Wertung des Abbruchspiels zwischen Ahlen und Wattenscheid steht fest

Neben der sportlichen Wertung wiegt insbesondere die ausgesprochene Geldstrafe schwer. Sie unterstreicht die Tragweite der Vorfälle und die klare Haltung der Verbandsinstanzen gegenüber sicherheitsgefährdendem Verhalten im Stadionumfeld.

Unabhängig vom Urteil setzt der Verein die bereits eingeleitete Aufarbeitung der Ereignisse konsequent fort. In den vergangenen Wochen wurden erste Maßnahmen umgesetzt, um auf die Vorfälle zu reagieren und die Sicherheit bei Heimspielen weiter zu erhöhen. Dieser Prozess ist weiterhin nicht abgeschlossen und erfolgt in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden und dem Verband."

Von Wattenscheider Seite heißt es kurz und knapp: "Das Verbandssportgericht des FLVW hat in der mündlichen Verhandlung am Mittwochabend der SG 09 den Sieg bei RW Ahlen zugesprochen! Vertreten durch Vorstand Stefan Beermann und dem Sicherheitsbeauftragten Oliver Kolenda wurde das abgebrochene Spiel mit 3:1 für die Schwarz-Weißen gewertet."

Die SG Wattenscheid bleibt sechs Spieltage vor Schluss äußerst aussichtsreich im Rennen um den Regionalliga-Aufstieg. Während der SV Westfalia Rhynern bei einer weniger absolvierten Spiel auf Platz 1 thront, haben der ASC 09 Dortmund und der SV Lippstadt zwei bzw. vier Punkte Rückstand auf Wattenscheid. Für Ahlen sieht die Lage im Abstiegskampf weiterhin prekär aus. Hoffnung dürfte machen, dass die Konkurrenten Hiltrup und Türkspor Dortmund mehr Partie absolviert haben, so dass die Rot Weissen weiterhin alles in eigener Hand haben.