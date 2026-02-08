Wertung pro TV Asberg, FC Meerfeld sorgt für Überraschung

An der Spitze der Kreisliga A Moers bleibt es eng: Der SV Budberg II überrollt die Viktoria Alpen, während der TV Asberg kampflos punktet. Dahinter patzt Neukirchen-Vluyn II, Schwafheim sammelt wichtige Zähler, und im Tabellenkeller verschärft sich die Lage weiter. Das war Spieltag 19:
SV Budberg II – FC Viktoria Alpen 1911 e.V. 7:1
SV Budberg II: Luca Leandro Höffken, Janosch Severith, Kai-Niklas Jahn, Jonas Kühnau (73. Lennard Syska), Simon Kömpel (73. Luiz Hilsenberg), Mika Engeln, Felix Engeln (58. Jan Luka Drüppel), Noah Schaffrath (63. Henrik Skodacek), Finn Berg (63. Arne Grundmann), Yannik Kehrmann, Deniz Ucan - Trainer: Thomas Kehrmann - Trainer: Ulf Deutz
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.: Stefan Funke, Jonas Feuchter, Domenik Algra, Kai Hense (55. Christoph Bühren), Matthias Kaul (46. Niklas Welzbacher), Jan Luca Rassier, Niels Kuhlmann (84. Joel Julian Nowak), Lennart Linkenbach, Dejan Pomrehn (82. Christof Winter), Nils Speicher, Marian Nederkorn (74. Danil Kaplich) - Trainer: Tobias Schmitz - Co-Trainer: Dominik Konzen
Schiedsrichter: Bastiaan Leenders - Zuschauer: 60
Tore: 1:0 Deniz Ucan (5.), 2:0 Finn Berg (6.), 2:1 Nils Speicher (11.), 3:1 Deniz Ucan (35.), 4:1 Mika Engeln (44.), 5:1 Yannik Kehrmann (45.+2), 6:1 Yannik Kehrmann (49.), 7:1 Arne Grundmann (67.)
Concordia Rheinberg setzte sich mit 2:1 gegen die SpVgg Rheurdt-Schaephuysen durch. Alexander Bentgens brachte die Hausherren in Führung, Max Buchholz erhöhte. Zwar verkürzte Paul Haag noch vor der Pause, doch Rheinberg verteidigte den Vorsprung im zweiten Durchgang konzentriert und sammelte wichtige Punkte im Abstiegskampf.
Concordia Rheinberg – SpVgg Rheurdt-Schaephuysen 2:1
Concordia Rheinberg: Mujo Adanalic, Alexander Bentgens, Max Knöpel, Björn Kluth, Kevin Schade, Simon Dargel, Dino Nadarevic (63. Jonas Jaschka), Christoph Berghausen (93. Nils Hoffacker), Frederic Böhme, Jonas Baumbach, Max Buchholz - Trainer: Manfred Wranik
SpVgg Rheurdt-Schaephuysen: Luca Di Giovanni, Elias Grunert (75. Simon Jolitz), Dominik Sommer, Shawn Rume, Linus Neukirchen, Tom Scholten (72. Marvin Kowalewski), Anton Riegert, Paul Haag, Niklas Jahny, Noah Kahlen (63. Savio Carvalho Rodrigues), Florian Witte - Spielertrainer: Andreas Weinand
Schiedsrichter: Julian von Tessmer - Zuschauer: 30
Tore: 1:0 Alexander Bentgens (20.), 2:0 Max Buchholz (28.), 2:1 Paul Haag (34.)
Für die Überraschung des Spieltags sorgte der FC Moers-Meerfeld, der den FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II mit 1:0 bezwang. Dustin Eichholz traf früh zum Sieg. Die Gäste fanden anschließend kaum Mittel gegen die kompakte Defensive der Hausherren und verpassten es, im Aufstiegsrennen weiter Druck zu machen.
FC Moers-Meerfeld – FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II 1:0
FC Moers-Meerfeld: Tim Küppers, Muhammad Ali Bawa, Kai Kunzel, Jan Kunzel (71. Cedric Oster), Matthias Janssen, Tom-Luis Herzog, Kayodie Jacob Eniola, Dustin Eichholz (80. Domenic Krothofer), Jerome-Oliver Scharfeld (86. Harvy Marschmann), Nadim Hajroussi (94. Jannis Schubert) - Trainer: Mathias Kery
FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II: Florian Wienes, Philipp Peter Mertens, Jonas Händler, Nico Justin Olejniczak, Lukas Moritz Remark, Miro Dag (78. Aldin Mahmutovic), Jos Brunck (86. Musa Can Celik), Soner Cakmak (68. Dzejlan Bisevac), Almin Muminovic, Emre Karip, Dennis Müller (78. Sadin Hodzic) - Trainer: Andreas Oerschkes
Schiedsrichter: Tommy Thielen - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Dustin Eichholz (17.)
Der SV Schwafheim gewann beim SV Millingen mit 3:0. Lange blieb die Partie torlos, ehe Serkan Durak und Jonas Mende innerhalb einer Minute zuschlugen. Linus Schlebusch sorgte in der Schlussphase für die Entscheidung. Millingen hielt kämpferisch dagegen, blieb offensiv jedoch ohne Ertrag.
SV Millingen – SV Schwafheim 0:3
SV Millingen: Philipp Raskopf, Yannik Manko, Luis Bernd Heinrich, Maximillian Pullich (67. Luca Jonas Christmann), Nick Deutz, Paul Mertens, Henning Hoffmann (63. Bastian Nocon), Nico Parthum, Maurice Diebels, Steven Schön, Yannick Alexander Saunus - Trainer: Fabian Scholz
SV Schwafheim: Leon Müntjes, Danilo Serra (84. Mike Konrad), Linus Schlebusch, Hayate Abe, Peter Steinbach, Jonas Mende, Julian Klingen (66. Serkan Durak) (75. Eren Okumus), Robin Morawa (46. Noah Schlebusch), Danilo Gazija (79. Oliwier Maksymilian Lebowski), Justin Leon Kaczmarek, Nico Prehn - Trainer: Ralf Gemmer
Schiedsrichter: Julien Noel Frank (Duisburg) - Zuschauer: 90
Tore: 0:1 Serkan Durak (72.), 0:2 Jonas Mende (73.), 0:3 Linus Schlebusch (81.)
Der Büdericher SV gewann sein Heimspiel gegen den SV Menzelen mit 2:0. Sascha Ströter traf früh, Justin Kluth erhöhte nach der Pause. Menzelen blieb bemüht, konnte die kompakte Defensive der Gastgeber jedoch nicht überwinden.
Büdericher SV – SV Menzelen 2:0
Büdericher SV: Octavian Petrov, Jan Satzinger, Ben Satzinger, Pascal Rusch, Markus Dachwitz (83. Mika Heckers), Maxim Bachmann, Lukas Vengels, Justin Kluth (91. Marius Ploch), Valentine Forsab, Sascha Ströter (87. Andres Amado Aramendiz Castano), Egzon Kokolari (75. Hubert Welens) - Trainer: Frank Griesdorn
SV Menzelen: Eloi Vives, Jonah Schelleckes (47. Mousa Lübcke), Tim Hebbering (68. Marlon Kiwitt), Max Güllekes, Marcel Timm, Niclas Kolkenbrock (74. Sanzharbek Avulov), David Utzka, Luca Terfloth, Mario Alkämper (54. Jan Jörg Mosters), Robin Brüggen, Leon Kaußen - Trainer: Dominik Seemann - Trainer: Jesse Weißenfels
Schiedsrichter: Fabian Spitzer (Duisburg) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Sascha Ströter (9.), 2:0 Justin Kluth (49.)
Der VfL Rheinhausen setzte sich beim GSV Moers II mit 4:2 durch. Nach frühem Rückstand durch Aza Kader drehten Jan Gerlich und Tom Verberne die Partie. Nach dem erneuten Ausgleich unterlief Jan Aigner ein Eigentor, ehe Julian Daniel Gardocki in der Nachspielzeit alles klar machte.
GSV Moers II – VfL Rheinhausen 2:4
GSV Moers II: Mike Rybarczyk, Janik Till Bongards, Philipp Dorok (26. Lucas Dorok), Jan Aigner (94. Bilal Akdemir), Ara Kader, Mehmet Berke Ilhan, Samer Al Jajaeh (63. Farahs Emami), Hans Elezi, Russ Bryand Soh Fotso, Aza Kader, Naim Aziz Hajjaoui (46. Ramon Morawiec) - Trainer: Patrick Heydrich
VfL Rheinhausen: Nick Dorna, Yannic Werner, Leon Skorwider, Mika Krappe, Marco Koske, Kevin Marcel Kroggel (88. Emirhan Dogan), Tom Verberne (81. Niklas Tersteegen), Jannis Müller, Niklas Lange, Maximilian Paleka, Julian Daniel Gardocki - Trainer: Kevin Hanebeck - Co-Trainer: Lars Hinsdorf
Schiedsrichter: Leah Kömpel - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Aza Kader (4.), 1:1 Jan Gerlich (10.), 1:2 Tom Verberne (16.), 2:2 Aza Kader (66.), 2:3 Jan Aigner (86. Eigentor), 2:4 Julian Daniel Gardocki (90.)
Der SSV Lüttingen setzte sich beim SV Sonsbeck II mit 1:0 durch. In einer umkämpften Begegnung erzielte Nicolas Mayer in der 77. Minute den entscheidenden Treffer. Sonsbeck zeigte zwar eine engagierte Leistung, blieb im Abschluss aber glücklos.
SV Sonsbeck II – SSV Lüttingen 0:1
SV Sonsbeck II: Mathias Aengenboom, Tobias Gellings, Konrad Nitschke, Moritz Lemkens, Jakob Anhut (41. Yannick Wellmanns), Justin-Maik Grube (3. Tobias Ries) (90. Henri Hermsen), Richard Zeiger, Timo Lehmkuhl, Selim Karka, Arion Krasniqi, Sven Lehmkuhl - Trainer: Norbert Quinders
SSV Lüttingen: Lasse Gunnar Manten, Fabian Wenten (53. Sebastian Kühn), Robin Sebastian Bömer (53. Max Stapelmann), Viktor Brem, Marius Neinhuis, Nicolas Mayer (97. Daniel Zarko), Paul Henrik Voß, Lars Neinhuis (53. Julian Rüttermann), Lars van Schyndel, Janik Schweers, Malte Peters - Trainer: Mirko Poplawski
Schiedsrichter: Kerem Bukebudrac - Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Nicolas Mayer (77.)
20. Spieltag
Fr., 20.02.26 20:00 Uhr SV Schwafheim - Büdericher SV
So., 22.02.26 15:00 Uhr TV Asberg - SV Millingen
So., 22.02.26 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - FC Moers-Meerfeld
So., 22.02.26 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - Concordia Rheinberg
So., 22.02.26 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - SSV Lüttingen
So., 22.02.26 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - SV Budberg II
So., 22.02.26 15:30 Uhr Rumelner TV - SV Sonsbeck II
So., 22.02.26 15:30 Uhr SV Menzelen - GSV Moers II
So., 22.02.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - SV Schwafheim II
21. Spieltag
So., 01.03.26 13:00 Uhr SV Budberg II - SV Menzelen
So., 01.03.26 15:00 Uhr SV Millingen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
So., 01.03.26 15:00 Uhr SSV Lüttingen - VfL Rheinhausen
So., 01.03.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
So., 01.03.26 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - Rumelner TV
So., 01.03.26 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - ESV Hohenbudberg
So., 01.03.26 15:30 Uhr SV Schwafheim II - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
So., 01.03.26 15:30 Uhr Büdericher SV - TV Asberg
So., 01.03.26 15:30 Uhr GSV Moers II - SV Schwafheim
