Rückschlag für Wellensiek im Aufstiegskampf. – Foto: Benjamin Hanke

Wertung am Grünen Tisch: Heepen erhält Punkte gegen Wellensiek |UPDATE In der Bezirksliga Staffel 2 gab es am vergangenen Sonntag einen Spielabbruch. Verlinkte Inhalte BZL Westfalen St 2 Wellensiek SpVg. Heepen

Die Begegnung zwischen der SpVg Heepen und dem VfR Wellensiek wurde nach wenigen Minuten abgebrochen, da sich Gästespieler Yasin Allouch eine schwere Verletzung (heutige Diagnose: Schienbeinbruch und Bänderriss) zugezogen hatte und mit dem RTW abtransportiert werden musste. Während Allouch schreiend auf dem Boden lag, beendete Heepen die Offensivaktion und schoss das Führungstor in der dritten Spielminute. Nur zwei Tage später steht die Wertung fest. Viele hatten mit einer Neuansetzung gerechnet, doch der Staffelleiter hat die Partie mit 2:0 für Heepen gewertet. Gleichzusetzen ist dies mit einer schuldhaften Verursachung des Abbruchs durch Wellensiek.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr SpVg. Heepen SpVg. Heepen VfR Wellensiek Wellensiek 2 0 § Urteil Nach FuPa-Informationen wird der VfR Wellensiek gegen diese Entscheidung vorgehen. Denn noch am Sonntag hieß es, dass sich beide Mannschaften einvernehmlich auf einen Spielabbruch geeinigt hätten. Der Schiedsrichter Lasse Hundsdörfer hat jedoch einen anders formulierten Sonderbericht erstellt, der Wellensiek als Verursacher des Abbruchs ausmacht. Praktisch ausgedrückt, Wellensiek soll alleine entschieden haben, dass die Partie nicht fortgeführt wird. So ist davon auszugehen, dass dem Staffelleiter die Hände gebunden waren und eine schnelle Spielwertung vorgenommen werden konnte.

Ein offizielles Statement möchte Markus Nolting, 2. Vorsitzender des VfR Wellensiek, noch nicht abgeben, bestätigt aber, dass gegen die Entscheidung Rechtsmittel eingelegt werden. UPDATE 22 Uhr: