Wertung pro TV Asberg, FC Meerfeld sorgt für Überraschung

An der Spitze der Kreisliga A Moers bleibt es eng: Der SV Budberg II überrollt die Viktoria Alpen, während der TV Asberg kampflos punktet. Dahinter patzt Neukirchen-Vluyn II, Schwafheim sammelt wichtige Zähler, und im Tabellenkeller verschärft sich die Lage weiter. Das war Spieltag 19:

SV Budberg II – FC Viktoria Alpen 1911 e.V. 7:1 SV Budberg II: Luca Leandro Höffken, Janosch Severith, Kai-Niklas Jahn, Jonas Kühnau (73. Lennard Syska), Simon Kömpel (73. Luiz Hilsenberg), Mika Engeln, Felix Engeln (58. Jan Luka Drüppel), Noah Schaffrath (63. Henrik Skodacek), Finn Berg (63. Arne Grundmann), Yannik Kehrmann, Deniz Ucan - Trainer: Thomas Kehrmann - Trainer: Ulf Deutz FC Viktoria Alpen 1911 e.V.: Stefan Funke, Jonas Feuchter, Domenik Algra, Kai Hense (55. Christoph Bühren), Matthias Kaul (46. Niklas Welzbacher), Jan Luca Rassier, Niels Kuhlmann (84. Joel Julian Nowak), Lennart Linkenbach, Dejan Pomrehn (82. Christof Winter), Nils Speicher, Marian Nederkorn (74. Danil Kaplich) - Trainer: Tobias Schmitz - Co-Trainer: Dominik Konzen Schiedsrichter: Bastiaan Leenders - Zuschauer: 60 Tore: 1:0 Deniz Ucan (5.), 2:0 Finn Berg (6.), 2:1 Nils Speicher (11.), 3:1 Deniz Ucan (35.), 4:1 Mika Engeln (44.), 5:1 Yannik Kehrmann (45.+2), 6:1 Yannik Kehrmann (49.), 7:1 Arne Grundmann (67.)

Der SV Budberg II war dem FC Viktoria Alpen 1911 e.V. klar überlegen und setzte sich am Ende deutlich mit 7:1 durch. Zwar gelang Torjäger Nils Speicher nach dem frühen 0:2-Rückstand der zwischenzeitliche Anschlusstreffer, doch im Anschluss geriet das Mittelfeldteam zunehmend ins Hintertreffen. Maßgeblichen Anteil daran hatten die Doppelpacks von Yannick Kehrmann und Deniz Ucan, die die Partie frühzeitig entschieden. Die Landesliga-Reserve unterstrich damit ihre Offensivstärke, verpasste trotz des Kantersiegs jedoch den Sprung an die Tabellenspitze, da das Spiel des TV Asberg ausgefallen ist.

Concordia Rheinberg setzte sich mit 2:1 gegen die SpVgg Rheurdt-Schaephuysen durch. Alexander Bentgens brachte die Hausherren in Führung, Max Buchholz erhöhte. Zwar verkürzte Paul Haag noch vor der Pause, doch Rheinberg verteidigte den Vorsprung im zweiten Durchgang konzentriert und sammelte wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Wie Vereinsvertreter des SV Schwafheim bereits auf FuPa hinterlegt haben, wird die Partie gegen den Aufsteiger mit 0:2 gewertet. Die abstiegsbedrohte Reserve trat damit gegen den Tabellenführer nicht an, weshalb die Partie zugunsten des TV Asberg gewertet wird. Die Begegnung gegen den Vorletzten wurde folglich nicht ausgetragen, wodurch Asberg seine Position an der Spitze absichert, ohne selbst auf dem Platz gestanden zu haben.

Für die Überraschung des Spieltags sorgte der FC Moers-Meerfeld, der den FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II mit 1:0 bezwang. Dustin Eichholz traf früh zum Sieg. Die Gäste fanden anschließend kaum Mittel gegen die kompakte Defensive der Hausherren und verpassten es, im Aufstiegsrennen weiter Druck zu machen.



FC Moers-Meerfeld – FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II 1:0

FC Moers-Meerfeld: Tim Küppers, Muhammad Ali Bawa, Kai Kunzel, Jan Kunzel (71. Cedric Oster), Matthias Janssen, Tom-Luis Herzog, Kayodie Jacob Eniola, Dustin Eichholz (80. Domenic Krothofer), Jerome-Oliver Scharfeld (86. Harvy Marschmann), Nadim Hajroussi (94. Jannis Schubert) - Trainer: Mathias Kery

FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II: Florian Wienes, Philipp Peter Mertens, Jonas Händler, Nico Justin Olejniczak, Lukas Moritz Remark, Miro Dag (78. Aldin Mahmutovic), Jos Brunck (86. Musa Can Celik), Soner Cakmak (68. Dzejlan Bisevac), Almin Muminovic, Emre Karip, Dennis Müller (78. Sadin Hodzic) - Trainer: Andreas Oerschkes

Schiedsrichter: Tommy Thielen - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Dustin Eichholz (17.)

Schwafheim entscheidet Spiel spät und klar

Der SV Schwafheim gewann beim SV Millingen mit 3:0. Lange blieb die Partie torlos, ehe Serkan Durak und Jonas Mende innerhalb einer Minute zuschlugen. Linus Schlebusch sorgte in der Schlussphase für die Entscheidung. Millingen hielt kämpferisch dagegen, blieb offensiv jedoch ohne Ertrag.

SV Millingen – SV Schwafheim 0:3

SV Millingen: Philipp Raskopf, Yannik Manko, Luis Bernd Heinrich, Maximillian Pullich (67. Luca Jonas Christmann), Nick Deutz, Paul Mertens, Henning Hoffmann (63. Bastian Nocon), Nico Parthum, Maurice Diebels, Steven Schön, Yannick Alexander Saunus - Trainer: Fabian Scholz

SV Schwafheim: Leon Müntjes, Danilo Serra (84. Mike Konrad), Linus Schlebusch, Hayate Abe, Peter Steinbach, Jonas Mende, Julian Klingen (66. Serkan Durak) (75. Eren Okumus), Robin Morawa (46. Noah Schlebusch), Danilo Gazija (79. Oliwier Maksymilian Lebowski), Justin Leon Kaczmarek, Nico Prehn - Trainer: Ralf Gemmer

Schiedsrichter: Julien Noel Frank (Duisburg) - Zuschauer: 90

Tore: 0:1 Serkan Durak (72.), 0:2 Jonas Mende (73.), 0:3 Linus Schlebusch (81.) Büderich setzt sich im Mittelfeldduell durch

Der Büdericher SV gewann sein Heimspiel gegen den SV Menzelen mit 2:0. Sascha Ströter traf früh, Justin Kluth erhöhte nach der Pause. Menzelen blieb bemüht, konnte die kompakte Defensive der Gastgeber jedoch nicht überwinden. Büdericher SV – SV Menzelen 2:0

Büdericher SV: Octavian Petrov, Jan Satzinger, Ben Satzinger, Pascal Rusch, Markus Dachwitz (83. Mika Heckers), Maxim Bachmann, Lukas Vengels, Justin Kluth (91. Marius Ploch), Valentine Forsab, Sascha Ströter (87. Andres Amado Aramendiz Castano), Egzon Kokolari (75. Hubert Welens) - Trainer: Frank Griesdorn

SV Menzelen: Eloi Vives, Jonah Schelleckes (47. Mousa Lübcke), Tim Hebbering (68. Marlon Kiwitt), Max Güllekes, Marcel Timm, Niclas Kolkenbrock (74. Sanzharbek Avulov), David Utzka, Luca Terfloth, Mario Alkämper (54. Jan Jörg Mosters), Robin Brüggen, Leon Kaußen - Trainer: Dominik Seemann - Trainer: Jesse Weißenfels

Schiedsrichter: Fabian Spitzer (Duisburg) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Sascha Ströter (9.), 2:0 Justin Kluth (49.) Rheinhausen dreht Spiel nach Rückstand

Der VfL Rheinhausen setzte sich beim GSV Moers II mit 4:2 durch. Nach frühem Rückstand durch Aza Kader drehten Jan Gerlich und Tom Verberne die Partie. Nach dem erneuten Ausgleich unterlief Jan Aigner ein Eigentor, ehe Julian Daniel Gardocki in der Nachspielzeit alles klar machte. GSV Moers II – VfL Rheinhausen 2:4

GSV Moers II: Mike Rybarczyk, Janik Till Bongards, Philipp Dorok (26. Lucas Dorok), Jan Aigner (94. Bilal Akdemir), Ara Kader, Mehmet Berke Ilhan, Samer Al Jajaeh (63. Farahs Emami), Hans Elezi, Russ Bryand Soh Fotso, Aza Kader, Naim Aziz Hajjaoui (46. Ramon Morawiec) - Trainer: Patrick Heydrich

VfL Rheinhausen: Nick Dorna, Yannic Werner, Leon Skorwider, Mika Krappe, Marco Koske, Kevin Marcel Kroggel (88. Emirhan Dogan), Tom Verberne (81. Niklas Tersteegen), Jannis Müller, Niklas Lange, Maximilian Paleka, Julian Daniel Gardocki - Trainer: Kevin Hanebeck - Co-Trainer: Lars Hinsdorf

Schiedsrichter: Leah Kömpel - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Aza Kader (4.), 1:1 Jan Gerlich (10.), 1:2 Tom Verberne (16.), 2:2 Aza Kader (66.), 2:3 Jan Aigner (86. Eigentor), 2:4 Julian Daniel Gardocki (90.) Lüttingen siegt knapp in Sonsbeck

Der SSV Lüttingen setzte sich beim SV Sonsbeck II mit 1:0 durch. In einer umkämpften Begegnung erzielte Nicolas Mayer in der 77. Minute den entscheidenden Treffer. Sonsbeck zeigte zwar eine engagierte Leistung, blieb im Abschluss aber glücklos.

SV Sonsbeck II – SSV Lüttingen 0:1

SV Sonsbeck II: Mathias Aengenboom, Tobias Gellings, Konrad Nitschke, Moritz Lemkens, Jakob Anhut (41. Yannick Wellmanns), Justin-Maik Grube (3. Tobias Ries) (90. Henri Hermsen), Richard Zeiger, Timo Lehmkuhl, Selim Karka, Arion Krasniqi, Sven Lehmkuhl - Trainer: Norbert Quinders

SSV Lüttingen: Lasse Gunnar Manten, Fabian Wenten (53. Sebastian Kühn), Robin Sebastian Bömer (53. Max Stapelmann), Viktor Brem, Marius Neinhuis, Nicolas Mayer (97. Daniel Zarko), Paul Henrik Voß, Lars Neinhuis (53. Julian Rüttermann), Lars van Schyndel, Janik Schweers, Malte Peters - Trainer: Mirko Poplawski

Schiedsrichter: Kerem Bukebudrac - Zuschauer: 70

Tore: 0:1 Nicolas Mayer (77.)

Das sind die nächsten Spieltage

20. Spieltag

Fr., 20.02.26 20:00 Uhr SV Schwafheim - Büdericher SV

So., 22.02.26 15:00 Uhr TV Asberg - SV Millingen

So., 22.02.26 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - FC Moers-Meerfeld

So., 22.02.26 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - Concordia Rheinberg

So., 22.02.26 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - SSV Lüttingen

So., 22.02.26 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - SV Budberg II

So., 22.02.26 15:30 Uhr Rumelner TV - SV Sonsbeck II

So., 22.02.26 15:30 Uhr SV Menzelen - GSV Moers II

So., 22.02.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - SV Schwafheim II



21. Spieltag

So., 01.03.26 13:00 Uhr SV Budberg II - SV Menzelen

So., 01.03.26 15:00 Uhr SV Millingen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II

So., 01.03.26 15:00 Uhr SSV Lüttingen - VfL Rheinhausen

So., 01.03.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.

So., 01.03.26 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - Rumelner TV

So., 01.03.26 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - ESV Hohenbudberg

So., 01.03.26 15:30 Uhr SV Schwafheim II - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen

So., 01.03.26 15:30 Uhr Büdericher SV - TV Asberg

So., 01.03.26 15:30 Uhr GSV Moers II - SV Schwafheim

