Minuten später, als Andriko Eder in der 34. Minute zum 1:1 ausglich. Dabei blieb es bis zum Schlusspfiff.
VfL Brackenheim – GSV Eibensbach 3:0/Wertung
Die Begegnung wurde mit 3:0 für den VfL Brackenheim gewertet, nachdem der GSV Eibensbach nicht zum Spiel angetreten war.
TSV Cleebronn – SGM MassenbachHausen 0:3
Die SGM MassenbachHausen setzte sich beim TSV Cleebronn souverän durch. Bereits in der fünften Minute brachte Paul Rücker die Gäste in Führung. Noch vor der Pause erhöhte Nils Melber in der 31. Minute auf 2:0. Mit seinem zweiten Treffer des Tages sorgte Nils Melber in der 58. Minute für die endgültige Entscheidung und den 3:0-Endstand.
SV Heilbronn am Leinbach – SC Ilsfeld 5:1
Zunächst sah es nach einer Überraschung aus, als Elias Ziegler den SC Ilsfeld in der 22. Minute in Führung brachte. Die Gastgeber antworteten jedoch prompt: Kevin Veliz Hualpa erzielte in der 25. Minute den Ausgleich. Kurz vor dem Seitenwechsel drehte Selim Altuner die Partie mit seinem Treffer in der 43. Minute. Nach der Pause baute der SV Heilbronn am Leinbach seine Führung weiter aus. Ermir Ahmati traf in der 59. Minute zum 3:1, ehe Okan Kandil nur drei Minuten später auf 4:1 erhöhte. Fatih Ceylan stellte in der 72. Minute den 5:1-Endstand her.
SGM Fürfeld-Bonfeld – TSV Talheim 1895 4:2
In einer abwechslungsreichen Partie behielt die SGM Fürfeld-Bonfeld die Oberhand. Yannick Lang erzielte in der 26. Minute das 1:0. Julian Bertsch glich für die Gäste in der 32. Minute aus. Kurz vor der Pause brachte Lukas Krämer die Heimelf mit einem verwandelten Foulelfmeter in der 44. Minute erneut in Führung. In der 59. Minute schnürte Lukas Krämer seinen Doppelpack und erhöhte auf 3:1. Noch einmal spannend wurde es, als Julian Bertsch in der 83. Minute per Foulelfmeter auf 2:3 verkürzte. Die Antwort folgte jedoch umgehend: Kevin Oliveira stellte in der 84. Minute den 4:2-Endstand her.
SGM NordHeimHausen – SC Abstatt 2:4
Der SC Abstatt nahm nach einer starken zweiten Halbzeit die drei Punkte mit. Enrique Mora brachte die Gastgeber in der 33. Minute in Führung, doch Leon Beckert gelang nur zwei Minuten später der Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel drehten die Gäste die Partie: Ionut Junko traf in der 66. Minute zum 2:1, Julian Kreh erhöhte in der 75. Minute auf 3:1. Timo Sobol verkürzte in der 87. Minute noch einmal auf 2:3 und sorgte für Spannung. In der dritten Minute der Nachspielzeit machte Jonas Islek mit dem Treffer zum 4:2-Endstand alles klar.
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SGM Langenbrettach – SV Sülzbach 1:1
Lange sah der SV Sülzbach wie der sichere Sieger aus. Bereits in der 13. Minute brachte Jannick Hahner die Gäste in Führung. Die SGM Langenbrettach lief diesem Rückstand bis tief in die Nachspielzeit hinterher, ehe Patrick Rein in der zweiten Minute der Nachspielzeit doch noch den umjubelten Ausgleich zum 1:1-Endstand erzielte.
TSV Löwenstein – SG Bad Wimpfen 0:2
Die SG Bad Wimpfen nahm die drei Punkte aus Löwenstein mit. Vor 70 Zuschauern brachte Matthias Geiger die Gäste in der 34. Minute in Führung. Der TSV Löwenstein hielt die Partie lange offen, doch Patrick Steiger sorgte in der 73. Minute mit dem Treffer zum 2:0 für die Vorentscheidung und gleichzeitig den Endstand.
VfL Obereisesheim – SC Amorbach 3:3
Die Zuschauer sahen ein torreiches und abwechslungsreiches Spiel. Baris Yener brachte den VfL Obereisesheim bereits in der fünften Minute in Führung. Kurz vor der Pause gelang Maximilian Zeki Boy in der zweiten Minute der Nachspielzeit der Ausgleich für den SC Amorbach. Nach dem Seitenwechsel schlugen die Gastgeber zurück: Koray Gültekin traf in der 50. Minute zum 2:1, ehe Baris Yener nur zwei Minuten später auf 3:1 erhöhte. Der SC Amorbach gab sich jedoch nicht geschlagen. Claudiu Troaca verkürzte in der 60. Minute auf 2:3, bevor Furkan Öler in der 85. Minute den Ausgleich zum 3:3-Endstand erzielte.
SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn – VfB Neuhütten 2:2
Keinen Sieger gab es im Duell zwischen der SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn und dem VfB Neuhütten. Marcel Fröhlich brachte die Gäste bereits in der achten Minute in Führung. Marvin Marrone stellte in der 18. Minute den Ausgleich her. Noch vor der Pause traf Patrick Köhler in der 36. Minute zur erneuten Führung des VfB Neuhütten. Als vieles bereits auf einen Auswärtssieg hindeutete, erzielte Markus Schmelcher in der 90. Minute noch das 2:2 für die Gastgeber.
TSV Hardthausen – SGM Neudenau/Siglingen 4:1
Der TSV Hardthausen legte mit einer starken ersten Halbzeit den Grundstein für den Heimsieg. Nick Herkert eröffnete den Torreigen in der 20. Minute. Luis Graf erhöhte in der 36. Minute auf 2:0. Danach ging es Schlag auf Schlag: Elias Medina Straile traf in der 42. Minute zum 3:0, ehe Leon Kulida nur zwei Minuten später das 4:0 nachlegte. Der Treffer von Ben Ochs in der 77. Minute zum 1:4-Endstand war aus Sicht der Gäste nur noch Ergebniskosmetik.
TSV Duttenberg – Spvgg Möckmühl 4:1
Der TSV Duttenberg feierte einen deutlichen Heimerfolg gegen die Spvgg Möckmühl. Jonathan Veith brachte die Gastgeber bereits in der fünften Minute per Foulelfmeter in Führung. Lange blieb es beim knappen Vorsprung, ehe Dominik Rebscher in der 60. Minute auf 2:0 erhöhte. Luca Förch stellte in der 70. Minute auf 3:0, bevor Serdal Gülbahar in der 75. Minute sogar das 4:0 erzielte. Florian Kraus gelang in der 85. Minute lediglich noch der Ehrentreffer zum 1:4 aus Sicht der Gäste.
TSV Ellhofen 1906 – TSV Weinsberg 0:8
Der TSV Weinsberg feierte einen Kantersieg und ließ dem TSV Ellhofen 1906 keine Chance. Steven Schneiders eröffnete den Torreigen bereits in der vierten Minute. Nur drei Minuten später erhöhte Aiwan Blasini auf 2:0. Anschließend übernahm erneut Steven Schneiders die Hauptrolle und traf in der 16. sowie 22. Minute zum 4:0. Luca Ehmann erhöhte in der 26. Minute auf 5:0. Nach dem Seitenwechsel machte Steven Schneiders mit Treffern in der 48. und 57. Minute weiter. Den Schlusspunkt setzte er schließlich in der 87. Minute per Foulelfmeter zum 8:0-Endstand und schnürte damit einen Sechserpack.
SGM Höchstberg/Tiefenbach – TSV Heinsheim 2:4
Die SGM Höchstberg/Tiefenbach erwischte einen starken Start. Sven Schmelcher brachte die Gastgeber in der 13. Minute in Führung. Michael Nied glich nur drei Minuten später für den TSV Heinsheim aus. Benjamin Würth stellte in der 18. Minute die Führung der Heimelf wieder her. Lange hielt dieser Vorsprung Bestand, ehe Michael Nied in der 62. Minute seinen zweiten Treffer des Tages erzielte. In der Schlussphase drehte der TSV Heinsheim die Begegnung vollständig: Patrick Carvalho traf in der 82. Minute zum 3:2 und legte in der 88. Minute das entscheidende 4:2 nach.
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1. FC Igersheim – TSG Verrenberg 3:3
Die Zuschauer in Igersheim erlebten ein dramatisches Spiel mit einer spektakulären Schlussphase. Adam Schütze brachte die TSG Verrenberg bereits in der siebten Minute in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Denny Haspel in der 38. Minute auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel verkürzte Patrick Thelen in der 54. Minute für den 1. FC Igersheim. Als Adam Schütze in der 82. Minute seinen zweiten Treffer des Tages zum 3:1 für die Gäste erzielte, schien die Partie entschieden. Doch die Gastgeber schlugen zurück: Christoph Hörner verkürzte in der dritten Minute der Nachspielzeit auf 2:3, ehe Patrick Thelen in der sechsten Minute der Nachspielzeit mit seinem zweiten Treffer des Tages noch den Ausgleich zum 3:3-Endstand erzielte.
SGM Bieringen/Berlichingen/Jagsthausen – SC Amrichshausen 0:4
Lange hielt die SGM Bieringen/Berlichingen/Jagsthausen die Begegnung offen, ehe der SC Amrichshausen in der Schlussphase aufdrehte. Peter Kempf brach in der 70. Minute den Bann und brachte die Gäste in Führung. Nur drei Minuten später erhöhte Tim Erhard auf 2:0. Jonas Oechsle sorgte in der 82. Minute für die Vorentscheidung, bevor Lukas Weidner in der 89. Minute den deutlichen 4:0-Auswärtssieg perfekt machte.
TV Niederstetten – TSV Dörzbach/Klepsau 3:2
Der TV Niederstetten legte den Grundstein für den Heimsieg bereits vor der Pause. Yannick Ziegler traf in der 25. Minute zur Führung. Jeremy Jung-Bruch erhöhte in der 38. Minute auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel schnürte Yannick Ziegler in der 65. Minute seinen Doppelpack und stellte auf 3:0. Die Gäste gaben sich jedoch nicht geschlagen. Robin Leiser verkürzte in der 70. Minute auf 1:3, ehe Nico Walz in der zweiten Minute der Nachspielzeit noch das 2:3 erzielte. Zu mehr reichte es für den TSV Dörzbach/Klepsau jedoch nicht.
SGM Künzelsau-Ingelfingen – VfB Bad Mergentheim 0:3
Der VfB Bad Mergentheim feierte einen souveränen Auswärtserfolg. Vor 100 Zuschauern brachte Paul Meinczinger die Gäste in der 28. Minute in Führung. Direkt nach der Pause erhöhte Marvin Heinzl in der 48. Minute per Foulelfmeter auf 2:0. Die endgültige Entscheidung fiel kurz vor Schluss, als Bryant Oyeleke in der 89. Minute den Treffer zum 3:0-Endstand erzielte.
FC Creglingen – SG Taubertal/Röttingen 2:3
Die Zuschauer sahen eine spannende Begegnung mit einer turbulenten Schlussphase. Lukas Reuther brachte den FC Creglingen bereits in der siebten Minute in Führung. Bastian Landwehr glich in der 24. Minute für die SG Taubertal/Röttingen aus. Lange blieb es beim 1:1, ehe Luca Waldmann die Gäste in der 76. Minute erstmals in Führung schoss. Doch die Antwort der Gastgeber folgte schnell: Justus Gerlinger traf in der 80. Minute zum 2:2. Nur zwei Minuten später sorgte jedoch Bastian Landwehr mit seinem zweiten Treffer des Tages für den 3:2-Sieg der Gäste.
SC Michelbach/Wald – SV Harthausen 1970 2:2
Auch in Michelbach gab es keinen Sieger. Felix Weiß brachte den SV Harthausen 1970 in der 29. Minute in Führung. Erst in der Schlussphase gelang dem SC Michelbach/Wald der Ausgleich durch Yanic Colasuonno in der 68. Minute. Die Gastgeber schienen die Partie sogar komplett zu drehen, als Niklas Meinhold in der 83. Minute das 2:1 erzielte. Doch Besart Mustafa rettete dem SV Harthausen 1970 mit seinem Treffer in der zweiten Minute der Nachspielzeit noch einen Punkt.
TSV Kupferzell – SGM Bitzfeld-Schwabbach 7:1
Der TSV Kupferzell feierte einen eindrucksvollen Kantersieg und hatte mit Moritz Jakesch einen überragenden Mann auf dem Platz. Jakesch brachte die Gastgeber in der 30. Minute in Führung und erhöhte nur vier Minuten später auf 2:0. Mit seinem dritten Treffer in der 40. Minute schnürte er bereits vor der Pause einen Hattrick. Sven Kaiser stellte in der 44. Minute auf 4:0. Nach dem Seitenwechsel verkürzte Joshua Balles in der 66. Minute für die Gäste. Die Antwort folgte umgehend: Moritz Jakesch traf in der 68. Minute zum 5:1 und erzielte damit seinen vierten Treffer des Tages. Ein Eigentor von Edwin Mayer in der 78. Minute bedeutete das 6:1, ehe Lars Retzbach in der 90. Minute den Schlusspunkt zum 7:1-Endstand setzte.
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