Wertung des Abbruchspiels zwischen Ahlen und Wattenscheid steht fest

Das Verbandssportgericht des Fußball- und Leichtathletik-Verbands Westfalen (FLVW) hat am Mittwochabend eine Entscheidung zur abgebrochenen Oberliga-Partie zwischen Rot Weiss Ahlen und der SG Wattenscheid 09 vom 22. März 2026 getroffen. Im Rahmen der mündlichen Verhandlung wurde die Partie mit 3:1 zugunsten der Gäste aus Wattenscheid gewertet. Dies war der Spielstand kurz vor Spielende, als die Partie abgebrochen wurde.
Gegen Ahlen verhängte das Sportgericht eine empfindliche Geldstrafe. Diese steht im direkten Zusammenhang mit den Vorkommnissen, die zum Spielabbruch im Wersestadion geführt hatten. Im Spielbericht nannte Schiedsrichter Niklas Simpson als Ursache für den Abbruch einen Böllerwurf aus dem Ahlener Fanblock. Dieser landete in der Nähe des Linienrichters, der am Abend des Spiels im Krankenhaus behandelt werden musste.
In der Ahlener Meldung heißt es wie folgt: "Im Zuge der Verhandlung wurden die Ereignisse rund um den Abbruch umfassend aufgearbeitet. Vertreter beider Vereine sowie die zuständigen Instanzen waren vor Ort, um die Geschehnisse darzustellen und zu bewerten. Auf Grundlage der vorliegenden Berichte und Erkenntnisse kam das Verbandssportgericht zu der Entscheidung, die Partie am grünen Tisch zugunsten der SG Wattenscheid 09 zu werten.
Neben der sportlichen Wertung wiegt insbesondere die ausgesprochene Geldstrafe schwer. Sie unterstreicht die Tragweite der Vorfälle und die klare Haltung der Verbandsinstanzen gegenüber sicherheitsgefährdendem Verhalten im Stadionumfeld.
Unabhängig vom Urteil setzt der Verein die bereits eingeleitete Aufarbeitung der Ereignisse konsequent fort. In den vergangenen Wochen wurden erste Maßnahmen umgesetzt, um auf die Vorfälle zu reagieren und die Sicherheit bei Heimspielen weiter zu erhöhen. Dieser Prozess ist weiterhin nicht abgeschlossen und erfolgt in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden und dem Verband."
Von Wattenscheider Seite heißt es kurz und knapp: "Das Verbandssportgericht des FLVW hat in der mündlichen Verhandlung am Mittwochabend der SG 09 den Sieg bei RW Ahlen zugesprochen! Vertreten durch Vorstand Stefan Beermann und dem Sicherheitsbeauftragten Oliver Kolenda wurde das abgebrochene Spiel mit 3:1 für die Schwarz-Weißen gewertet."
Die SG Wattenscheid bleibt sechs Spieltage vor Schluss äußerst aussichtsreich im Rennen um den Regionalliga-Aufstieg. Während der SV Westfalia Rhynern bei einer weniger absolvierten Spiel auf Platz 1 thront, haben der ASC 09 Dortmund und der SV Lippstadt zwei bzw. vier Punkte Rückstand auf Wattenscheid. Für Ahlen sieht die Lage im Abstiegskampf weiterhin prekär aus. Hoffnung dürfte machen, dass die Konkurrenten Hiltrup und Türkspor Dortmund mehr Partie absolviert haben, so dass die Rot Weissen weiterhin alles in eigener Hand haben.