Wertung im Pokal, Bezirksliga-Verlängerung und Kreisliga-Zugang

– Foto: Andreas Krisch

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Das in 38 Min. abgebrochen Spiel wird mit 3:0 für den FSV Friedrichshaller SV als gewonnen gewertet, der damit das Achtelfinale erreicht und nun bei der Spvgg Apfelbach/Herrenzimmern antreten wird. Das Sportgericht befand dass die SGM Bitzfeld/Schwabbach den Spielabbruch schuldhaft verursacht hat, da sie, trotz Aufforderung durch den SR ,das Spiel nicht mehr fortsetzte. Zusätzlich wurde die SGM Bitzfeld/Schwabbach zu einer Geldstrafe im niedrigen dreistelligen Bereich verurteilt.

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TSV Weilheim/Teck

Der TSV Weilheim/Teck setzt weiterhin auf ein Eigengewächs zwischen den Pfosten. Der Bezirksligist aus der Bezirksliga Neckar/Fils hat den Vertrag mit Torhüter Lorenz Hirsch verlängert, der auch in der kommenden Saison Teil der Mannschaft bleibt.

Hirsch stammt aus der eigenen Jugend und konnte bereits erste Einsätze im Aktivenbereich sammeln. Dabei deutete er sein Potenzial an und entwickelte sich kontinuierlich weiter.

Unter der Anleitung von Torwarttrainer Onur Cekic arbeitet er gezielt an seinen Fähigkeiten und macht stetige Fortschritte.

Beim TSV Weilheim zeigt man sich erfreut, weiterhin auf einen jungen und entwicklungsfähigen Keeper setzen zu können

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TSGV Rechberg

Der TSGV Rechberg verstärkt sich weiter für die anstehende Spielzeit. Der Kreisligist aus der Kreisliga B1 Ostwürttemberg begrüßt mit Vincent Weyersberg einen jungen Mittelfeldspieler im Kader.

Der 21-Jährige kommt vom TV Weiler i.d.B. und kehrt nach einer Verletzungspause auf den Platz zurück. Beim TSGV will er nun den nächsten Schritt gehen und sich wieder im Spielbetrieb etablieren.

Die Verantwortlichen trauen ihm zu, mit seiner Dynamik und seinem Einsatz wichtige Impulse im Mittelfeld zu setzen.

Für Weyersberg bietet sich auf dem Rechberg die Chance auf einen erfolgreichen Neustart im Aktivenbereich.

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